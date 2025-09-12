Quaestor-botrány: még mindig megvan Tarsoly Csabáék luxusvillája

Tarsoly Csaba felesége, Rónaszéki Erika pert indított a Tatabányai Törvényszéken, hogy a több mint kétezer négyzetméteres Üdülő utcai villában háromszázadnyi tulajdonrészt jegyezzenek be a nevére hozzáépítés jogcímén. Ez a jogi lépés elegendő volt ahhoz, hogy

a Fővárosi Törvényszék szeptember 11-én felfüggessze azt a kilakoltatási pert, amelyet a villa jelenlegi tulajdonosa kezdeményezett a család ellen,

és amelyet idén tavasszal első fokon már megnyert.

Bár a Tarsoly-családnak már érvényes lakcímkártyája sincs az ingatlanhoz, ezzel a jogi megoldással egyelőre továbbra is ott maradhatnak. A családfő ugyanakkor már egy II. kerületi társasházi lakásban tartózkodik, amelyet a büntetőperében lakhelyelhagyási tilalom helyszíneként jelölt meg. A harmincezer Quaestor-befektető megkárosítása miatt folyó büntetőügyben Tarsolynét első fokon felmentették.

Kapcsolódó cikkünk 2024. 09. 02. Megvan az ítélet a Quaestor-botrányban: 13 évet kapott Tarsoly Csaba

Az érintett villa korábban a Quaestor-csoport egyik tagjának, a Twins Szálloda és Vendéglátóipari Kft.-nek a tulajdonában állt, de valójában Tarsoly és családja használta. A Quaestor 2015-ös összeomlása után, 2016 nyarán Tarsolyné és a Twins szerződést kötött az ingatlan korlátlan idejű szívességi használatáról, amely szerint a család ingyenesen lakhatott a kezdetben bűnügyi zár alá vett villában, mindössze a rezsi fizetése és a karbantartás volt a kötelezettségük.

A Twins felszámolása 2020-ban indult el, és az első felszámoló 2022 nyarán felmondta a szívességi lakáshasználati szerződést, hogy a hitelezők érdekében értékesíthesse az ingatlant, "aminek az értékét egyes piaci szakértők akkor egymilliárd forint körülire tették." A család azonban nem költözött ki, és közben a jogszabályok módosítása nyomán a Twins ügye az állami felszámolóhoz került, a villát pedig felszabadították a bűnügyi zár alól.

Az új felszámoló 2023 tavaszán ismét megpróbálta kiköltöztetni a családot, sikertelenül. Végül a villát 540 millió forintért megvásárolta a nyergesújfalui Akadémia Invest Kft., amely pert indított a család kilakoltatásáért. Érdekesség, hogy a villa vételára a vevő érdekkörébe tartozó csoporton belül maradt, miután egy kapcsolódó vállalkozás szerezte meg diszkontáron a villatulajdonos céggel szembeni milliárdos követelést. A Twins felszámolása időközben lezárult, a céget 2023 végén megszüntették.

Gimesi Sándor, az Akadémia Invest résztulajdonos-ügyvezetője értetlenül áll a helyzet előtt. Elmondása szerint Tarsolynéval az előző tulajdonos kötött szerződést, amelyet már 2022-ben felmondtak, ennek ellenére most őket perli a feleség. "

Nonszensz, hogy bejegyzett tulajdonosként be sem tudnak lépni a saját ingatlanukba, még azt sem nézhetik meg, milyen állapotban van

- nyilatkozta Gimesi.

Tarsolyné nemcsak tulajdonrészt követel, hanem 52,4 millió forintot is az állítása szerint 2008 óta elvégzett felújításokért, azzal érvelve, hogy az új tulajdonos ezzel jogalap nélkül gazdagodott. Kérdéses, hogyan bizonyítja majd állításait, hiszen a karbantartás a szerződés szerint kötelessége volt az ingyenes lakhatás fejében, másrészt ezzel nem az Akadémia Invest, hanem a Twins vagyonát növelte volna. Az Akadémia Invest is követel pénzt: a tulajdonszerzés időpontjától, tavaly áprilistól havi bruttó kétmillió forintot lakáshasználati díjként, de amíg a pereskedés folyik, erre nincs esélye.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images