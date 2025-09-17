Máris pörög a lakáspiac, seperc alatt elmegy a panel

Budapesten a panellakások esetében a vizsgált három hónapos időszakban 55 nap elég volt az eladáshoz, de a téglaépítésű lakások is gazdára találtak alig több mint két hónap alatt, főleg az elsőlakás-vásárlók számára szeptembertől elérhető kedvezményes lakáshitelt biztosító program miatt.
A vármegyeszékhelyeken és megyei jogú városokban a lakásoknál gyorsulás, a házaknál viszont lassulás látható. Szintén nőtt az eladási idő a községekben található lakóingatlanoknál.
Az ingatlan.com oldalán idén meghirdetett ingatlanok minden település esetében átlagosan
3 hónapnál rövidebb idő alatt találtak gazdára az elmúlt időszakban, mint egy évvel korábban,
ami egyértelműen a lakáspiac élénkülését jelzi.
"Az értékesítési időt leginkább a továbbköltözést tervezőknek kell szem előtt tartaniuk. Nekik muszáj kiszámolniuk, hogy mennyi idő alatt tudják értékesíteni a meglévő otthonukat, mielőtt lefoglalózzák a következőt." - mondta Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője.
A végső vételár kifizetésére esetlegesen elhamarkodottan vállalt dátum könnyen a foglaló elvesztésével járhat, ha vevőként nem tudnak határidőben fizetni. Ugyanakkor most szerencsés helyzetben vannak az eladók, mert a trendeket figyelembe véve az eladási idők rövidülnek.
Gyorsul az eladás Budapesten és a nagyvárosokban
Budapesten az értékesítési idő 23 nappal csökkent a múlt év azonos időszakához képest, a fővárosi téglaépítésű lakások eladási ideje egy hónappal rövidült. A fővárosi családi házak, iker- és sorházak eladási ideje 31 nappal 124 napra esett vissza egy év alatt.
Hasonló a helyzet a vármegyeszékhelyeken és megyei jogú városokban. Az ott található panellakások értékesítési ideje egy év alatt 20 nappal 63 napra mérséklődött. A téglaépítésűek az idén 92 nap alatt keltek el, ami 36 nappal elmarad a tavalyi szinttől.
Ugyanakkor a szóban forgó nagyvárosokban lévő házaknál 23 nappal 174 napra emelkedett az értékesítési idő.
A vidéki nagyvárosokban a lakások és házak eladási ideje közötti ellentétet az ingatlan.com szakértője azzal magyarázta, hogy az elmúlt hetekben főként az elsőlakás-vásárlók kedvenceit tudták nagyobb tempóban és könnyebben eladni az eladók, különösen igaz ez a panelekre.
Az eladási idők növekedése viszont nem feltétlenül jelzi a piac lassulását, mert a korábbi időszakról bentragadt ingatlanok eladása az értékesítési időket rövid távon növeli.
Szintén hosszabb ideig tart eladni a községekben és a kisebb vidéki városokban lévő lakásokat és házakat. Ezek eladásához összességében 220, illetve 182 napra volt szükség az elmúlt közel három hónapban, ami tavalyhoz képest 15 és 42 nappal hosszabb értékesítési időt jelent.
Balogh László szerint ennek részben az a magyarázata, hogy a kisebb településeken is beindult a már régebb óta piacon lévő ingatlanok értékesítése.
Ebben azért vannak fáziskésésben a kisebb települések a nagyobb városokhoz képest, mert ott az év eleji befektetői kereslet már korábban kipucolta a régebb óta beragadt kínálatot.”
– fogalmazott az ingatlan.com szakértője.
Viszik már azt is, ami korábban nem kellett
A korábbról piacon ragadt ingatlanok eladásával az átlagos értékesítési idők növekedésnek indulnak, ezért a tisztább kép megszerzése érdekében érdemes a friss kínálat eladásához szükséges időtartamot is vizsgálni. Az idén meghirdetett és a július-szeptemberi időszakban eladott lakóingatlanoknál az értékesítési idő átlagosan 67 nap volt, míg a 2024-ben meghirdetett, de ugyanebben a három hónapban eladottaknál 71 napra volt szükség.
Összességében tehát közel egy héttel rövidült az országos eladási idő, ami egyértelműen a piac élénkülését jelzi. Általánosságban elmondható, hogy a vásárlók most inkább a társasházi lakásokat keresik jobban, ezeket gyorsabban lehet eladni.
– értékelte a piaci folyamatokat Balogh.
„A helyzet furcsaságát jelzi, hogy az Otthon Start Program vevői szempontból a magasabb ingatlanárakkal rendelkező nagyobb városokban élőknek jelent érezhetőbb anyagi segítséget, eladói szemszögből nézve viszont a kisebb településeken élők tudnak több olyan ingatlant eladni, amik már régebb óta a piacon ragadtak.” – tette hozzá a szakértő.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
