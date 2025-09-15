Gyorsuló lakásár-csökkenés Kínában, jöhet az újabb beavatkozás?

A kínai statisztikai hivatal hétfőn közzétett adatai szerint a használt lakások értéke 0,58%-kal csökkent júliushoz képest, ami enyhe gyorsulás az előző havi 0,55%-os csökkenéshez képest.
Az értékesítés a második negyedév óta csökken és nyoma sincs fellendülésnek, ahogy az ország tovább keresi a kiutat a négy éve tartó ingatlanpiaci válságból.
A kéthavi gyenge adat motiválhatja a pekingi vezetést, hogy új, kisebb ösztönző intézkedéseket vezessen be, különösen ami az ingatlanpiacot illeti
- írja Larry Hu, a Macquarie Group Ltd. közgazdásza közelmúltbeli elemzésében.
A használt lakások árában a vizsgált a 70 város közül Peking produkálta a legnagyobb esést, júliushoz képest 1,2%-kal esett vissza.
Az öt hónapja folyamatosan gyorsuló csökkenés arra utal, hogy a városban augusztus elején bevezetett gazdaságélénkítés nem hozta meg a várt fellendülést a lakáspiaci bizalomban.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
