Négy éve nem volt ennyi albérlet, lassult a drágulás, hat az Otthon Start

Lassult a drágulás üteme az albérletpiacon Magyarországon, augusztusban háromhavi mélypontra mérséklődött a növekedés az ingatlan.com és a KSH lakbérindexe szerint. Míg a kínálat négyéves csúcsra ért, már érezhető az Otthon Start hatása is.

A bérleti díjak augusztusban országosan 1,1, Budapesten 0,7 százalékkal nőttek az előző hónaphoz képest, míg éves szinten országosan 7,5, Budapesten pedig 7,2 százalékos volt a drágulás.

Az Otthon Start Program hatása is érződik, csökken az albérletek iránti érdeklődés.

A kiadó lakások iránti érdeklődések száma éves szinten közel 20 százalékkal esett vissza augusztusban, ami pedig egyértelműen annak köszönhető, hogy sok bérlő inkább a vásárlásban kezdett gondolkodni

- mondta el Balogh László, az ingatlan.com szakértője.

A bérlők szempontjából kedvező fordulat, hogy a kínálat az utóbbi évek egyik legmagasabb szintjére ért, növelve a versenyhelyzetet a bérbeadók számára, mondta el Balogh László, az ingatlan.com szakértője.

A bérlőkért folytatott küzdelem már most is kiolvasható az árak alakulásából, hiszen Budapesten szeptember elején 260 ezer forint volt az átlagos lakbér, ami nem változott egy hónap alatt, míg több városrészben kisebb-nagyobb csökkenések is megjelentek: különösen a drágább kerületekben 5–20 ezer forinttal mérséklődött a bérleti díjak átlaga

- tette hozzá.

Négyéves csúcsra nőtt a kínálat

Jelenleg több mint 18,1 ezer kiadó lakás és ház szerepel az ingatlan.com kínálatában országosan, ilyen bőségre legutóbb 2021 nyarán volt példa.

A kirajzolódó folyamatok az albérletdrágulás további lassulását vetítik előre

Ez a helyzet ugyan kedvez a bérlőknek, de komoly dilemmát okozhat a befektetési célú lakásvásárlóknak, mert a lakásárak sem lőttek ki olyan mértékben, amire a kereslet kiugró növekedése alapján sokan számítottak.

„A most látható enyhe ármozgások egyelőre még csak a jéghegy csúcsát jelentik, az albérletpiac mélyén viszont olyan erők feszülnek egymásnak, amik a következő hónapokban alapvetően szabhatják át a kiadó lakások piaci viszonyait” - értékelte a helyzetet az ingatlan.com szakértője.

Nagyok az eltérések a bérleti díjak szempontjából a fővárosi kerületek és a régiók között

A fővárosban már három kerületben – a XX., XXI. és XXIII.-ban – 200 ezer forint alatt van az átlagos bérleti díj, egy hónappal korábban még csak kettőben volt ez a helyzet. Eközben a belvárosi és budai kerületekben (például az I., az V. és a II.) 5-20 ezer forinttal csökkentek az átlagos albérletárak. A legnagyobb kínálattal rendelkező XI. és XIII. kerületben szeptember elején egyaránt 270 ezer forint körül alakultak a lakbérek.

A vidéki nagyvárosokban az albérletárak lényegében stagnáltak az elmúlt hónapban. A legnagyobb felzárkózó Kecskemét és Szeged, ahol az átlagos lakbér 160-180 ezer forintra nőtt. Veszprémben, Pécsett és Székesfehérváron kisebb, pár ezer forintos csökkenés történt, így előbbi városokban 180 ezer, utóbbiban 200 ezer forint a középérték.

A legdrágább vidéki albérletpiac továbbra is Debrecené 240 ezer forintos átlaggal. Győrben 200 ezer forint körül alakultak az árak. Szolnok 130 ezer, Miskolc pedig 125 ezer forint alatti lakbéreivel az ország legolcsóbb megyeszékhelyei közé tartozik.

Pest vármegyében 8,8, Közép-Dunántúlon 6,4, Nyugat-Dunántúlon 7,9, Dél-Dunántúlon 7,4, Észak-Magyarországon 8, Észak-Alföldön 3,5, míg a Dél-Alföldön 11,9 százalékkal emelkedtek a bérleti díjak egy év alatt.

Habár az éves drágulás üteme még mindig többszöröse a havi árváltozásnak, a díjak emelkedése többéves viszonylatban egyre lassul: országosan tavaly augusztusban 9,9 százalék, 2023 augusztusában pedig 12,2 százalék volt az előző év azonos időszakához képest.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ