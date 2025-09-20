Hat éve még senki nem bízott abban, hogy ez megtörténhet - Újra megnyílt az ikonikus műemlék

A tornyok ünnepélyes átadása egy nappal a nyitóhétvége előtt történt, amikor a látogatók végre felmászhatnak a 424 lépcsőfokon, hogy páratlan kilátásban gyönyörködhessenek Párizsra. A székesegyház 2024 decemberi újranyitása óta naponta közel 30 ezren látogatták meg a gótikus templomot.

A Notre Dame tornyai újra megnyílnak a nagyközönség előtt. A székesegyház visszanyeri teljes pompáját és ismét lenyűgöző kilátást nyújt Párizsra

- írta Macron az X-en. Az elnök elsőként kapott lehetőséget a felújított tornyok megtekintésére, ahonnan közelről láthatók a katedrális híres vízköpői is.

A katedrális fejújításáról és újranyitásáról itt írtunk részletesen:

A látogatók körülbelül 45 perces túrán vehetnek részt, amely a déli toronyban kezdődik és a harangtoronyba vezet. "Ez az útvonal már a tűz előtt is létezett, de számos szempontból jelentősen javítottuk" - mondta Philippe Jost, a rekonstrukció vezetője, kiemelve az új kilátópontokat és látogatói tereket.

A tornyok meglátogatása bonyolultabb és drágább, mint magáé a székesegyházé. A jegyeket, amelyek 16 euróba kerülnek - szemben a székesegyház ingyenes belépőjével - online kell megvásárolni, és egyszerre csak 19 ember tartózkodhat bent. Az első két nap jegyei mindössze 24 perc alatt elfogytak.

A helyreállítás teljes költsége közel egymilliárd dollárra rúgott. A munkások először stabilizálták a 12. századi műemléket, majd több száz kézműves dolgozott a rekonstrukción, 21. századi eszközöket, például drónokat és számítógépes animációt használva. A jövőbeli tüzek megelőzése érdekében biztonsági intézkedéseket is bevezettek, és fémszerkezetek osztják három részre a hatalmas tetőt, csökkentve a tűz terjedésének kockázatát.

Bár a tornyok megnyitása a helyreállítási folyamat utolsó jelentős szakaszát jelenti, még van elvégzendő munka. A székesegyház keleti végén található szentély felújítása a következő feladat. "A munkánk olyan javításokat is magában foglal, amelyekre a székesegyháznak szüksége volt, és amelyek nem kapcsolódnak a tűzhöz" - mondta Jost. "Célunk most a székesegyház teljes felújításának befejezése, minden olyan elem kezelése, amely lehetővé teszi, hogy a legjobb formáját mutassa."

