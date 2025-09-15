Nesze neked, Otthon Start: gyorsult a lakásdrágulás augusztusban

Országosan havi összevetésben 1,1, Budapesten pedig 1,4 százalékkal emelkedtek a lakásárak augusztusban. Az egy évvel ezelőtti szinthez képest 14,7 százalékkal, a fővárosban pedig 21,3 százalékkal kerülnek többe a lakások az ingatlan.com lakásárindexe szerint. Ezzel párhuzamosan az Otthon Start Program lendülete miatt a 3 százalékos hitelnek megfelelő kínálat gyorsabban zsugorodik, mint az összes eladó lakás és ház kínálata.

A régiók között jelentősek a különbségek. Havi összevetésben a Dél-Alföldön kiugró, 4,2 százalékos drágulás következett be augusztusban, Pest vármegyében 2,2 százalékos volt a havi áremelkedés. Ezzel szemben a Dél-Dunántúlon minimális, 0,2 százalékos árcsökkenés történt.

Az árindex és a kínálati árak közötti különbség is árulkodó. Míg a többnyire eladott lakások adataiból dolgozó árindex havi szinten 1,4 százalékkal emelkedett, a kínálati árak Budapesten július eleje óta 5,9 százalékkal kerültek feljebb, ami havi szinten körülbelül 2,5 százalékos drágulási ütemet jelent

- közölte Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője.

Az is figyelemre méltó, hogy az augusztusi árindex eredménye júliushoz képest 20 százalékkal több hirdetés adataiból állt össze, miközben tavaly ilyenkor éppen 5 százalékos csökkenés következett be az elemszámok tekintetében.

Ez mind arra utal, hogy a lakáspiacon egyre élénkebb a mozgás, és egyre nagyobb a lendület.

A szakember szerint a jelenlegi helyzetben egyszerre figyelhető meg a gyorsuló áremelkedés és a kínálat szűkülése is. Ez azt jelenti, hogy az érdeklődés egyre aktívabb, különösen az Otthon Start programban megszerezhető lakások iránt, amelyek kínálata az összes eladó lakáséhoz és házhoz képest gyorsabban szűkül.

Fogynak az Otthon Startos lakások, késő ősszel jöhet a felmentősereg

Az Otthon Start programban – amelyben az érintettek 3 százalékos, államilag támogatott lakáshitellel vásárolhatják meg első otthonukat – elérhető lakások kínálata érezhetően csökken. Az ingatlan.com legfrissebb adatai szerint Budapesten július elejéről szeptember elejére 13,1 ezerről 11,1 ezerre csökkent, a vármegyeszékhelyeken pedig 19 ezerről 17,3 ezerre. Eközben a teljes eladó használt lakás- és házkínálat is mérséklődött, de lassabb ütemben: Budapesten 28,2 ezerről 27,2 ezerre, a vármegyeszékhelyeken 21,5 ezerről 20 ezerre.

Az Otthon Start generálta kereslettel egyelőre nehezen tud lépést tartani a kínálat, ami folyamatosan csökken.

– mondta Balogh.

"Október-novemberben viszont felmentősereg érkezhet a lakáspiac eladói oldalára, mert várhatóan késő ősztől kezdve lehet majd leszerződni arra a több ezer új lakásra, ami frissen piacra kerül, és megfelel a fix 3 százalékos hitel feltételeinek.” - tette hozzá.

Az eladó használt lakások és házak árszintje is tovább emelkedett. Budapesten az eladó használt lakások és házak négyzetméterárainak középértéke szeptemberben elérte 1,36 millió forint. Ugyanez az érték július elején még 1,28 millió forint volt. A vármegyeszékhelyeken augusztusban 771 ezer forint az összesített medián négyzetméterár, ami júliusban még 748 ezer forint volt.

A szeptember eleji kínálat alapján Budapesten a legtöbb eladó ingatlan a XIII. kerületben található, több mint 2600 lakással és házzal, ezt követi a VII. kerület 2 100-zal, a VI. kerület 2 000-rel, a II. kerület 2 050-nel, valamint a VIII. kerület 1700 körüli eladó ingatlannal. Ha az Otthon Start programban elérhető kínálat arányát nézzük, akkor a XVIII. kerület emelkedik ki, ahol az összes eladó ingatlan 76 százaléka tartozik ide. A VIII. kerületben ez az arány 56 százalék, a XIV. kerületben 56 százalék, a VII. kerületben 41 százalék, a XIII. kerületben pedig 27 százalék.

A vármegyeszékhelyek közül Debrecenben, Pécsen és Szegeden a legnagyobb a teljes kínálat, több mint kétezer lakással és házzal, utánuk Nyíregyháza, Miskolc és Kecskemét következik 1 300–1 600 körüli kínálattal. Az Otthon Start programban elérhető kínálat aránya ugyanakkor kiemelkedő: Miskolcon az eladó lakások és házak 97 százaléka, Nyíregyházán 93 százaléka, Pécsen 87 százaléka, Kecskeméten 86 százaléka, Szegeden 81 százaléka, Debrecenben pedig 77 százaléka tartozik ebbe a kategóriába.

A lakáspiac egyértelműen élénkül: nő a kereslet, gyorsul az áremelkedés üteme, miközben a kínálat szűkül, különösen az Otthon Start program keretében elérhető lakások esetében. Az áremelkedés tempója viszont még elmarad a 2025 elején tapasztalt árrobbanástól, mivel akkor a havi drágulás üteme országosan és Budapesten is bőven 2 százalék felett mozgott, július-augusztusban viszont még nem érte el az 1,5 százalékot sem.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ