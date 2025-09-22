Átszervezi magyarországi tevékenységét a B+N

Különválik a magyar és a régiós operáció a B+N Referencia Zrt.-nél: október 1-jén kezdi meg működését a magyarországi operációjára és back office-feladataira fókuszáló új leányvállalat, B+N Magyarország Kft. néven.
A jelenlegi zártkörű részvénytársaság holdingtársaságként folytatja működését, és a cégcsoport nemzetközi befektetéseit, stratégiai irányítását fogja ellátni.
A mindennapi munkavégzésben a cégstruktúra átalakítása nem jelent változást, a B+N Referencia Zrt. érintett munkavállalói munkáltatói jogutódlás formájában az új leányvállalat dolgozójaként folytatják munkájukat, míg az operatív tevékenységéhez tartozó fennálló szerződéses jogviszonyok és az abból fakadó jogok és kötelezettségek szintén átkerülnek a B+N Magyarország Kft.-hez, mint jogutódhoz.
A több mint 30 éves szakmai tapasztalattal rendelkező B+N Referencia Zrt. az elmúlt évek során a kelet-közép-európai régió piacvezető facility management szereplőjévé vált, emellett 2023 óta az olasz, 2024 óta pedig a német piacon is jelen van leányvállalataival.
A vállalat több mint 15 ezer hazai dolgozójával Magyarország legnagyobb munkáltatóinak egyike. Itthon központi raktárbázissal, kiépített országos és régiós logisztikai rendszerrel rendelkezik.
Az 1993-ban alapított cég 9 országban, összesen közel 29 ezer munkavállalóval van jelen. Leányvállalatai révén összesen 21 ezer helyszínen gondoskodik létesítményüzemeltetési feladatokról.
