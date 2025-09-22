  • Megjelenítés
Magyarország a világ egyik legnagyobb ingatlankiállítására készül
Több mint 23 milliárd eurónyi működőtőkével, stratégiai városfejlesztésekkel mutatkozik be Európa egyik legnagyobb ingatlanpiaci szakkiállításán, a müncheni EXPO REAL-on hazánk október 6-8. között, ahol 75 országból 2000 kiállító és közel 40 000 döntéshozó jelenik meg - közölte az Ingatlanfejlesztői Kerekasztal Egyesület (IFK) és a Nemzeti Befektetési Ügynökség (HIPA).
A Magyarország-stand ipariingatlan-fejlesztőként három fő kiállítója a HelloParks, az Innovinia és az INPARK (NIPÜF Nemzeti Ipari Park Üzemeltető és Fejlesztő Zrt.). Képviselteti magát a Weerts Logistics Parks és a Forestay is. Bemutatkozik a Gránit Alapkezelő, a Garantiqa Hitelgarancia Zrt., és a Start Garancia Zrt. is, így  a finanszírozási háttér is fókuszt kap, míg a nagyobb városok közül Debrecen, Miskolc, Nagykanizsa és Pécs és térsége ismerteti kiemelt projektjeit.

A Magyarország-standot az elmúlt évekhez hasonlóan az Ingatlanfejlesztői Kerekasztal Egyesület (IFK) alakította ki a Nemzeti Befektetési Ügynökség (HIPA) és a CBRE szakmai támogatásával.

Takács Ernő, a legnagyobb ingatlanfejlesztőket tömörítő szervezet, az IFK elnöke elmondta, hogy a magyar ingatlanpiac újra élénkül, az ipari ingatlanok a gazdaság egyik hajtóerejeként működnek, az intézményi ingatlanbefektetők érdeklődését is felkeltve. A CBRE ingatlantanácsadó adatai alapján kifejtette, hogy az év első felének kilengései után, amelyet leginkább az autóipari beruházások csúszása és a globális ipari teljesítmény stagnálása jellemez,

a második negyedéves gazdasági adatok már javuló tendenciát mutatnak, és azt tükrözik, hogy Magyarország továbbra is a régió egyik legellenállóbb gazdasága.

Dr Takács Ernő
IFK, elnök
Dr. Takács Ernő a budapesti államigazgatási főiskolán végzett igazgatásszervezőként és szakigazgatás-szervezőként, majd a pécsi Janus Pannonius Tudományegyetemen doktorált jogászként. 1998-ban jogi ig
Tovább
A magyar ingatlanbefektetési piac újra élénkül, az év első felében elért 300 millió eurós volumen után az év végére 800 millió euró körüli tranzakciós összérték várható, amely több mint kétszerese a 2024-es teljes év adatainak (330 millió euró).

Beszámolt róla, hogy az ipari ingatlanpiacon Budapest környékén a kereslet stagnált, a kihasználatlansági ráta 13–15% körül mozog, a vidéki városokban – különösen Debrecen, Miskolc, Kecskemét, Győr és Szeged térségében – azonban dinamikus a keresletnövekedés, az ipari bérleti volumen itt az előző év azonos időszakához képest 2,5-szeresére nőtt. A jelenleg országosan fejlesztés alatt álló ipari volumen meghaladja az 580 ezer négyzetmétert, ami az 5,8 millió négyzetméteres meglévő állományhoz képest továbbra is élénk aktivitást jelez.

A befektetett tőke megoszlása 2025 első felében 50-50% volt magyar és külföldi szereplők között. Új tőkeforrások jelentek meg: a kínai működőtőke-beruházásokkal párhuzamosan kínai ingatlanbefektetők is aktívvá váltak, míg a régiós befektetők között a cseh befektetők jelenléte stabilan erősödik. Év végére a magyar befektetők 80%-os aránya várhatóan visszaáll.

A budapesti szállodapiac 2025-ben túlszárnyalhatja a 2019-es csúcsév külföldi vendégéjszaka-számait. Több új hotelbrand érkezik Budapestre, miközben a szállodatranzakciók is felfutóban vannak – a Marriott-hotelt érintő ügylet például a harmadik negyedévben zárulhat.

Az idei EXPO REAL-on nemcsak bemutatkozunk, hanem üzenetet is küldünk: Magyarország nemcsak gyártani tud, hanem kiszolgálni is – logisztikával, infrastruktúrával és magas minőségű ipari fejlesztésekkel

- mondta Takács.

Joó István kormánybiztos, a HIPA vezérigazgatója elmondta, hogy Magyarország olyan projektekkel jelenik meg, mint a munkanaponként átlagosan 45 szabadalmat bejelentő BYD európai kutatás-fejlesztési bázisa és üzleti központja. Ezt a lendületet erősíti a HIPA által nyújtott támogatások (EKD) idei módosítása is, amely még több lehetőséget kínál K+F központok létrehozására.

Joó István
HIPA, vezérigazgató
Joó István a HIPA Nemzeti Befektetési Ügynökség vezérigazgatója, befektetésösztönzésért és kiemelt magyarországi nagybefektetések megvalósításáért felelős kormánybiztos. Korábban a Külgazdasági és Kül
Tovább
Tavaly tíz új innovációs fókuszú beruházásól sikerült megállapodni

– tette hozzá a magyarországi nagybefektetések megvalósításáért felelős kormánybiztos. Felidézte, hogy 2024 volt a második év, hogy sikerült átlépni a tízmilliárd eurós küszöböt a működőtőke-beáramlásban.

A HIPA közreműködésével egy év alatt 77 új nagyberuházás elindításáról született megállapodás, aminek révén 10,3 milliárd eurónyi friss tőke érkezik a magyar gazdaságba és több mint 18 500 új munkahely jön létre.

Albrecht Armand, az INPARK vezérigazgatója elmondta, hogy 20 településen vannak jelen, és több mint 900 hektáron kínálnak befektetői igényekre szabott megoldásokat. Kiemelt projektjeik között szerepel a HALMS Hungary több mint 200 millió eurós beruházása Miskolcon több mint 1000 munkahelyet teremtve.

Nemes Rudolf
HelloParks, vezérigazgató
Nemes Rudolf 2020-ban csatlakozott a Futureal-csoporthoz, az újonnan létrehozott HelloParks logisztikai és ipari ingatlanfejlesztési platform vezetőjeként. Az indulás óta egy több, mint 80 szakemberbő
Tovább
Nemes Rudolf, a HelloParks vezérigazgatója, társalapító partnere kiemelte: a vállalat öt éve új szintre emelte az ipari ingatlanfejlesztést Magyarországon, fókuszban a fenntarthatósággal, technológiai innovációval és az ügyfelek igényeinek maximális figyelembevételével. A HelloParks 2025 végére már 500 000 négyzetméternyi modern ipari területet ad át, ezzel a Budapest körüli régió legtöbb csarnokot építő fejlesztőjévé vált.

Legújabb fóti és pátyi csarnokaik fenntarthatósági követelmények szerint épülnek, 2025-ben átadásra kerülő raktárcsarnokaik esetében már 25 százalékkal csökkentették a beépülő karbon mértékét első hasonló épületeihez képest, és jövő év január 1-től teljes raktárportfóliójuk működését 100% zöldenergiával fedezik.

Székely Ádám
Innovinia - IFK, ügyvezető igazgató, tulajdonos - alelnök
Az ipari-logisztikai csarnokok, valamint irodaházak fejlesztőjeként, tulajdonosaként és üzemeltetőjeként ismert Innovinia ügyvezetője és társtulajdonosa. Nem tucattermékek létrehozásában érdekelt, han
Tovább
Székely Ádám, az Innovinia ügyvezetője rámutatott: az országos IGPark hálózat építése során a vállalat nemcsak fejleszt, hanem hosszú távon üzemeltet is, fejlesztéseik középpontjában a vidéki Magyarország stratégiai városai állnak – Debrecen, Kecskemét, Miskolc, Nyíregyháza, Pécs, Szeged – ezek a régiók jelentik a jövő termelési és logisztikai térképének csomópontjait.

Az egyedi igényekre szabott (built-to-suit) és spekulatív fejlesztések mellett az ESG-szemlélet a központi elem: energiahatékony rendszereket és környezetbarát megoldásokat alkalmaznak minden új beruházásukban.

A magyarországi ingatlanfejlesztés egyik meghatározó szereplőjeként a Forestay fenntartható ingatlanprojektjeit mutatja be az EXPO REAL-on. A Weerts Logistic Parks (WLP) az ipari ingatlanfejlesztést új dimenzióba helyezve érkezik Münchenbe, prezentálva hogyan válhat a logisztika a régiók fejlődésének motorjává Kelet- és Dél-Magyarországon, valamint a főváros agglomerációjában.

A WLP olyan modern ipari parkokat fejleszt, amelyek a raktározás, a gyártóipar és az exportorientált vállalatok igényeit szolgálják. A környezettudatos megközelítéssel megvalósuló, fenntartható és innovatív infrastruktúra elsősorban a gyógyszeripar, az FMCG és az e-commerce szereplőit kívánja kiszolgálni, a befektetők számára pedig mindez stabil, hosszú távú lehetőséget jelent.

A régió városai is az európai fejlesztési térképen

A vidék gazdasági potenciálja és fejlődési dinamikája nemzetközi szinten is kulcsfontosságú, ezért is hangsúlyos üzenete a Magyarország-standnak, hogy a regionális városok fejlesztési stratégiái, ipari beruházásai és innovációs programjai meghatározó szerepet játszanak az ország jövőjének formálásában.

Debrecen a BMW gyár 2025-ös indulásával egy átfogó gazdasági léptékváltás közepén jár: eddig több mint 12,5 milliárd euró értékű beruházás és 21 000 új munkahely érkezett a városba, miközben kulturális és turisztikai fejlesztései új dimenziót adnak a városi fejlődésnek. Miskolc zöld és ipari jövőképe a „Bükk városa” koncepció köré épül: modern iparterületek, barnamezős újrahasznosítás és turisztikai fejlesztések egyaránt szerepelnek a város kiállítási portfóliójában.

Nagykanizsa stratégiai fekvésével, a dél-nyugati határvidék logisztikai kapujaként vonzza az exportorientált ipari befektetőket – különösen az Adriai kikötőkhöz való közelsége miatt. Pécs és térsége képviseletében a kiállító az UniNext Innovációs Program lesz, amely Program a Pécsi Tudományegyetemet fenntartó Universitas Quinqueecclesiensis Alapítvány kezdeményezésére jött létre, és az ország egyik legnagyobb tudásalapú ipari ökoszisztémáját építi fel.

