Megnyílt a Leon Hotel & Lounge a régi Lánchíd19 helyén Budapesten

A Leon Hotel & Lounge a korábbi Lánchíd 19 Design Hotel helyén készült el,
szállás funkciója mellett kávézó és olasz étterem is található a megújult komplexumban.
Az épület az ötcsillagos Hotel Clark Budapest kistestvére, igazgatója Lakézi András.
A hétemeletes hotel egyik legfőbb vonzereje a kilátás: a Hillside View szobákból a Budai Várra és a hegyoldalra, míg a Riverside View szobákból a Dunára nyílik közvetlen panoráma. A szálloda legfelső emeletén található három Leon Top Floor Studio privát terasszal, nyitott légtérrel és különleges fürdőszobával.
A Leon Hotel & Lounge belső tereit Szauder Dávid, a Berlinben élő magyar AI-művész képei dekorálják, akinek a mesterséges intelligencia segítségével készült kompozícióin női alakok fonódnak össze Buda jellegzetes építészeti vonásaival és a budavári épületek stílusjegyeivel.
Az első emeleten a konferenciatér foglal helyet, amely közvetlenül kapcsolódik a belső kerthez.
Az épület eredetileg Széchenyi Béla gróf, a legnagyobb magyar Széchenyi István fiának palotaegyütteséhez tartozott. Az 1871 és 1873 közötti építkezést a kor neves építésze, Ybl Miklós irányította.
Címlapkép forrása: Market Építő
