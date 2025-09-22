Átszervezi magyarországi tevékenységét a B+N

Új leányvállalatba szervezi magyarországi tevékenységét a B+N Referencia Zrt.: október 1-től holdingtársaságként működik a cég. Ennek célja a nemzetközi működés hatékonyabb kiszolgálása és a külföldi jelenlét további erősítése.

Különválik a magyar és a régiós operáció a B+N Referencia Zrt.-nél: október 1-jén kezdi meg működését a magyarországi operációjára és back office-feladataira fókuszáló új leányvállalat, B+N Magyarország Kft. néven.

A jelenlegi zártkörű részvénytársaság holdingtársaságként folytatja működését, és a cégcsoport nemzetközi befektetéseit, stratégiai irányítását fogja ellátni.

A mindennapi munkavégzésben a cégstruktúra átalakítása nem jelent változást, a B+N Referencia Zrt. érintett munkavállalói munkáltatói jogutódlás formájában az új leányvállalat dolgozójaként folytatják munkájukat, míg az operatív tevékenységéhez tartozó fennálló szerződéses jogviszonyok és az abból fakadó jogok és kötelezettségek szintén átkerülnek a B+N Magyarország Kft.-hez, mint jogutódhoz.

A több mint 30 éves szakmai tapasztalattal rendelkező B+N Referencia Zrt. az elmúlt évek során a kelet-közép-európai régió piacvezető facility management szereplőjévé vált, emellett 2023 óta az olasz, 2024 óta pedig a német piacon is jelen van leányvállalataival.

A vállalat több mint 15 ezer hazai dolgozójával Magyarország legnagyobb munkáltatóinak egyike. Itthon központi raktárbázissal, kiépített országos és régiós logisztikai rendszerrel rendelkezik.

Az 1993-ban alapított cég 9 országban, összesen közel 29 ezer munkavállalóval van jelen. Leányvállalatai révén összesen 21 ezer helyszínen gondoskodik létesítményüzemeltetési feladatokról.

Címlapkép forrása: Portfolio