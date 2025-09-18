Így drágul tovább a lakásvásárlás, az Otthon Start mellett még ez is

Az E-ING rendszert januártól fokozatosan vezetik be, e hónap elejétől bármilyen érdeklődéshez vagy ellenőrzéshez,

például annak kiderítésére, hogy egy hirdetésben valóban a valóság szerepel, fizetős tulajdoni lapot kell igényelni 4800 forintért.

Korábban a földhivatal online felületén havonta 20 ingatlanalapadat-lekérdezés volt ingyenesen elérhető, így bárki megismerhette egy telek vagy ingatlan pontos címét, méretét és besorolását. Emellett havonta 1–2 alkalommal lehetett térítésmentesen tulajdoni lapot szemlézni.

Szabó Bianka ügyvéd a Pénzcentrumnak elmondta, hogy az új nyilvántartás révén az eddig papíron készült dokumentumok online benyújthatók, a fogyasztók pedig gyorsabban és egyszerűbben férhetnek hozzá az ingatlanadatokhoz, miközben a földhivatali eljárások is teljes egészében digitálissá váltak. Ugyanakkor egyelőre nem tudni, mikor válhat ténylegesen elérhetővé az ügyvédek számára az azonnali, teljesen elektronikus ügyintézés előnye.

Ezek a legfontosabb újdonságok a kész E-ING rendszerben:

Elektronikus űrlapok és aláírások: a szerződések és bejegyzési engedélyek digitálisan, hiteles elektronikus aláírással készülnek.

Új jogintézmény – vevői jog: ha valaki részletben vagy hitellel vásárol, már a teljes vételár kifizetése előtt jogvédelmet kaphat a nyilvántartásban.

Digitális tulajdoni lap: a rendszer modulárisan vezeti be az online elérhető adatokat, így fokozatosan mindenki számára egyszerűbbé válik az ingatlanok állapotának lekérdezése.

Az ügyfél-azonosítás is új alapokra került: Ügyfélkapu+, elektronikus aláírási lehetőségek és digitális meghatalmazások révén lehet ügyet intézni. Aki ezekkel nem rendelkezik, az átmeneti időszakban továbbra is papíron intézheti ügyeit.

A bevezetés fokozatossága kettős helyzetet teremt az ingatlanügyekkel foglalkozók munkájában: miközben egyes ügyek digitálisan zajlanak, másokat továbbra is papíron kell beadni.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images