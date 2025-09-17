A kínai gigacég a magyar határ közelében bérel iparközpontot

Ahogy azt a Portfolio először megírta, a BYD Electric Bus & Truck Hungary zöld járműves tevékenységéhez bérelt a CTParkban 5000 négyzetméteres ipari csarnokot, ami speciális ipari infrastruktúrát kínál.

Az új építésű létesítményt nagy behajtó kapukkal tervezték, és kiegészítő elektromos kapacitással, valamint fejlett energiahálózattal rendelkezik.

A csarnok BREEAM "Kiváló" minősítésre törekszik, a tetőn található napelemes rendszer üzembe helyezését 2025 negyedik negyedévére tervezik.

A beruházás új munkahelyeket teremt és segíti az elektromobilitás növekedését Magyarországon

- mondta Gondi Ferenc, a CTP Magyarország ügyvezető igazgatója.

