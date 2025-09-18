Elkelt a Belügyminisztérium épülete, 51 milliárd forint a vételár

Csak egy ajánlat érkezett be a licitre, írta az Mfor.hu, a pontos vételár 50,7 milliárd forint volt. Az árverésen csak az vehetett részt, aki már korábban letette a 12,7 milliárd forintos biztosítékot.

Az V. kerületi műeméki épülettömböt a Széchenyi tér, a József Attila utca, a Nádor utca és a Mérleg utca határolja, klasszicista és szecessziós stílusban épült, írja az MNV.

Az 41 ezer négyzetméter alapterületű épület

az egyik legnagyobb egybefüggő belvárosi épülettömb Budapesten

- írta korábban a G7. Az ingatlanokat év végéig ürítik ki, így a birtokátruházás végső határideje tervezetten 2026. január 15. lesz. Az épület üzemeltetője év végéig a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság.

Az MNV az elmúlt időszakban több száz állami ingatlant próbált meg eladni, köztük több milliárdos értékűt is.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images