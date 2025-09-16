Dehogy szakadtak be az albérletárak: mutatjuk a trendeket

Augusztusban a fővárosban az átlagos bérleti díj 274 ezer forint volt, ami 18%-kal magasabb, mint egy évvel korábban.
A legmagasabb átlagárakat a II. kerületben (485 ezer Ft), az V. kerületben (433 ezer Ft) és az I. kerületben (366 ezer Ft) mérték, a legkedvezőbbeket pedig a X. kerületben (191 ezer Ft) és a XV. kerületben (192 ezer Ft).
A vidéki egyetemi városokban az átlagos havi lakbér 192 ezer forint, ami 5,5%-os emelkedést jelent a tavalyi szinthez képest (182 ezer Ft). A legdrágábbnak Debrecen számít (269 ezer Ft), őt követi Győr (228 ezer Ft), míg a legkedvezőbb átlagok Veszprémben (137 ezer Ft) és Miskolcon (167 ezer Ft) láthatók.
|Top 5 legdrágább albérleti lokáció (augusztus)
|1. Budapest II. kerület
|485 ezer Ft
|2. Budapest V. kerület
|433 ezer Ft
|3. Budapest I. kerület
|366 ezer Ft
|4. Budapest III. kerület
|328 ezer Ft
|5. Budapest XI. kerület
|290 ezer Ft
|Forrás: Duna House
A vidéki átlagárak emelkedését főként Debrecen, Szeged, Pécs és Miskolc húzta, mivel Győrben és Veszprémben enyhe mérséklődés történt.
A trendek alapján a fővárosi és vidéki bérleti piac között nőtt a különbség: a 2024-es átlag 50 ezer forint volt, addig 2025-re már 82 ezer forint az eltérés.
A budapesti bérleti piac tovább erősödött, különösen a belső kerületekben, ahol folyamatosan nő a kereslet a prémium minőségű, rövid távú kiadásra is alkalmas lakások iránt. Vidéken eközben vegyesebb képet látunk: Debrecenben, Szegeden, Pécsen és Miskolcon számottevő emelkedés tapasztalható, míg Győrben és Veszprémben inkább stagnálás vagy mérséklődés figyelhető meg
– mondta Szegő Péter, a Duna House vezető elemzője.
|Top 5 legolcsóbb albérleti lokáció (augusztus)
|1. Veszprém
|137 ezer Ft
|2. Budapest XX. Kerület
|160 ezer Ft
|3. Nyíregyháza
|165 ezer Ft
|4. Miskolc
|167 ezer Ft
|5. Székesfehérvár
|174 ezer Ft
|Forrás: Duna House
Az albérleti piac mozgásai szoros összefüggésben állnak a lakásvásárlási lehetőségekkel is.
Az Otthon Start Program közvetlen hatása a bérleti díjakon még nem mérhető, így legjobb esetben középtávon mérsékelheti az albérletek iránti keresletet.
Ez a hatás elsősorban a vidéki egyetemi városokban jelentkezhet. A fővárosban inkább a bérleti díjak további mérsékelt emelkedése várható, főleg a népszerűbb belső kerületekben.
