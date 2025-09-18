Mostantól egy helyen az összes ingatlanfejlesztési tudás

Az ingatlanfejlesztés teljes folyamatát lefedi és rendezi az Ingatlanfejlesztés enciklopédiája, amelyet a héten mutattak be a Budapesti Corvinus Egyetemen.

A most megjelent, kétkötetes szakkönyv a Corvinus több mint tíz éve futó ingatlanmenedzser szakközgazdász képzésének tapasztalataira épül.

Hasonló összefoglaló kiadványt legutóbb évtizedekkel ezelőtt adtak ki. A most bemutatott szakkönyv az ingatlanfejlesztésről, -befektetésről és -gazdálkodásról ad átfogó képet az ötlettől az üzemeltetésig, a finanszírozástól a marketingig. Szerzői egyetemi oktatók és meghatározó piaci szereplők.

A könyv célcsoportja a hallgatók mellett a szélesebb szakmai közösség, az iparági dolgozók, ingatlantulajdonosok, -fejlesztők, -tanácsadók, -tervezők, -befektetők, -alapkezelők, -finanszírozók, igazságügyi és más szakértők, értékbecslők, közvetítők, franchise-partnerek, illetve építési hatóságok, önkormányzati és állami vagyon kezelőinek képviselői.

Megtudhatjuk,

hogyan érdemes ingatlanfejlesztést tervezni, miként illeszkedik az a városfejlődésbe, miképp működik az ingatlanpiac – beleértve a termőföldeket is –, mit kell tudni az ingatlanjogról és az ingatlan-nyilvántartásról, az értékesítésről.

Külön fejezetek szólnak a befektetések gazdaságtanáról, az építészeti és kivitelezésmenedzsmentről, valamint a létesítmény- és vagyongazdálkodásról. A szerzőgárda a jelenkor legsürgetőbb kérdéseit, a fenntarthatóságot és a digitalizációt szintén részletesen tárgyalja.

A könyv kiindulópontja, hogy az ingatlanfejlesztés nem csak építészeti kérdés, hanem többek között tőkeallokációs és kockázatkezelési feladat is. A fejlesztői profitot végső soron a lokáció, a finanszírozási szerkezet, az időzítés, tervezési- és kivitelezésmenedzsment, a jogi-szabályozási környezet és a piac aktuális állapota határozza meg.

A magyar ingatlanpiac az egyik legkevésbé hatékony: információszegény és töredezett, az engedélyezés kiszámíthatatlansága és a kínálat lassú reakciója a kereslet váltásaira pedig jelentős költség- és kockázati tényező.

- írja Gerő Péter, a könyv szerkesztője, a Corvinus ingatlanmenedzser szakközgazdász képzésének szakfelelőse az előszóban.

A szektorban ugyanakkor a résztvevők érdekviszonyai rendkívül eltérőek, a szabályozás bonyolult és folyamatosan változik, a keresleti–kínálati viszonyok kevéssé láthatók át, és a jó tranzakciós döntésekhez több szakma felkészült szakembereinek tanácsára, elemzésére, számításaira van szükség a mérnököktől a jogászokon át a városfejlesztőkig. Mindezeket a könyv az ingatlanfejlesztés folyamatába ágyazva tárgyalja, követve a folyamat egyes lépéseit és megvilágítva a szakemberek döntéseinek hátterét.

A kiadvány a Gestor Befektetési Zrt. támogatásával jelent meg az egyetemi kiadó gondozásában.

Címlapkép forrása: Corvinus