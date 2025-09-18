  • Megjelenítés
Így drágul tovább a lakásvásárlás, az Otthon Start mellett még ez is
Ingatlan

Így drágul tovább a lakásvásárlás, az Otthon Start mellett még ez is

Portfolio
Szeptember 1-től élesedett a fizetős lekérés a magyar Elektronikus Ingatlan-nyilvántartási rendszerben, így már csak havi egy tulajdoni lap lekérdezése ingyenes, és az alapadatokhoz már csak pénzért lehet hozzáférni - írja a Pénzcentrum.
Portfolio Property Investment Forum 2025
Tájékozódjon az ingatlanpiaci folyamatokról a Property Investment Forumon!
Információ és jelentkezés

Az E-ING rendszert januártól fokozatosan vezetik be, e hónap elejétől bármilyen érdeklődéshez vagy ellenőrzéshez,

például annak kiderítésére, hogy egy hirdetésben valóban a valóság szerepel, fizetős tulajdoni lapot kell igényelni 4800 forintért.

Korábban a földhivatal online felületén havonta 20 ingatlanalapadat-lekérdezés volt ingyenesen elérhető, így bárki megismerhette egy telek vagy ingatlan pontos címét, méretét és besorolását. Emellett havonta 1–2 alkalommal lehetett térítésmentesen tulajdoni lapot szemlézni.

Szabó Bianka ügyvéd a Pénzcentrumnak elmondta, hogy az új nyilvántartás révén az eddig papíron készült dokumentumok online benyújthatók, a fogyasztók pedig gyorsabban és egyszerűbben férhetnek hozzá az ingatlanadatokhoz, miközben a földhivatali eljárások is teljes egészében digitálissá váltak. Ugyanakkor egyelőre nem tudni, mikor válhat ténylegesen elérhetővé az ügyvédek számára az azonnali, teljesen elektronikus ügyintézés előnye.

Ezek a legfontosabb újdonságok a kész E-ING rendszerben:

  • Elektronikus űrlapok és aláírások: a szerződések és bejegyzési engedélyek digitálisan, hiteles elektronikus aláírással készülnek.
  • Új jogintézmény – vevői jog: ha valaki részletben vagy hitellel vásárol, már a teljes vételár kifizetése előtt jogvédelmet kaphat a nyilvántartásban.
  • Digitális tulajdoni lap: a rendszer modulárisan vezeti be az online elérhető adatokat, így fokozatosan mindenki számára egyszerűbbé válik az ingatlanok állapotának lekérdezése.
  • Az ügyfél-azonosítás is új alapokra került: Ügyfélkapu+, elektronikus aláírási lehetőségek és digitális meghatalmazások révén lehet ügyet intézni. Aki ezekkel nem rendelkezik, az átmeneti időszakban továbbra is papíron intézheti ügyeit.

A bevezetés fokozatossága kettős helyzetet teremt az ingatlanügyekkel foglalkozók munkájában: miközben egyes ügyek digitálisan zajlanak, másokat továbbra is papíron kell beadni.

Kapcsolódó cikkünk

Budapestre is megérkezett az elektronikus ingatlannyilvántartási rendszer, decembertől férhetnek hozzá az ügyvédek

Hétfőn indul az Elektronikus Ingatlan-nyilvántartási Rendszer Budapesten

Másfél éves csúcsra ugrott az infláció a szomszédban, reagált is a kormány

Az MNB szerint rossz esetben 15-20 százalékkal is növelheti a lakásárakat az Otthon Start

Otthon Start, fenntarthatóság és piaci stratégiák – így látja a jövőt Jellinek Dániel, az Indotek vezetője

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Fórum

Konferencia ajánló

Portfolio Future of Finance 2025

Portfolio Future of Finance 2025

2025. szeptember 18.

SZÉKESFEHÉRVÁR - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. szeptember 19.

Network on Wheels - Portfolio Sunday Business Ride

2025. szeptember 21.

KECSKEMÉT - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. szeptember 22.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
a konyv_Az ingatlanfejlesztes enciklopediaja
Ingatlan
Mostantól egy helyen az összes ingatlanfejlesztési tudás
Pénzcentrum
Sok magyar pár számára ez az élet legnagyobb feladata: miben segít a meddőség coach?
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility