Gyorsuló lakásár-csökkenés Kínában, jöhet az újabb beavatkozás?

A kínai statisztikai hivatal hétfőn közzétett adatai szerint a használt lakások értéke 0,58%-kal csökkent júliushoz képest, ami enyhe gyorsulás az előző havi 0,55%-os csökkenéshez képest.

Az értékesítés a második negyedév óta csökken és nyoma sincs fellendülésnek, ahogy az ország tovább keresi a kiutat a négy éve tartó ingatlanpiaci válságból.

A kéthavi gyenge adat motiválhatja a pekingi vezetést, hogy új, kisebb ösztönző intézkedéseket vezessen be, különösen ami az ingatlanpiacot illeti

- írja Larry Hu, a Macquarie Group Ltd. közgazdásza közelmúltbeli elemzésében.

A használt lakások árában a vizsgált a 70 város közül Peking produkálta a legnagyobb esést, júliushoz képest 1,2%-kal esett vissza.

Az öt hónapja folyamatosan gyorsuló csökkenés arra utal, hogy a városban augusztus elején bevezetett gazdaságélénkítés nem hozta meg a várt fellendülést a lakáspiaci bizalomban.





A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ