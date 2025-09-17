  • Megjelenítés
A kínai gigacég a magyar határ közelében bérel iparközpontot
Ingatlan

A kínai gigacég a magyar határ közelében bérel iparközpontot

Portfolio
A kínai autógyártó óriás, a BYD magyar leánya kötött bérleti szerződést Komáromban, ahol a CTP Magyarország ipari csarnokába költözött be - írja közleményében az ingatlanfejlesztő.
Ahogy azt a Portfolio először megírta, a BYD Electric Bus & Truck Hungary zöld járműves tevékenységéhez bérelt a CTParkban 5000 négyzetméteres ipari csarnokot, ami speciális ipari infrastruktúrát kínál.

Az új építésű létesítményt nagy behajtó kapukkal tervezték, és kiegészítő elektromos kapacitással, valamint fejlett energiahálózattal rendelkezik.

A csarnok BREEAM "Kiváló" minősítésre törekszik, a tetőn található napelemes rendszer üzembe helyezését 2025 negyedik negyedévére tervezik.

A beruházás új munkahelyeket teremt és segíti az elektromobilitás növekedését Magyarországon

- mondta Gondi Ferenc, a CTP Magyarország ügyvezető igazgatója.

Címlapkép forrása: Property Forum

A cikk elkészítésében a magyar nyelvre optimalizált Alrite online diktáló és videó feliratozó alkalmazás támogatta a munkánkat.

Címlapról ajánljuk

