Télre pöröghet fel igazán a lakáskeresés

Míg az Otthon Start bejelentését követően látványosan megugrott az ingatlanmegtekintések száma a Duna House hálózatában, a szeptember elsejei indulás után ezek aktivitása mérséklődött. A szakértő szerint a tranzakciószám fokozatos növekedésére lehet számítani.

Az ingatlanközvetítő hálózat adatai szerint augusztusban közel 54%-kal több ingatlanmegtekintés történt, mint júliusban. A szeptember elsejei indulás után ugyanakkor az mutatások aktivitása mérséklődött, nagyjából 10%-kal csökkent augusztushoz képest, de továbbra is magasabb szinten maradt, mint a nyár elején.

Az Otthon Start indulását megelőző hetekben csúcsosodott ki az érdeklődés, mely az indulás után némileg mérséklődött, de továbbra is jóval magasabb az ilyenkor szokásosnál, ami azt jelzi, hogy a program képes tartósan fenntartani a figyelmet az ingatlanpiacon

– mondta Szegő Péter, a Duna House vezető elemzője.

Az őszi keresletből téli tranzakciók

A nyár végére megfigyelt élénkülés és a szeptemberi stabilizálódás azt vetíti előre, hogy a mutatások száma tartósan magas szinten maradhat, ami a tranzakciószámokban is pozitív pályát jelez. A júniusi 9908 és a júliusi 9492 adásvételt követően augusztusban közel 11 369 tranzakció zárult le, ami közel 20%-os növekedést jelent.

A piaci várakozások alapján fokozatos élénkülésére lehet számítani:

az év utolsó hónapjaiban a havi tranzakciószám 12 és 15 ezer között alakulhat,

de optimistább előrejelzések szerint akár 17-19 ezer tranzakció is lehetséges az erősebb hónapokban.

Az ingatlanpiaci tranzakciók sosem azonnal követik a megemelkedett érdeklődést. A hitelbírálati és szerződéskötési folyamatok több hetet is igénybe vesznek, így a szeptember–októberi mutatások hatása várhatóan novembertől jelenik meg a statisztikákban, és részben a jövő év elejére tolódhat át.

Ezért a tranzakciószámok felfutása időben elnyújtva válnak láthatóvá

– tette hozzá Szegő.

