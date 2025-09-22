  • Megjelenítés
Átszervezi magyarországi tevékenységét a B+N
Ingatlan

Átszervezi magyarországi tevékenységét a B+N

Portfolio
Új leányvállalatba szervezi magyarországi tevékenységét a B+N Referencia Zrt.: október 1-től holdingtársaságként működik a cég. Ennek célja a nemzetközi működés hatékonyabb kiszolgálása és a külföldi jelenlét további erősítése.
Portfolio Property Investment Forum 2025
Találkozzon a hazai ingatlanpiac legfontosabb szereplőivel!
Információ és jelentkezés

Különválik a magyar és a régiós operáció a B+N Referencia Zrt.-nél: október 1-jén kezdi meg működését a magyarországi operációjára és back office-feladataira fókuszáló új leányvállalat, B+N Magyarország Kft. néven.

A jelenlegi zártkörű részvénytársaság holdingtársaságként folytatja működését, és a cégcsoport nemzetközi befektetéseit, stratégiai irányítását fogja ellátni.

A mindennapi munkavégzésben a cégstruktúra átalakítása nem jelent változást, a B+N Referencia Zrt. érintett munkavállalói munkáltatói jogutódlás formájában az új leányvállalat dolgozójaként folytatják munkájukat, míg az operatív tevékenységéhez tartozó fennálló szerződéses jogviszonyok és az abból fakadó jogok és kötelezettségek szintén átkerülnek a B+N Magyarország Kft.-hez, mint jogutódhoz.

A több mint 30 éves szakmai tapasztalattal rendelkező B+N Referencia Zrt. az elmúlt évek során a kelet-közép-európai régió piacvezető facility management szereplőjévé vált, emellett 2023 óta az olasz, 2024 óta pedig a német piacon is jelen van leányvállalataival.

A vállalat több mint 15 ezer hazai dolgozójával Magyarország legnagyobb munkáltatóinak egyike. Itthon központi raktárbázissal, kiépített országos és régiós logisztikai rendszerrel rendelkezik.

Az 1993-ban alapított cég 9 országban, összesen közel 29 ezer munkavállalóval van jelen. Leányvállalatai révén összesen 21 ezer helyszínen gondoskodik létesítményüzemeltetési feladatokról.

Kapcsolódó cikkünk

Lezárult a felvásárlás: a B+N-hez került a német KÖBERL Csoport

Látványos felvásárlással tört be a német piacra a B+N csoport

Címlapkép forrása: Portfolio

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Végre egy komoly grafikon

Máris hiányoznak a habkönnyű témák. Nyáron a klímagyilkos Buksiról, a pisztáciáról, a metánt pöfögő marhákról szóltak a hírleveleink - kis cuki témákról, amik nem kavarják... The po

Konferencia ajánló

KECSKEMÉT - Finanszírozás a gyakorlatban

KECSKEMÉT - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. szeptember 22.

SOPRON - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. szeptember 23.

Portfolio Property Investment Forum 2025

2025. szeptember 23.

MISKOLC - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. szeptember 24.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Ez is érdekelhet
Nulla kalóriás szalonnás, sonkás, kolbászos pizza? Lehetséges!
Ingatlan
Ikonikus gyorsétterem nyílik a magyar nagyvárosban, ennek sokan fognak örülni
Pénzcentrum
Érik a hagymakrach a magyar boltokban: hiába a jó termés, ez boríthat mindent
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility