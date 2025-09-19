Karácsony így enyhítené a budapesti lakhatási válságot

Sorskérdés a városnak, hogy legyen elegendő megfizethető, a városfejlesztés céljaihoz illeszkedő új lakás Budapesten
- hangsúlyozta a főpolgármester egy közleményben.
A javaslat hátterében az áll, hogy az Európai Unión belül példátlan mértékben emelkedtek Budapesten a lakásárak. Az albérleti díjak is olyan magasra szöktek, hogy az európai városok közül itt kell az átlagbérhez képest az egyik legtöbbet fordítani lakhatásra.
A Központi Statisztikai Hivatal friss adatai szerint megállt az elvándorlás Budapestről, ami pozitív fejleménynek tekinthető. Ugyanakkor a kormány lakásvásárlást ösztönző hitelprogramjai jelentősen növelik a keresletet, ami további áremelkedéshez vezethet, ha nem tart lépést vele a kínálat.
A főpolgármester szerint problémát jelent, hogy a kormány, miután nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházássá nyilvánította a lakásépítéseket, elvonná az önkormányzatok építési szabályozási jogkörét. Ez megnehezíti, hogy a főváros érvényesítse az urbanisztikai elvárásait.
A Magyar Közlöny persze sokat elbír, de ettől még nem tud lakás épülni akkor, ha a víz- és csatornaszolgáltatás nem biztosítható
- fogalmazott a városvezető. "Sem a városnak, sem a lakóinak nem jó az, ha úgy épül sok lakás, hogy közösségi közlekedéssel az adott környék nem szolgálható ki.
Mindezt nem a kormány, nem a beruházó, hanem Budapest tudja biztosítani.
A javaslat célja, hogy a partnerséget alakítsanak ki a beruházókkal: a főváros gyorsított eljárásban biztosítaná a közszolgáltatásokat, cserébe a befektetők megfizethető, korszerű urbanisztikai szempontokat érvényesítő lakásokat építenének.
A főpolgármester szerint minél több új lakás épül Budapesten, annál inkább csökkenthető a kereslet és a kínálat közötti eltérés, így részben megelőzhető a lakásárak további elszabadulása.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Szinte naponta hagyják abba a tejtermelést a kis tehenészetek
2800-3000 gazdaság maradt a tízezres nagyságrendből.
Napokon belül találkozhat Donald Trump és Vlagyimir Putyin jobbkeze
Az ENSZ jubileumi közgyülésén.
Itt a globális zűrzavar - Drasztikus lépésre készül a lengyel jegybank
Ez az egyetlen biztonságos megoldás.
Aknák közé csalták az ukrán "Vikingek" a különleges orosz járművet: videó is készült a nem mindennapi akcióról
Éjszaka történt a rajtaütés.
Lantos Csaba egy olyan számot mondott be, aminek sokan örülhetnek
Ha csak egy bizonyos dolog nem szól közbe.
Az AI-korszak kapujában: vajon felkészültek a magyar cégek?
A kérdőív kitöltése öt perc.
10 hónapja tartó tüntetéssorozat fagyasztotta be a külföldi pénzcsapokat
40 százalékos a mélyrepülés.
280 milliárd forintos óriásberuházás érkezik, 2500 új munkahely jön létre Békéscsabán
A magyar állam 49 milliárd forintos támogatást nyújt ehhez.
Rekordroham: 152 ezer háztartás rohanhat az Otthon Start hitelért a következő fél évben
A GKI friss felmérése szerint a lakosság 8,2%-a készül igénybe venni az új támogatott hitelt. De kik tervezik igényelni a kedvező lakáshitel programot? Milyen rekordok dőltek már meg az első
És a tengeralattjárókat ki fogja szabályozni?
E heti adásunkban mi úszunk, a tengeralattjárók viszont elsüllyednek. Szabó Dávid meg szakért. Valamelyest. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók..
Jóváhagyta az Európai Parlament a karbonvám (CBAM) módosításokat
A CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism, karbonvám) kötelezettségek teljesítésének átmeneti időszaka 2025 végén lezárul. Az Európai Bizottság az eddigi tapasztalatok alapján szükségesnek
Zöld szállodák: így formálja át a technológia a jövő utazásait
Képzeljünk el egy hotelt, ahol a zuhany pontosan jelzi, mennyi vizet használunk, az esővíz rögtön a medencébe kerül, a reggelinél pedig pontosan annyit főznek, amennyit val
Mennyit fogsz keresni?
Nemrég láttam Redditen egy kérdést, hogy mennyit keresnek az emberek a multin kívüli életben. Az internet nem egy jó merítés, mert általában a jobb helyzetben lévők használják, illetve bizo
Superwood: a fa, amely az acéllal is felveszi a versenyt
Genetikailag módosított fa, amely új dimenziót nyithat az építőanyagok világában.
Nem Magyar Péterre erősödik a forint!
Csak egy kicsit.* Idén (kis túlzással) a világ összes fejlődő piaci devizája erősödött, mert a dollár gyengülésnek ilyesmi hatása szokott lenni. Áramlik ki a pénz... The post Nem Magyar P
Árfolyamcsapda a pályázatokban - mi történik a devizás számlákkal?
A pályázatok világában nem ritka, hogy a forint mellett euróban vagy dollárban kiállított számlákkal találkozunk. Elsőre talán csak egy adminisztratív részletnek tűnik, de valójában sorsf
Tőzsdei túlélőtúra: Hogyan kerüld el a leggyakoribb kezdő hibákat?
A tőzsdei vagyonépítés során kulcsfontosságú az alapos kutatás és a kockázatok megértése, valamint a hosszú távú célok kitűzése és kitartó befektetési stratégia követése.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod
Szinte naponta hagyják abba a tejtermelést a kis tehenészetek
2800-3000 gazdaság maradt a tízezres nagyságrendből.
Megjött az év egyik legjobban várt döntése – Mit várhatnak ettől a befektetők?
Jöhet a kamatcsökkentési ciklus?
Heves indulatokat okoz a medvék felbukkanása itthon: mi lesz ennek a vége?
Egyre több a medve Magyarországon.