Otthon Start: itt a meglepetés a bérleti díjakban, késik a várt fordulat

Budapesten jelenleg átlagosan 211 ezer forintos havidíjért hirdetnek garzonlakásokat, de a többszobás ingatlanoknál is 5-7 százalékkal magasabbak a kínálati bérleti díjak, mint tavaly ilyenkor, derül ki a zenga.hu, az OTP ingatlanhirdetési portál adataiból.
A lakásbérleti díjak növekedési üteme ugyanakkor mérséklődött az utóbbi egy évben.
Ez hasonlóan alakult az ingatlan.com adatai szerint is, ami szintén enyhülő mértékű áremelkedést mutatott csak ki, csökkenést nem.
Hiába a nagy érdeklődés az Otthon Start program iránt, augusztus és szeptember első hetei között a bérbeadók is növelték a kiadásra hirdetett lakások bérleti díját, jellemzően 0,5-1,5 százalékkal
- mondta Futó Péter, a zenga.hu elemzési vezetője.
Budapesten 200 ezer forint felett az átlag
Budapesten minden méretkategóriában emelkedtek a bérleti díjak, igaz, a nagyobb lakásoknál ez jóval kisebb mértékű volt: a 80 négyzetméteresnél nagyobb méretkategóriában alig több mint 1 százalék volt az éves bérletidíj-növekedés.
A 40 négyzetméternél kisebb garzonlakásokat átlagosan 211 ezer forintos havidíjért hirdetik, a 40-59 négyzetméteres, többségében kétszobás lakásokat 285 ezerért, az ennél nagyobb 60-79 négyzetméteres lakásokat 395 ezer forintért. Az ennél is nagyobb, 80-99 négyzetméteres kategóriában pedig 512 ezer forint az átlagos havi bérleti díj a zenga.hu-n hirdetett lakásoknál Budapesten.
A magasabb bérleti díjnak ebben a kategóriában az az oka, hogy a nagyobb lakások magasabb arányban fordulnak elő a drágább budai, illetve belvárosi kerületekben, valamint a luxuslakások között is gyakoribb ez a méretkategória
- mondta Futó.
Megéri-e jelenleg a hosszú távú lakáskiadás?
A saját célú lakásvásárlók mellett várhatóan befektetési céllal is sokan fognak élni az Otthon Start program lehetőségével, mivel ilyen szempontból is népszerű termék az ingatlan a magyarok között.
A kiadásból származó hozam most kisebb, mint egy éve, jóllehet az elmúlt egy évben ezt bőven kompenzálta a tulajdonosok számára az áremelkedés
- hívta fel a figyelmet Futó.
Mivel idén mérséklődött az elmúlt években tapasztalt bérletidíj-emelkedés, a hozamok minden méretkategóriában csökkentek.
“Az adataink azt mutatják, hogy a bérleti díjakhoz képest a lakások hirdetési árai sokkal magasabb ütemben emelkedtek Budapesten" - mondta Futó.
Azonos méretkategóriákban vizsgálva a legkisebb lakások kínálati árai emelkedtek leginkább, egy év alatt 36 százalékkal drágultak a főváros ezen lakástípusai, de a nagyobb méretű lakásoknál is 25-33% között volt az éves áremelkedés. Augusztusról szeptember első hetére 2,5-4 százalékkal nőttek a kínálati árak.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
