Kiderült: súlyos százezreket bukhatsz így a lakásfelújításon

A kontármunkák átlagos kárösszege 3 százalékkal 842 ezer forintra emelkedett idén, míg az építőiparba vetett bizalom országosan stagnált, derül ki a Mapei Kft. friss kutatásából.

Egy év alatt 27 346 forinttal, 842 137 forintra nőtt a kontármunkák okozta átlagos kár mértéke, de csökkent a kontármunka-károsultak aránya, a Mapei országos felmérése szerint. Az arány 14,5 százalék volt idén augusztusban a tavalyi 23 százalékkal szemben.

Első pillantásra biztató, hogy csökkent a kontárkárosultak aránya, de a háttérben nem kizárólag pozitív folyamatok állnak.

- mondta Markovich Béla, a Mapei Kft. ügyvezetője egy sajtótájékoztatón.

Markovich Béla Mapei Kft., ügyvezető igazgató Markovich Béla vagyok, 30 éve a Mapei Kft. ügyvezető igazgatója, valamint az év cégvezetője 2022-ben, középvállalati kategóriában. Vezetésem alatt a Mapei Kft. egy 4 fős, 60 millió Ft árbevételű cégbő Tovább … Tovább Markovich Béla vagyok, 30 éve a Mapei Kft. ügyvezető igazgatója, valamint az év cégvezetője 2022-ben, középvállalati kategóriában. Vezetésem alatt a Mapei Kft. egy 4 fős, 60 millió Ft árbevételű cégbő

"A visszaesésben szerepet játszhat a csökkenő megrendelésszám és a gazdasági visszafogottság is: a kevesebb felújítás kevesebb hibalehetőséget jelent. Emellett az építőanyagárak és a munkadíjak emelkedése is érdemben befolyásolhatta a mutatókat.”

A jelenlegi keresletnövekedési boom közepette megvan a veszélye annak, hogy tovább nőhet a kontármunkák száma, figyelmeztetett a szakember. Ennek ellensúlyozására szerinte konkrét esetben referenciát kell kérni, nem elég bízni az ajánlásban, és fontos, hogy ne csak az ár alapján döntsünk.

Ha tehetjük, legyünk türelemmel, előfordulhat, hogy a jó szakemberre várni kell

- tette hozzá Markovich.

Továbbra is jelentős regionális különbségek figyelhetők meg a kontármunkákból származó károk mértékében. A legmagasabb átlagos kontárkárt Nyugat-Dunántúlon és Dél-Dunántúlon mérték: előbbinél 828 182 forint, utóbbinál 839 200 forint volt az átlagos kárösszeg. A legalacsonyabb értéket Észak-Alföldön regisztrálták – 379 461 forinttal –, ami közel 200 ezer forintos javulást jelent az előző évhez képest.

Nem javult az építőiparba vetett bizalom, de az Otthon Start hozhat változást

A lakosság építőipari szakemberekkel szembeni bizalma tavaly óta nem változott, idén is átlagosan 3,6 csillagon áll, ami „átlagos munkát” jelez. Ugyanakkor régiós szinten jelentős különbségek figyelhetők meg. A legmagasabb értéket Nógrád érte el (4 csillag), amit Veszprém (3,9 csillag) követ, míg az ország nagy részén 3,5–3,7 csillag közötti érték a jellemző. A legalacsonyabb bizalmat Tolnában mérték, ahol az index 3,39 csillagra csökkent.

A most induló Otthon Start Program a várakozások szerint új lendületet adhat az építőiparnak: a támogatási lehetőség ismertsége kifejezetten magas: az aktív felnőtt lakosság 75 százaléka hallott róla. Bár eddig csak 4 százalék nyilatkozta, hogy jogosult és élne is a programmal – ez is akár 240 ezer potenciális felújítót jelent. Ez a keresleti potenciál komoly lendületet adhat az építőiparnak, ha sikerül jól kezelni a jogosultsági feltételeket, a kivitelezési kapacitásokat és a támogatás adminisztrációját. – mondta Markovich.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images