Szeptember 20-án nyit a főváros új gasztropiaca: mutatjuk a kínálatot és az árakat

Szeptember 20-án nyit a Time Out Market Budapest, összesen 11 gasztronómiai koncepcióval Budapesten a Corvin Palace-ban, a Blaha Lujza téren. A hivatalos megnyitó előtt néhány nappal bejártuk az új gasztropiacot, megnéztük a felújított egykori Corvin Áruházat és végigkóstoltuk az éttermi kínálatot. A menüsoron volt többek között rakott krumpli, bárány kebab, unami burger, marhatatár és szecsuáni spenót. A látogatás során kiderült az is, hogy milyen árakkal készülnek a vendéglátóhelyek a gasztropiacon.

A hétvégén, 2025. szeptember 20-án, szombaton 11 óra 30 perckor nyit nemcsak Budapest és Magyarország új gasztropiaca, a Time Out Market, hanem a kelet-európai régió első egysége is. A koncepció lényege, hogy egy fedél alatt hozza össze a város és a környező régiók kiemelkedő séfjeit, éttermeit, italkínálatát és kulturális élményeit.

Közel 2500 négyzetméteren, 11 elismert és feltörekvő helyi vendéglátó nyújt ízelítőt a konyhaművészetéből, emellett 3 bár, 5 rendezvényhelyszín és mintegy 540 ülőhely áll majd a vendégek rendelkezésére a Blaha Lujza téren, minden nap 11:30 és 23:30 között. Az indulását kísérő kampányban a főváros történelmi ikonikus alakjai és kortárs művészek is bemutatásra kerültek.

Time Out Market, Forrás: Gosztola Judit/Portfolio

Kik lesznek a gasztropiacon?

A résztvevő gasztro egységek teljes névsora: Anyukám Mondta, Pingrumba, 101 Bistro, Szaletly, M’EAT by Rácz Jenő, LIRA by Essência Restaurant, Hai Nam Pho, CANTEEN by Pesti István, Casa Christa, Bigfish, Tuning Burger és az italkínálatot pedig a Dreher Tanksör, a Wines of Hungary, és az Absolut Bar biztosítja.

Mielőtt a végig kóstolt menüsorból is adunk egy kis ízelítőt, lássuk, hogy a felsorolt vendéglátóhelyek milyen ízvilággal készülnek:

Az encsi Anyukám Mondta az olasz konyha ízeire épít, a Margherita DOP pizzától a pármai sonkás, burratás focacciáig minden fogás mögött gondosan válogatott alapanyagok és házi készítésű pizzatészták állnak.

Anyukám Mondta, pizza margherita, forrás: Time Out Market

A Pingrumba a Közel-Kelet ízeit hozza el, az étterem kiindulópontja a közel-keleti és észak-afrikai ízvilág volt, onnan továbbindulva pedig bejárták a Kaukázus vidékét, eljutottak Indiáig, és még azon is túl - Kairótól Kalkuttáig: friss zöldségekből és minőségi húsokból készített grillezett fogásokat mutatnak majd be.

Pingrumba, forrás: Time Out Market

A 101 Bistro Tajvan éttermet Tajpej vibráló bisztró kultúrája ihlette és újhullámos tajvani ízeket hoz Budapestre, vegyítve kínai, japán és a nyugati kulináris hagyományokkal, mindezt magyar alapanyagok felhasználásával. Ételeik között lesz például a fűszeres szecsuáni spenót és a shoupa csirke.

101 Bistro, szecsuáni spenót, forrás: Time Out Market

A Szaletly étterem a kortárs magyar konyha ízeit fogja képviselni, lesznek olyan közönségkedvencek, mint a rakott krumpli, a mákos guba vagy a gulyásleves.

Szaletly, rakott krumpli, forrás: Time Out Market

A M’EAT by Rácz Jenő antipasti & grill koncepció mögött Rácz Jenő séf áll, akinek egy Michelin-csillaggal elismert étterme és szakmai tapasztalata garancia a minőségre. A spanyol és portugál tapas bárok könnyed, pezsgő hangulatából merít inspirációt, magyar felvágottak és sajtok kínálata mellett. Az étlap középpontjában válogatott magyar húsáruk, kézműves sonkák és szalámik állnak, amelyeket a helyszínen frissen szeletelnek. A választékban olyan különlegességek is helyet kapnak majd, mint a házi készítésű pástétom, vagy a főtt libamáj házi lekvárral és friss brióssal.

M'EAT, forrás: Pécsi György/Time Out Market Budapest

A LIRA by Essência Restaurant a budapesti Michelin-csillagos Essência csapatának új koncepciója, az étlapon szereplő fogások - például a tatár beefsteak osztrigaemulzióval, a házi készítésű tagliatelle feketekagylóval és füstölt tengeri algás vajjal, vagy a mandulatorta gorgonzola fagylalttal - mind kifejezetten a Time Out Market Budapest számára készültek.

LIRA by Essência Restaurant, forrás: Pécsi György/Time Out Market Budapest

A Hai Nam Pho karakteres, nosztalgikus vietnámi ízekkel érkezik. Az étterem a 2000-es évek elején a VIII. kerületben, családi vállalkozásként indult. Ételeiket helyi alapanyagokból - köztük saját készítésű tésztáikból - állítják össze, és az észak-vietnámi konyha hagyományosan könnyed ízvilágát hozzák el.

Hai Nam Pho, forrás: Pécsi György/Time Out Market Budapest

A CANTEEN by Pesti István nem fine dining élményt kínál, hanem hagyományos magyar ízeket hoz el egy modern, városi térbe. Pesti István az egyetlen magyar séf, aki Budapesten kívül, egy vidéki étteremben szerzett két Michelin-csillagot, a tatai Platán Gourmet éttermemben. A gasztropiacra a klasszikus, házias ételeket hozta el a séf, az étlapon olyan fogások szerepelnek, mint a gulyásleves, a borjú bécsi, a csirkepaprikás, és a klasszikus almáspite.

CANTEEN, forrás: Pécsi György/Time Out Market Budapest

A Casa Christa az ikonikus magyar ételek mellett a Balaton-felvidék karakteres fogásait hozza el, friss halakat, tájjellegű specialitásokat és a helyi termelők alapanyagaiból készült, újragondolt klasszikusokat.

Casa Christa, forrás: Pécsi György/Time Out Market Budapest

A Bigfish étterem kínálatában szezonálisan válogatott tenger gyümölcsei és ritkábban elérhető különleges halak szerepelnek, a klasszikus kedvencek mellett. A Bigfish mögött Magyarország legnagyobb halimportőr nagykereskedője áll, így garantálva az alapanyagok frissességét. A kínálatban szerepel sushi-választék, frissen felnyitott osztrigák, valamint az ikonikus Fish & Chips fogás, amely aranybarnára sült burgonyával és ropogós halfilével hozza a brit klasszikus ízvilágát.

Bigfish, forrás: Pécsi György/Time Out Market Budapest

A Tuning Burger két-három hétig érlelt húsokból készült húspogácsákkal, saját receptúra alapján készült szószokkal, kézműves hamburger bucikkal érkezik a gasztropiacra. Az étlapon lesz magyar szürkemarha, hortobágyi Angus, Omaha, és a világhírű Wagyu. A kínálatban továbbá visszaköszön többek között a mangó-chutney-s burger, a szarvasgombás libamájas burger, az ikonikus Umami Burger, vagy a 2016-ban “Az Ország Burgere” címet elnyerő Leicester burger.

Tuning Burger, forrás: Pécsi György/Time Out Market Budapest

A Dreher Tanksör pedig pasztőrözés nélküli söröket kínál majd az ételekhez, míg az Absolut saját koktélbárral jelentkezik. A harmadik italos pult a Wines of Hungary, a Magyar Bormarketing Ügynökség dedikált borbárában a vendégek Magyarország mind a 22 borvidékének tételeit felfedezhetik fel, a választásban pedig szakértő sommelier-k segítenek.

Lássuk az árakat!

A gasztropiac vendéglátóhelyein a főételek árai az átlagos éttermi szintet hozzák 4000-6000 forint/főétel, ami tekintve, hogy különleges alapanyagok, híres séfek és vendéglátóhelyek összességét hozza össze a hely, kifejezetten kedvező ajánlatnak tűnik. Aki persze egy hagyományos piacra számít, az nem fogja feltétlenül megtalálni itt a számításait, az viszont biztos, hogy akár turistaként végig kostolni a magyar (és más) konyha ízeit vagy egy nagyobb baráti társasággal, családdal elmenni kifejezetten kénylmes lehet, hiszen nem kell egy adott konyha mellett dönteni.

A végigkostolt ételeknél a saját szubjektív élményeink helyett inkább az árakra és a menüsorra helyezzük a hangsúlyt, de a zöldségkedvelőknek például a 101 Bistro szecsuáni spenótja, a halkedvelőknek a Bigfish tonhal tatárja, a húskedvelőknek a LIRA by Essência marhatatárja és az olasz konyha rajongóknak az Anyukám Mondta burratás focaccia biztosan kedvelt választás lesz.

Kép forrása: Portfolio

Elsőként a Time Out Market által bejelentett első négy étterem menüjét kóstolhattuk végig, a pizzák esetében 3000-5000 forint közötti árra érdemes készülni, a Pingrumba faszénen sütött bárány kebabja 5800, az előételként számon tartott szecsuáni spenót 3550, míg a Szaletly rakott krumplija (ami vega verzióban is kapható) közel 5000 forintba kerül.

Kép forrása: Gosztola Judit/Portfolio

A következő körben a Dreher Tanksör profi sörcsapolását, illetve a borkínálatot és az Absolut Bar koktéljait is szemügyre vettük. A koktélok különlegessége, hogy Budapest hídjairól kapták a nevüket és mindegyiknek van alkoholmentes változata.

Kép forrása: Portfolio

Az éttelmi menü második felvonása a képen látható éttermek válogatásaiból tartalmazott kóstolót. A CANTEEN by Pesti István étterem a magyar konyha legikonikusabb ételeivel várja majd a látogatókat, amelynél a főételek 4500-7000 forint közötti sávban mozognak. A Casa Christa menüjén is találunk hazai ízeket, 5000 forint körüli árkategóriában. A halételek esetében már 10 ezer feletti összegekkel is fognak a vendégek találkozni, hiszen vannak 32 darabos sushi és 10 darabos sashimi válogatások is. A Tuning Burger pultjánál pedig a húsos opciók mellett a vegákra is gondolt a séf, így a húsmentes változatok is megtalálhatók.

Kép forrása: Portfolio

Rácz Jenő konyháját a húsimádók vélhetően előszeretettel látogatják majd, itt 4000-6000 ezer forint közötti ételekből lehet választani (kivétel a nagyobb, többfős hústálak, mert ilyenek is vannak). A LIRA többféle előétellel, de szendviccsel is készült, míg a Hai Nam Pho a pho levesek mellett 3000-4000 forint közötti tésztákat is elhozott a gasztropiacra.

Túl az étkezésen, avagy a kulturális élmények

A piacon gasztro, illetve kulturális programokkal is találkozhatnak majd a vendégek: szakértő sommelier-k által tartott borkóstolók, kreatív koktélworkshopok, vagy éppen a város kraftsör-kultúráját is felfedezhetik szezonális válogatásokon keresztül. Ezen túl koncertek, előadások és színes aktivitások mutatják be a helyi tehetségeket hétről hétre.

Hétfőnként élő zongoraestek a Magyar Bárzongoristák Egyesülete és a Roland zongora szervezésében, kedden és szombaton jazz koncertek a Paloznaki Jazzpiknik szervezésében, szerdán és pénteken intimebb hangulatú fellépések a Banana Records szervezésében, míg csütörtökönként DJ-szettek gondoskodnak a hangulatról a Budai House Clique jóvoltából. Vasárnaponként a családoké a főszerep, külön programokkal a gyerekeknek és a heti kínálaton túl, havonta egy nagyszabású koncertet is szerveznek.

Egy kis történelem, a Corvin Áruház, új nevén Corvin Palace

Corvin Palace néven, 2023 októberében nyitott meg jelenlegi formájában az egykori Corvin Áruház. Az elsőként 1926-ban átadott épület felújítása sokáig húzódott, és összesen mintegy 8 milliárd forintba került, amit saját forrásból a tulajdonos és üzemeltető Corvin Áruház Kft., illetve a Raiffeisen Bank finanszírozásával valósítottak meg. Csak a homlokzat helyreállítására körülbelül 1 milliárd forintot fordítottak.

Kapcsolódó cikkünk 2023. 06. 06. Augusztus végén megnyitja kapuit a felújított Corvin Áruház

Az épületben a közösségi terek mellett üzleteket és irodákat alakítottak ki mintegy 16 ezer négyzetméteren. 2024 tavaszán érkezett a hír, hogy a világ számos nagyvárosa után hamarosan Budapesten is megnyitja kapuit a Time Out Market, a Corvin Palace első emeletén körülbelül 2500 négyzetméternyi belső területen, ahol tizenegy konyha, három bár, öt rendezvényhelyszín és mintegy 540 ülőhely várja a látogatókat. 2025 év elején újabb bejelentés jött az épületet érintően: a Corvin Palace épületében nyitja meg a Ruby Hotels első szállodáját Magyarországon. Az épület négy emeletén 181 szobát, illetve kereskedelmi, gasztronómiai és kulturális egységeket alakítanak ki, a szálloda fejlesztése várhatóan 2025 végén kezdődik, a megnyitása pedig 2026 végén várható.

Kapcsolódó cikkünk 2025. 01. 16. Egy több mint 180 szobás szálloda nyílik a Corvin Palace-ban

A Time Out Market

A Time Out Market egy gasztronómiai és kulturális piac, amely egy tető alatt gyűjti össze az adott ország vagy város híres gasztronomiai egységeit: éttermeket, italokat és kulturális élményeket. Az első Time Out Market 2014-ben nyílt meg Lisszabonban, majd a nyitást további piacok követték: jelenleg 11 városban működik Time Out Market, köztük New Yorkban, Montrealban, Dubajban, Fokvárosban és Oszakában, továbbá számos új helyszín van készülőben, több városban pedig már előrehaladott tárgyalások folynak. A Time Out Market a Time Out Group PLC része, a Time Out 1968-ban indult Londonban azzal a küldetéssel, hogy segítsen felfedezni és összefogni az újonnan kibontakozó városi kultúrákat, jelenleg helyi szakértők több mint 50 ország több mint 350 városában készítenek tartalmat arról, hogy mit érdemes csinálni, megnézni és megkóstolni.

Címlapkép forrása: Portfolio