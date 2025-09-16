  • Megjelenítés
Dehogy szakadtak be az albérletárak: mutatjuk a trendeket
Ingatlan

Dehogy szakadtak be az albérletárak: mutatjuk a trendeket

Portfolio
Egyelőre nem érzékelhető az Otthon Start Program hatása: tovább drágultak a budapesti albérletek augusztusban és a vidéki egyetemi városokban, nőtt a különbség a fővárosi és vidéki bérleti piac között - derül ki a Duna House adataiból.
Augusztusban a fővárosban az átlagos bérleti díj 274 ezer forint volt, ami 18%-kal magasabb, mint egy évvel korábban.

A legmagasabb átlagárakat a II. kerületben (485 ezer Ft), az V. kerületben (433 ezer Ft) és az I. kerületben (366 ezer Ft) mérték, a legkedvezőbbeket pedig a X. kerületben (191 ezer Ft) és a XV. kerületben (192 ezer Ft).

A vidéki egyetemi városokban az átlagos havi lakbér 192 ezer forint, ami 5,5%-os emelkedést jelent a tavalyi szinthez képest (182 ezer Ft). A legdrágábbnak Debrecen számít (269 ezer Ft), őt követi Győr (228 ezer Ft), míg a legkedvezőbb átlagok Veszprémben (137 ezer Ft) és Miskolcon (167 ezer Ft) láthatók.

Top 5 legdrágább albérleti lokáció (augusztus)  
   
   1. Budapest II. kerület 485 ezer Ft
   2. Budapest V. kerület  433 ezer Ft
   3. Budapest I. kerület 366 ezer Ft
   4. Budapest III. kerület 328 ezer Ft
   5. Budapest XI. kerület 290 ezer Ft
Forrás: Duna House  

A vidéki átlagárak emelkedését főként Debrecen, Szeged, Pécs és Miskolc húzta, mivel Győrben és Veszprémben enyhe mérséklődés történt.

A trendek alapján a fővárosi és vidéki bérleti piac között nőtt a különbség: a 2024-es átlag 50 ezer forint volt, addig 2025-re már 82 ezer forint az eltérés.

A budapesti bérleti piac tovább erősödött, különösen a belső kerületekben, ahol folyamatosan nő a kereslet a prémium minőségű, rövid távú kiadásra is alkalmas lakások iránt. Vidéken eközben vegyesebb képet látunk: Debrecenben, Szegeden, Pécsen és Miskolcon számottevő emelkedés tapasztalható, míg Győrben és Veszprémben inkább stagnálás vagy mérséklődés figyelhető meg

– mondta Szegő Péter, a Duna House vezető elemzője.

Top 5 legolcsóbb albérleti lokáció (augusztus)  
   
1. Veszprém 137 ezer Ft
2. Budapest XX. Kerület 160 ezer Ft
3. Nyíregyháza 165 ezer Ft
4. Miskolc  167 ezer Ft
5. Székesfehérvár 174 ezer Ft
Forrás: Duna House  

Az albérleti piac mozgásai szoros összefüggésben állnak a lakásvásárlási lehetőségekkel is.

Az Otthon Start Program közvetlen hatása a bérleti díjakon még nem mérhető, így legjobb esetben középtávon mérsékelheti az albérletek iránti keresletet.

Ez a hatás elsősorban a vidéki egyetemi városokban jelentkezhet. A fővárosban inkább a bérleti díjak további mérsékelt emelkedése várható, főleg a népszerűbb belső kerületekben.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

