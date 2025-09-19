Karácsony így enyhítené a budapesti lakhatási válságot

Budapest főpolgármestere új javaslatot terjeszt a Fővárosi Közgyűlés jövő heti ülése elé a lakhatási válság enyhítésére. A tervezet lényege, hogy a főváros gyorsított eljárásban biztosítaná a közszolgáltatásokat azoknak a beruházóknak, akik cserébe megfizethető és korszerű lakásokat építenek.

Sorskérdés a városnak, hogy legyen elegendő megfizethető, a városfejlesztés céljaihoz illeszkedő új lakás Budapesten

- hangsúlyozta a főpolgármester egy közleményben.

A javaslat hátterében az áll, hogy az Európai Unión belül példátlan mértékben emelkedtek Budapesten a lakásárak. Az albérleti díjak is olyan magasra szöktek, hogy az európai városok közül itt kell az átlagbérhez képest az egyik legtöbbet fordítani lakhatásra.

A Központi Statisztikai Hivatal friss adatai szerint megállt az elvándorlás Budapestről, ami pozitív fejleménynek tekinthető. Ugyanakkor a kormány lakásvásárlást ösztönző hitelprogramjai jelentősen növelik a keresletet, ami további áremelkedéshez vezethet, ha nem tart lépést vele a kínálat.

A főpolgármester szerint problémát jelent, hogy a kormány, miután nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházássá nyilvánította a lakásépítéseket, elvonná az önkormányzatok építési szabályozási jogkörét. Ez megnehezíti, hogy a főváros érvényesítse az urbanisztikai elvárásait.

A Magyar Közlöny persze sokat elbír, de ettől még nem tud lakás épülni akkor, ha a víz- és csatornaszolgáltatás nem biztosítható

- fogalmazott a városvezető. "Sem a városnak, sem a lakóinak nem jó az, ha úgy épül sok lakás, hogy közösségi közlekedéssel az adott környék nem szolgálható ki.

Mindezt nem a kormány, nem a beruházó, hanem Budapest tudja biztosítani.

A javaslat célja, hogy a partnerséget alakítsanak ki a beruházókkal: a főváros gyorsított eljárásban biztosítaná a közszolgáltatásokat, cserébe a befektetők megfizethető, korszerű urbanisztikai szempontokat érvényesítő lakásokat építenének.

A főpolgármester szerint minél több új lakás épül Budapesten, annál inkább csökkenthető a kereslet és a kínálat közötti eltérés, így részben megelőzhető a lakásárak további elszabadulása.

