Hétfőn indul az M1-es autópálya hatalmas felújítása

A MÁV-csoport készül arra, hogy az M1-es autópálya bővítése miatt hétfőtől jelentősen korlátozzák a sztráda forgalmát, dugókra és hosszabb menetidőre lehet számítani - közölte a társaság vasárnap Facebook-oldalán.

Korábban már többször felhívtuk a figyelmet arra, hogy szeptember közepén indul az M1-es autópálya kiszélesítée 2x3 sávra. Lázár János miniszter korábbi elmondása szerint a 800 milliárd forint értékű beruházás 2029-ben fejeződhet be. A napokban érkezett meg az a hír is, hogy a felújítás miatt új matricatípust vezet be a NÚSZ.

Most a MÁV-csoport adott ki közleményt a felújítás miatt, hiszen a tartós munkálatok sokakat érinthetnek.

Azt írták, hétfőtől duplázás helyett triplázzák a legforgalmasabb győri S10-es és oroszlányi S12-es személyvonatokban a FLIRT-motorvonatokat, a két reggeli sebesvonatot emeletes KISS-motorvonattal indítják, és több kocsival közlekedik a Savaria és a Scarbantia InterCity.

Készenlétbe állítják a MÁV-buszokat is,

amelyeket szükség esetén nemcsak a vonatok, hanem a Volán-járatok kisegítésére is be lehet vetni.

Folyamatosan figyelemmel kísérik a vonatokon és a buszokon az utasforgalom alakulását, és ha az indokolttá válik, intézkednek: útnak indítják a tartalékbuszokat, vagy akár változtatnak a gyorsított vonatok megállási rendjén is - áll a közleményben.

