A világ egyik legnagyobb logisztikai cége nyitotta meg raktárát Budapest közelében

Megnyílt a világ egyik legnagyobb logisztikai és szállítmányozó vállalata, a dán gyökerű DSV közel 18 ezer négyzetméteres szigetszentmiklósi raktára - jelentette be a cég.

Az új raktár, ami a közlemény szerint környezetbarát és „jövőbiztos,” a Prologis Park Budapest-Sziget II területén található, és egy 840 négyzetméteres iroda is tartozik hozzá.

A DSV legújabb hazai raktárlétesítménye elősegíti operációs folyamataink konszolidációját”

– mondta Darvasi Árpád, a DSV Solutions Hungary Kft. ügyvezető igazgatója.

A zöldenergiával táplált épület temperált raktárkamrával és épületirányítási rendszerrel, rendelkezik, a későbbiekben tovább is bővíthető.

A globális logisztikai óriásvállalat története 1976-ban kezdődött, amikor kilenc dán fuvarozó megalapította a De Sammensluttede Vognmænd nevű társaságot, azaz a DSV-t. A vállalat magyarországi története 1995-re nyúlik vissza, ekkor alakult meg a Frans Maas Hungária Kft., ami a DSV 2006-os Frans Maas-felvásárlását követően a dán csoport része lett.

Ma a DSV Magyarországnak három nagy divíziója van, a közúti szállítmányozásért felelős DSV Hungária Kft., a légi és tengeri fuvarozást végző DSV Air & Sea Hungary Kft., és a szerződéses logisztikai szolgáltatásokat nyújtó DSV Solutions Hungary Kft., melyhez a speciális logisztikai feladatokat ellátó Fairs and Events üzletág is tartozik.

