Brutális számok: Magyarország vezeti a lakásdrágulási listát az EU-ban

Az egyik ilyen az Európai Unió lakáspiaci árindexe, amely 2015-től követi a drágulás ütemét.
Ez a mutató 2024-ig mind nominális, mind reál értelemben – azaz az inflációval kiigazítva is – Magyarországon a legmagasabb, előbbi 310%, utóbbi 182% növekedési ütemet jelez.
A nominálisan legalacsonyabb, 112%-os növekedést Olaszországban regisztrálták, míg a legkisebb reálnövekedés 85%-os volt, Finnországban.
Amire még felkaptuk a fejünket, az a tízezer lakosra jutó lakásépítések száma tavaly: ez a mutató Magyarországon volt a legalacsonyabb, Írországban pedig a legmagasabb az EU országai közül, hazánkban 14, Írországban négyszer ennyi, 57 lakás épült ezen a bázison vizsgálva.
