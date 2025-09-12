Quaestor-botrány: még mindig megvan Tarsoly Csabáék luxusvillája

Tarsoly Csaba felesége, Rónaszéki Erika pert indított a Tatabányai Törvényszéken, hogy a több mint kétezer négyzetméteres Üdülő utcai villában háromszázadnyi tulajdonrészt jegyezzenek be a nevére hozzáépítés jogcímén. Ez a jogi lépés elegendő volt ahhoz, hogy
a Fővárosi Törvényszék szeptember 11-én felfüggessze azt a kilakoltatási pert, amelyet a villa jelenlegi tulajdonosa kezdeményezett a család ellen,
és amelyet idén tavasszal első fokon már megnyert.
Bár a Tarsoly-családnak már érvényes lakcímkártyája sincs az ingatlanhoz, ezzel a jogi megoldással egyelőre továbbra is ott maradhatnak. A családfő ugyanakkor már egy II. kerületi társasházi lakásban tartózkodik, amelyet a büntetőperében lakhelyelhagyási tilalom helyszíneként jelölt meg. A harmincezer Quaestor-befektető megkárosítása miatt folyó büntetőügyben Tarsolynét első fokon felmentették.
Az érintett villa korábban a Quaestor-csoport egyik tagjának, a Twins Szálloda és Vendéglátóipari Kft.-nek a tulajdonában állt, de valójában Tarsoly és családja használta. A Quaestor 2015-ös összeomlása után, 2016 nyarán Tarsolyné és a Twins szerződést kötött az ingatlan korlátlan idejű szívességi használatáról, amely szerint a család ingyenesen lakhatott a kezdetben bűnügyi zár alá vett villában, mindössze a rezsi fizetése és a karbantartás volt a kötelezettségük.
A Twins felszámolása 2020-ban indult el, és az első felszámoló 2022 nyarán felmondta a szívességi lakáshasználati szerződést, hogy a hitelezők érdekében értékesíthesse az ingatlant, "aminek az értékét egyes piaci szakértők akkor egymilliárd forint körülire tették." A család azonban nem költözött ki, és közben a jogszabályok módosítása nyomán a Twins ügye az állami felszámolóhoz került, a villát pedig felszabadították a bűnügyi zár alól.
Az új felszámoló 2023 tavaszán ismét megpróbálta kiköltöztetni a családot, sikertelenül. Végül a villát 540 millió forintért megvásárolta a nyergesújfalui Akadémia Invest Kft., amely pert indított a család kilakoltatásáért. Érdekesség, hogy a villa vételára a vevő érdekkörébe tartozó csoporton belül maradt, miután egy kapcsolódó vállalkozás szerezte meg diszkontáron a villatulajdonos céggel szembeni milliárdos követelést. A Twins felszámolása időközben lezárult, a céget 2023 végén megszüntették.
Gimesi Sándor, az Akadémia Invest résztulajdonos-ügyvezetője értetlenül áll a helyzet előtt. Elmondása szerint Tarsolynéval az előző tulajdonos kötött szerződést, amelyet már 2022-ben felmondtak, ennek ellenére most őket perli a feleség. "
Nonszensz, hogy bejegyzett tulajdonosként be sem tudnak lépni a saját ingatlanukba, még azt sem nézhetik meg, milyen állapotban van
- nyilatkozta Gimesi.
Tarsolyné nemcsak tulajdonrészt követel, hanem 52,4 millió forintot is az állítása szerint 2008 óta elvégzett felújításokért, azzal érvelve, hogy az új tulajdonos ezzel jogalap nélkül gazdagodott. Kérdéses, hogyan bizonyítja majd állításait, hiszen a karbantartás a szerződés szerint kötelessége volt az ingyenes lakhatás fejében, másrészt ezzel nem az Akadémia Invest, hanem a Twins vagyonát növelte volna. Az Akadémia Invest is követel pénzt: a tulajdonszerzés időpontjától, tavaly áprilistól havi bruttó kétmillió forintot lakáshasználati díjként, de amíg a pereskedés folyik, erre nincs esélye.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Egy éve tart az olasz-német bankháború - Nem azok állnak nyerésre, akik a legjobban akarták a győzelmet
Egy év alatt 30% közeli részesedést tudott elérni az UniCredit a Commerzbankban, mást egyelőre nem.
Elképesztő méreteket ölt a kínai olajétvágy
De még ez is kevés lesz.
Meghökkentő véleményt mondott Donald Trump a Lengyelország elleni dróntámadásról
Ezt gondolja az elnök a NATO-t megrázó incidensről.
Legalább 2070-ig működhet Ausztrália egyik legszennyezőbb üzeme
A környezetvédelmi miniszter jóváhagyta.
Riasztó előrejelzés érkezett: a tervezett hidrogénprojektek negyede nem fog megvalósulni
A tényleges termelés valószínűleg ennél is alacsonyabb lesz.
Fénykép jelent meg a gyilkos fegyverről: ezzel ölhették meg Charlie Kirköt
Fotó került fel a közösségi hálóra.
Megtámadta Moszkvát az ukrán haderő – Példátlanul súlyos incidens történt
Szentpétervár is tűz alá került, ahogy majdnem minden európai orosz megye is.
27 év börtönbüntetésre ítélték Jair Bolsonarót
Puccskísérlet miatt kerül rácsok mögé a volt brazil államfő.
Amikor a rosszabb befektetés is megéri
Korábban már írtam arról, hogy mennyire nem szeretem a béren kívüli juttatásokat. Teljesen feleslegesek, elvesznek egy csomó időt, és végeredményben csak azért léteznek, mert adókedvezmény
Milton Friedman és az MMT
Milton Friedman: From Modern Monetary Theory to Monetarism címmel ma cikkem olvasható a Naked Capitalism oldalon. Innen is köszönöm Yves Smith szerkesztőnek a közlést, aki egy rövid felvezetést i
Otthon Start kamatok, kedvezmények: meglepő különbségek a bankok között!
Az Otthon Start program elrajtolt, a bankok pedig - szinte versenyt futva - igyekeznek rálicitálni egymásra nem csak kamatokban, de kedvezményekben és extra jóváírásokban is. Mutatjuk, mit kínál
Két éves a bejelentővédelmi törvény
2023 nyarán lépett hatályba a 2023. évi XXV. törvény, - a panasztörvény - amely a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentéséről szól. A bejelentővéd
Elérhetőek-e az EU-s zöldítési célok?
Az IRENA 2025 júniusi jelentése átfogó képet ad az EU energiaátállási kilátásairól, szektoronkénti bontásban, valamint ismerteti a dekarbonizáció várható társadalmi és gazdasági hatása
100 milliárd forint a magyar vállalkozásoknál
Elértük a 100 milliárdot! - hangzik a hír, de mit takar ez a szám a valóságban? Csak egy újabb számadat, vagy tényleg változást hoz a mindennapokban?
Az egykulcsos szja kelet-európai szokás
A legtöbb európai ország progresszív adórendszert üzemeltet: a fizetendő személyi jövedelemadó arányos a keresettel. A grafikonon a legmagasabb személyi jövedelemadó-kulcsok és a kiegészít
A kötvénypiac csendes forradalma
Sokan temették már a kötvénypiacot az utóbbi évek során, azonban a jelenlegi hozamszintek mellett épp most kínálkozhat kivételes lehetőség a hosszú távban gondolkodó befektetőknek. A mosta
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod
Miért a tőzsdei befektetést válasszam az állampapír helyett?
Online előadásunkon megvizsgáljuk a két befektetési formát, megtárgyaljuk az előnyeiket és a hátrányaikat, sorra vesszük mikor mibe érdemes fektetni.
Erre kevesen számítottak: ő most a világ leggazdagabb embere
Újra hasít az AI-sztori.
Mi lesz veled, magyar búza? Drasztikus váltás kell
Aduász lehet a búza itthon, a fajtaválasztáson és a technológián azonban nagyon sok múlik.
Állami tulajdonból a 4iG-hoz kerül a Rába
Bővül a cég védelmi portfóliója.