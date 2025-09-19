  • Megjelenítés
Karácsony így enyhítené a budapesti lakhatási válságot
Ingatlan

Karácsony így enyhítené a budapesti lakhatási válságot

Portfolio
Budapest főpolgármestere új javaslatot terjeszt a Fővárosi Közgyűlés jövő heti ülése elé a lakhatási válság enyhítésére. A tervezet lényege, hogy a főváros gyorsított eljárásban biztosítaná a közszolgáltatásokat azoknak a beruházóknak, akik cserébe megfizethető és korszerű lakásokat építenek.
Portfolio Property Investment Forum 2025
Lakásfejlesztőkkel is találkozhat a Property Investment Forumon.
Információ és jelentkezés

Sorskérdés a városnak, hogy legyen elegendő megfizethető, a városfejlesztés céljaihoz illeszkedő új lakás Budapesten

- hangsúlyozta a főpolgármester egy közleményben.

A javaslat hátterében az áll, hogy az Európai Unión belül példátlan mértékben emelkedtek Budapesten a lakásárak. Az albérleti díjak is olyan magasra szöktek, hogy az európai városok közül itt kell az átlagbérhez képest az egyik legtöbbet fordítani lakhatásra.

Karácsony Gergely
Budapest Főváros Önkormányzata, Főpolgármester
Tovább
 Tovább

A Központi Statisztikai Hivatal friss adatai szerint megállt az elvándorlás Budapestről, ami pozitív fejleménynek tekinthető. Ugyanakkor a kormány lakásvásárlást ösztönző hitelprogramjai jelentősen növelik a keresletet, ami további áremelkedéshez vezethet, ha nem tart lépést vele a kínálat.

A főpolgármester szerint problémát jelent, hogy a kormány, miután nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházássá nyilvánította a lakásépítéseket, elvonná az önkormányzatok építési szabályozási jogkörét. Ez megnehezíti, hogy a főváros érvényesítse az urbanisztikai elvárásait.

A Magyar Közlöny persze sokat elbír, de ettől még nem tud lakás épülni akkor, ha a víz- és csatornaszolgáltatás nem biztosítható

- fogalmazott a városvezető. "Sem a városnak, sem a lakóinak nem jó az, ha úgy épül sok lakás, hogy közösségi közlekedéssel az adott környék nem szolgálható ki.

Mindezt nem a kormány, nem a beruházó, hanem Budapest tudja biztosítani.

A javaslat célja, hogy a partnerséget alakítsanak ki a beruházókkal: a főváros gyorsított eljárásban biztosítaná a közszolgáltatásokat, cserébe a befektetők megfizethető, korszerű urbanisztikai szempontokat érvényesítő lakásokat építenének.

A főpolgármester szerint minél több új lakás épül Budapesten, annál inkább csökkenthető a kereslet és a kínálat közötti eltérés, így részben megelőzhető a lakásárak további elszabadulása.

Kapcsolódó cikkünk

A lakásárak gyors növekedése még a GDP-t is torzítja

Így drágul tovább a lakásvásárlás, az Otthon Start mellett még ez is

Brutális számok: Magyarország vezeti a lakásdrágulási listát az EU-ban

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

KonyhaKontrolling

Mennyit fogsz keresni?

Nemrég láttam Redditen egy kérdést, hogy mennyit keresnek az emberek a multin kívüli életben. Az internet nem egy jó merítés, mert általában a jobb helyzetben lévők használják, illetve bizo

Holdblog

Nem Magyar Péterre erősödik a forint!

Csak egy kicsit.* Idén (kis túlzással) a világ összes fejlődő piaci devizája erősödött, mert a dollár gyengülésnek ilyesmi hatása szokott lenni. Áramlik ki a pénz... The post Nem Magyar P

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Fórum

Konferencia ajánló

SZÉKESFEHÉRVÁR - Finanszírozás a gyakorlatban

SZÉKESFEHÉRVÁR - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. szeptember 19.

Network on Wheels - Portfolio Sunday Business Ride

2025. szeptember 21.

KECSKEMÉT - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. szeptember 22.

Portfolio Property Investment Forum 2025

2025. szeptember 23.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Pál Péter, a Re-Energy Kft. ügyvezető igazgatója
Ingatlan
Így csökkenthető akár 70%-kal egy épület energiafogyasztása
Pénzcentrum
Te is így adod el a cuccaidat a Vinted-en, Facebook-on? Most érkezett, brutál NAV-bírságot kaphatsz!
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility