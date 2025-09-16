Bővül a ZalaZone melletti ipari park

Állami támogatásból 50 hektárosra bővül Zalaegerszegen az északi ipari park. A ZalalZone melletti héthektáros területet 400 millió forintos állami támogatásból közművesítették és új utat is kapott.

Balaicz Zoltán, a város polgármestere hétfőn elmondta, hogy korábban elfogyott a felparcellázható önkormányzati terület az ipari parkban, így azt beruházói érdeklődésre bővítették.

A fejlesztés után járműipari tesztpálya szomszédságában új parcellákat alakítottak ki, amelyekhez kiépítették a szükséges infrastruktúrát és a csatlakozó utat.

Az újonnan kialakított terület egy részén egy

fémmegmunkáló-üzem bővíti a gyáregységét, egy másik parcellán pedig egy ingatlanfejlesztő cég épít üzemcsarnokot

és a további területekre is vannak már érdeklődők, mondta Oláh Gábor, a Zalaegerszegi Városfejlesztő Zrt. vezérigazgatója.

