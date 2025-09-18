Kiderült: súlyos százezreket bukhatsz így a lakásfelújításon

Egy év alatt 27 346 forinttal, 842 137 forintra nőtt a kontármunkák okozta átlagos kár mértéke, de csökkent a kontármunka-károsultak aránya, a Mapei országos felmérése szerint. Az arány 14,5 százalék volt idén augusztusban a tavalyi 23 százalékkal szemben.
Első pillantásra biztató, hogy csökkent a kontárkárosultak aránya, de a háttérben nem kizárólag pozitív folyamatok állnak.
- mondta Markovich Béla, a Mapei Kft. ügyvezetője egy sajtótájékoztatón.
"A visszaesésben szerepet játszhat a csökkenő megrendelésszám és a gazdasági visszafogottság is: a kevesebb felújítás kevesebb hibalehetőséget jelent. Emellett az építőanyagárak és a munkadíjak emelkedése is érdemben befolyásolhatta a mutatókat.”
A jelenlegi keresletnövekedési boom közepette megvan a veszélye annak, hogy tovább nőhet a kontármunkák száma, figyelmeztetett a szakember. Ennek ellensúlyozására szerinte konkrét esetben referenciát kell kérni, nem elég bízni az ajánlásban, és fontos, hogy ne csak az ár alapján döntsünk.
Ha tehetjük, legyünk türelemmel, előfordulhat, hogy a jó szakemberre várni kell
- tette hozzá Markovich.
Továbbra is jelentős regionális különbségek figyelhetők meg a kontármunkákból származó károk mértékében. A legmagasabb átlagos kontárkárt Nyugat-Dunántúlon és Dél-Dunántúlon mérték: előbbinél 828 182 forint, utóbbinál 839 200 forint volt az átlagos kárösszeg. A legalacsonyabb értéket Észak-Alföldön regisztrálták – 379 461 forinttal –, ami közel 200 ezer forintos javulást jelent az előző évhez képest.
Nem javult az építőiparba vetett bizalom, de az Otthon Start hozhat változást
A lakosság építőipari szakemberekkel szembeni bizalma tavaly óta nem változott, idén is átlagosan 3,6 csillagon áll, ami „átlagos munkát” jelez. Ugyanakkor régiós szinten jelentős különbségek figyelhetők meg. A legmagasabb értéket Nógrád érte el (4 csillag), amit Veszprém (3,9 csillag) követ, míg az ország nagy részén 3,5–3,7 csillag közötti érték a jellemző. A legalacsonyabb bizalmat Tolnában mérték, ahol az index 3,39 csillagra csökkent.
A most induló Otthon Start Program a várakozások szerint új lendületet adhat az építőiparnak: a támogatási lehetőség ismertsége kifejezetten magas: az aktív felnőtt lakosság 75 százaléka hallott róla. Bár eddig csak 4 százalék nyilatkozta, hogy jogosult és élne is a programmal – ez is akár 240 ezer potenciális felújítót jelent. Ez a keresleti potenciál komoly lendületet adhat az építőiparnak, ha sikerül jól kezelni a jogosultsági feltételeket, a kivitelezési kapacitásokat és a támogatás adminisztrációját. – mondta Markovich.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Kiderült: súlyos százezreket bukhatsz így a lakásfelújításon
3.4% az úgynevezett kontárinfláció.
Valóságos légicsata alakult ki Ukrajnában: leszedték az oroszok sztárfegyverét
Nem gyakran látni ilyet.
Vámháború: lépett a Hyundai
2030-ra az Egyesült Államokban értékesített járműveinek több mint 80%-át Amerikában fogják gyártani.
Keszthelyi Erik: nagy ugrást hozhat a mesterséges intelligencia a biztosítási szektorban
A Future of Finance 2025 konferencián beszélt a legnagyobb alkuszcég első embere.
Hegedüs Éva: olyan forradalom dübörög a bankszektorban, amely a könyvnyomtatást is lepipálja
Mindent a feje tetejére állít a mesterséges intelligencia.
Reptereken, málnaföldeken, banki irodákban láthatjuk már, mivé változtatja világunkat a technológia
A Citi Insitute vezetője tartott erről nagyívű előadást konferenciánkon.
Elrajtolt a Mastercard fenntartható közlekedési kihívása, idén is zöld kilométerek gyűjtésére hívják a résztvevőket
A tavalyi akcióban több mint 36 tonna szén-dioxid megtakarítást értek el.
Szegeden folytatódik az őszi kkv-rendezvénysorozat - Fókuszban a finanszírozás
Országjárásra indult a Portfolio és a Kavosz. Még lehet jelentkezni!
Nem Magyar Péterre erősödik a forint!
Csak egy kicsit.* Idén (kis túlzással) a világ összes fejlődő piaci devizája erősödött, mert a dollár gyengülésnek ilyesmi hatása szokott lenni. Áramlik ki a pénz... The post Nem Magyar P
Árfolyamcsapda a pályázatokban - mi történik a devizás számlákkal?
A pályázatok világában nem ritka, hogy a forint mellett euróban vagy dollárban kiállított számlákkal találkozunk. Elsőre talán csak egy adminisztratív részletnek tűnik, de valójában sorsf
Otthon Start: 10 új brutális kérdés a 3%-os csodahitelről (videó)
Első hallásra verhetetlen ajánlatnak tűnik: maximum 3%-os kamattal felvehető lakáshitel, ráadásul akár 25 évre. De vajon tényleg ilyen egyszerű? A videóban Argyelán József és Molnár Péter
Jóváhagyta az Európai Parlament a karbonvám (CBAM) módosításokat
A CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism, karbonvám) kötelezettségek teljesítésének átmeneti időszaka 2025 végén lezárul. Az Európai Bizottság az eddigi tapasztalatok alapján szükségesnek
Javításhoz való jog a tervezett elavulás ellen
Hogy lehet az, hogy míg dédanyáink ifjúkorában egy nejlonharisnya élethosszig kitartott, ma már néhány használat után elszakad? A válasz nem hibás mérnöki vagy üzleti döntésekben... The p
Why prices hike, but inflation stays the same
Popular opinion says that inflation is much higher than official figures. Some say the numbers are fixed, but there could be other explanations. The post Why prices hike, but inflation stays the same appea
Követett részvények - 2025. szeptember
Havonta ránézek egyszer azokra a papírokra, amikből előbb vagy utóbb venni szeretnék. Általában a hetes chartokat nézem, 4-5 gyertya születik egy hónap alatt, ennyit már érdemes újra kiért
A projektzárás négy arca, és miért fájhat nagyon, ha összekevered
Mikor tekinthető befejezettnek egy támogatott projekt? Amikor az utolsó gépet beüzemelték? Amikor az utolsó számlát kiegyenlítették? Vagy amikor az Irányító Hatóság végre rábólinthat a z
Tőzsdei túlélőtúra: Hogyan kerüld el a leggyakoribb kezdő hibákat?
A tőzsdei vagyonépítés során kulcsfontosságú az alapos kutatás és a kockázatok megértése, valamint a hosszú távú célok kitűzése és kitartó befektetési stratégia követése.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod
Mégis mi történik most a magyar tejiparban?
Milyen problémákkal néz szembe az ágazat?
Újabb kínai gyár jöhet Magyarországra - Szemfényvesztés vagy óriási biznisz?
Mit hoz a Wisdom Motor?
Mire elég régiós viszonylatban a hazai bérrobbanás? – A továbbiakhoz a AI-nak is lesz egy-két szava
A termelékenység növelés.