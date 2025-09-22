  • Megjelenítés
Ikonikus gyorsétterem nyílik a magyar nagyvárosban, ennek sokan fognak örülni
Ingatlan

Ikonikus gyorsétterem nyílik a magyar nagyvárosban, ennek sokan fognak örülni

Portfolio
Szombathelyen, a Fő tér 44. alatti üzlet kirakatában jelent meg egy hirdetés, miszerint a helyszínen hamarosan Pizza Hut étterem nyílik - írja a nyugat.hu.
SZOMBATHELY - Finanszírozás a gyakorlatban
Információ és jelentkezés

A világszerte ismert pizzalánc először nyit éttermet a vasi megyeszékhelyen.

A Pizza Hut honlapja szerint a fővároson kívül Budaörsön, Győrben, Pécsett, Szegeden, Kecskeméten, Békéscsabán, Debrecenben és Miskolcon üzemel étterem.

Az előkészületek már zajlanak, és

ha minden a tervek szerint halad, hamarosan meg is nyithat a klasszikus amerikai stílusú pizzákat kínáló étterem

- írja a nyugat.hu.

Kapcsolódó cikkünk

Szeptember 20-án nyit a főváros új gasztropiaca: mutatjuk a kínálatot és az árakat

Megnyílt a Leon Hotel & Lounge a régi Lánchíd19 helyén Budapesten

Agyonverik a gyorséttermeket egy fontos szegmensben

Címlapkép forrása: Shutterstock

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Végre egy komoly grafikon

Máris hiányoznak a habkönnyű témák. Nyáron a klímagyilkos Buksiról, a pisztáciáról, a metánt pöfögő marhákról szóltak a hírleveleink - kis cuki témákról, amik nem kavarják... The po

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Fórum

Konferencia ajánló

KECSKEMÉT - Finanszírozás a gyakorlatban

KECSKEMÉT - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. szeptember 22.

SOPRON - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. szeptember 23.

Portfolio Property Investment Forum 2025

2025. szeptember 23.

MISKOLC - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. szeptember 24.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
állami kórház egészségügy kórház B+N robot takarítás
Ingatlan
Átszervezi magyarországi tevékenységét a B+N
Pénzcentrum
Érik a hagymakrach a magyar boltokban: hiába a jó termés, ez boríthat mindent
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility