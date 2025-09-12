Megugrott az első lakást vásárlók aránya, berobbant az Otthon Start

Az Otthon Start hatására 36%-ra ugrott az első lakásukat vásárlók aránya Budapesten. Ahogy arról már írtunk, lassan eltűnnek az alkuk: Budapesten átlagosan 1-2 százalékra szűkült a vevők mozgástere. A program hatására 13 éves csúcsra ért a lakások iránti kereslet, derült ki a szeptemberi Duna House Barométerből.

A vevői profilban Budapesten a fiatalabb, első lakásukat vásárlók térnyerése látszik: arányuk egy év alatt 23%-ról 36%-ra ugrott. Ez összhangban van a program céljaival, amely a fiatal otthonteremtőket erősíti. Vidéken eközben a 30-40 évesek domináltak, szintén magas első lakás vásárlási aránnyal (32%).

A program augusztusban extrém magas keresletet hozott, 22 százalékkal haladva meg az 1 évvel korábbit, felpezsdítve a piacot. A tranzakciószám egy hónap alatt 20%-ot ugrott és az árak meredeken emelkedtek. Bár a hitelezés átmenetileg mérséklődött, a következő hónapokban a program miatt

hatalmas hitelpiaci robbanás várható.

Augusztusban a Duna House adatai szerint 11 369 tranzakció zárult le, ami majdnem 20%-kal magasabb a júliusinál, és 2020 óta a legerősebb augusztusi érték. A keresletet tehát erősen fűtötte az Otthon Start Program, amely egyszerre ösztönözte a jogosultakat, akik így a piacra lépnek, és a jogosulatlanokat is, akik előrehozhatják az adásvételi döntésüket.

A jelzálogpiac átmenetileg megtorpant, a 120 milliárdos volumen havi szinten 11%-os csökkenést mutatott, mivel sokan kivártak a kedvezményes hitel miatt.

A trendek mögött tehát ugyanaz az ösztönző áll, és a piac a következő hónapokban új rekordokat érhet el

- írja a Duna House.

Árak és alku: szűkülő mozgástér

A budapesti lakáspiacon látványos áremelkedés zajlott az elmúlt 1 évben: a belvárosi téglaépítésű lakásoknál 44%-os éves növekedés látszik az átlag lakásárak tekintetében, míg Budán és Pesten 13, illetve 20%-os volt a növekedés.

Panellakásoknál kisebb mértékű, de szintén erőteljes emelkedés következett be (Buda: 1,25M Ft/m², Pest: 1,09M Ft/m²). Vidéken a nagyobb értékű, 50 millió forint feletti lakások piaci aránya nőtt, különösen Pest vármegyében. Az alku mozgástere Budapesten minimálisra, mindössze 1-2%-osra szűkült, ami szintén a kiélezett keresleti helyzetet tükrözi. Vidéken viszont volt még lehetőség alkura, ingatlantípustól függően 3-6%-ot is engedtek a tulajdonosok.

Eladói oldal: befektetések értékesítése előtérben

Mind Budapesten, mind vidéken nőtt a korábbi befektetések értékesítésének aránya (Budapesten 41%, vidéken 26%).

A nagyobb otthonba költözés háttérbe szorult

ami a gyorsan emelkedő árak és a beszűkülő kínálat következménye lehet.

Kereslet: 13 éves rekord

A Duna House keresletindexe 13 éves csúcsra, 110 pontra ugrott, ami egyértelműen az Otthon Start közvetlen hatásának tekinthető. Az érdeklődés koncentrált maradt: a XIII. kerület, azaz Angyalföld továbbra is vezet (25,4%), azt Zugló és a XI. kerület, azaz Ferencváros követi.

