Az amerikai Citigroup londoni központját már majdnem annyiért újítják, mint amennyibe került
A Citigroup londoni toronyházának felújítási költsége 1,5 milliárd dollárra emelkedett, ami közel azonos az épület 2019-es 1,2 milliárd fontos (1,63 milliárd dollár) vételárával, írja a Reuters. Az amerikai bankóriás is egyike azoknak a munkáltatóknak, akik igyekeznek visszacsábítani alkalmazottaikat a home office berkeiből, bár a Citi a versenytársaknál kicsit még mindig lazább a hibrid munkavégzés terén.
London hagyományos üzleti negyedében, a Canary Wharfon álló irodaház felújítási költsége azután növekedett ekkorára, hogy a bank úgy döntött, az addig tervezetthez képest még nagyobb felújítást végez a 42 emeletes épületben, a bővülő munkaerő elhelyezése és az otthoni munkavégzők becsábítása érdekében.

A felújítás során új kerteket és szolgáltatásokat alakítanak ki, illetve korszerűsítik az energia- és vízrendszereket, hogy a Citigroup tízezer londoni dolgozóját kiszolgálja.

A Financial Times januárban arról számolt be, hogy a projekt teljes költsége meghaladta az 1 milliárd fontot, míg maga a bank sosem kommunikálta az összeget.

A felújítás 2022-ben kezdődött és a legújabb tervek szerint jövőre fejeződik majd be.

A bank közlése szerint a londoni alkalmazottak jövő év második negyedévétől kezdenek beköltözni.

Jane Fraser, a Citi vezérigazgatója ezen a héten az Egyesült Királyságba látogat, egyidőben Donald Trump amerikai elnök hivatalos látogatásával. Fraser más amerikai üzleti vezetőkkel együtt találkozik Trumppal és brit miniszterekkel.

Fraser vezetése alatt a Citi kitart a hibrid munkavégzési politika mellett, lehetővé téve a dolgozók számára, hogy hetente akár két napot otthonról dolgozhassanak.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Shutterstock

