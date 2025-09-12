  • Megjelenítés
Fényt lát az alagút végén az építőipari szakember
Bár a ma megjelent szomorú júliusi építőipari adatokból ez nehezen kiolvasható, az egy hónappal későbbi, augusztusi kiskereskedelmi adatok alapján már az látható, hogy valami megindult a lakásépítések és felújítások piacán is.
Augusztusban az építőanyag-kiskereskedelmi forgalom lényegében változatlan árak mellett 13,7 százalékkal bővült az előző év azonos időszakához viszonyítva, már az Otthon Start program elindulása előtt, mondta az Újház Zrt. és az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ) Építőanyag-kereskedelmi Tagozatának elnöke.

Az egyes termékkörök forgalmának alakulását elemezve most még elsősorban a felújításokhoz szükséges anyagok fogynak a legnagyobb ütemben, de már sok ajánlatkérés fut be az építőanyag kereskedőkhöz családiház építésekhez is, és ezen termékkörök forgalma is hónapok óta emelkedik

- írta közleményében Juhász Attila. 

Juhász Attila
ÉVOSZ Magyar Építőanyag-kereskedelmi Tagozat, elnök, Újház Zrt., igazgatóság elnök
Juhász Attila Magyarország piacvezető építőanyag kereskedelmi hálózatának az Újház Zrt-nek társtulajdonosa valamint az Igazgatóságának az elnöke, amely franchise rendszerben országosan több mint 80 he
A KSH júliusi adatai szerint az építőipari termelés volumene ugyan enyhén nőtt az előző havihoz képest és a 2024 második felében látott sokéves mélypontról szépen emelkedett az ágazat, de végül nem tudott kitörni a lefelé tartó trendsávból.

Az ÉVOSZ szakembere viszont felhívta a figyelmet arra, hogy az építőanyag forgalom az első nyolc hónapban majdnem 10 százalékkal bővült tavaly január-augusztushoz képest az Újház hálózat adatai alapján, ezen belül a szigetelőanyagok 20, a falazóelemek 19, a burkolóanyagok és szaniterek 17,3, a tetőfedő anyagok 5,3 százalékkal nőttek.

Augusztusban a tavalyihoz képest a burkolóanyagok és szaniterek forgalma már 39,5, a nyílászáróké 36, a hőszigetelő anyagok pedig 20,4 százalékos növekedést mutatott, ezekre a termékkörökre volt a legnagyobb kereslet.

Bár az építőipari statisztikában egyelőre látszik, hogy a vállalkozások és az állam megrendelései még mindig hiányoznak az épületek építése szegmensben, de az Otthon Start Program miatt a nagyobb méretű társasházi építési projektek várhatóan hamarosan változtatnak ezen a képen, hiszen

a piacon megjelentek a több száz, vagy több ezer lakás építését célzó projektek is

Ezek tervei eddig – sokszor már jóváhagyva – fiókok mélyén lapultak, de a kereskedéseket sokszor keresik új tervezésű projektekkel is, amelyeknek beruházói a 250 lakás feletti fejlesztésére gyorsított engedélyezési eljárással szerezhetnek építési engedélyt

– mondta Juhász.

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

