Majdnem egymilliárd forintból újult meg ez a fővárosi ház: szociális bérlakások épültek

Szociális bérlakásokat alakítottak ki egy lepusztult lakóingatlan felújításakor a Ferencvárosban. Az Épkar Zrt. szintráépítéssel bővítette és szerkezetileg is felújította az épületet, írja a Magyar Épitők.

A magyar tulajdonú magasépítő a kerületi önkormányzat vagyonkezelőjének megbízásából komplex felújítást végzett, a költség nettó 912 millió forint volt a közbeszerzési adatok szerint, írja a szaklap. A kivitelezés során az épület homlokzatát, kapualját és lépcsőházát is megőrizték.

A napokban tette közzé a kivitelező Épkar Zrt. a Facebookon, hogy megtörtént a fővárosi IX. kerületi Balázs Béla utca 27/B alatti ház műszaki átadás-átvétele.

Mint a közbeszerzési dokumentációban írják, a ház korábban az utcai részen földszint+1 emeletes, az udvari szárnyán pedig földszint+2 emelet magas, L alakú épület volt. Később az udvari szárnyának közel felét elbontották, a még megmaradt részben 16 nagyon rossz állapotú, alacsony felszereltségű szociális bérlakás volt található.

Az Épkar 18, zömében 35-45 m2 közötti alapterületű szociális bérlakást alakított ki, melyből három a földszinten akadálymentes.

További 5-5 lakás három szinten található, melyek kialakításához az utcai traktust két szinttel, az udvari szárnyat egy emelettel emelték meg, így egységes magasságú épület jött létre.

A szigetelés kialakításánál – ideértve mind a falak, mind pedig a nyílászárók szigetelését – kifejezetten az alacsony energiafogyasztásra figyelve választották ki az alapanyagokat.

Jelentős részben újjáépítették a ház szerkezetét

A feltárások alapján a rendkívül leromlott állapotú függőfolyosókat elbontották: ezután egyrészt új járólemezeket építettek ki és mivel a függőfolyosót tartó acélkonzolok zöme is szétfagyott, egy új acél tartó-keretváz is épült.

A födémszerkezeteket is lecserélték: a bontás után az acélgerendák közé zsaluzott vasbeton födémek kerültek. Az új épületrészeket pedig téglafalakkal és vasbeton pillérekkel, illetve szintén vasbeton födémszerkezettel építették fel.

