Új logisztikai park épül Magyarországon, elektromos kamiontöltő is lesz benne

Az osztrák-magyar-szlovák hármashatár mellett, Mosonmagyaróváron fejleszt logisztikai központot a világ egyik legnagyobb, magánkézben lévő ipari ingatlanfejlesztőjének magyar leánya. A terület 70 százalékát már az építkezés megkezdése előtt bérbeadták, a projekt részeként hazánkban az elsők között építenek fel elektromoskamion-parkolót és töltőállomást - közölte a Panattoni Hungary.

A megközelítőleg 10 milliárd forint értékű beruházás a Recorde Panattoni RPM Ingatlanalapban valósul meg, amelyet a Concorde Csoport ingatlanalapkezelő leányvállalata, a Recorde Alapkezelő Zrt. kezel.

A 27 000 négyzetméteres Panattoni Park Moson első bérlője, a Fiege Szállítmányozási és Logisztikai Kft. 18 ezer négyzetméterre szerződött. A Fiege 2026 elején birtokba veheti az ingatlant; a teljes beruházás átadása 2026. második negyedévében várható.

A mosonmagyaróvári fejlesztés jelentősége, hogy az osztrák, szlovák és magyar hármashatár közelében épül meg. A telek közvetlen kapcsolattal rendelkezik az M1-es autópályához.

Az új spekulatív fejlesztéssel a Panattoni egy új vármegyében is megveti a lábát, tovább bővítve a hazai portfóliót

– mondta Kemenes László, a Panattoni Hungary ügyvezető igazgatója.

Kemenes László MRICS Panattoni, Managing Director Hungary Kemenes László több mint 20 éves ingatlan-tanácsadással, bérbeadással és értékesítéssel kapcsolatos tapasztalattal rendelkezik a régióban. Korábban a CB Richard Ellis és az Innosec Ingatlantanácsadó m Tovább … Tovább Kemenes László több mint 20 éves ingatlan-tanácsadással, bérbeadással és értékesítéssel kapcsolatos tapasztalattal rendelkezik a régióban. Korábban a CB Richard Ellis és az Innosec Ingatlantanácsadó m

A Panattoni a projekt megvalósítása során nagy hangsúlyt fektet a környezettudatos építési megoldásokra és a fenntarthatósági szempontok érvényesítésére. Az új ipari létesítmény célja, hogy elérje a BREEAM „Excellent” fenntarthatósági minősítést.

A létesítmény európai uniós támogatással jön létre, és hosszú távon hozzájárulhat az elektromobilitás infrastruktúrájának fejlődéséhez, valamint a logisztikai ágazat karbonlábnyomának csökkentéséhez.

Ez a projekt szervesen illeszkedik a Recorde befektetési stratégiájához

- mondta Kutas Gábor, a Recorde Alapkezelő alapító-vezérigazgatója.

Kutas Gábor Recorde Alapkezelő, Alapító, CEO Kutas Gábor az igazgatóság elnöke, vezérigazgató, a Concorde Csoportba tartozó Recorde Alapkezelő egyik meghatározó tulajdonosa. A Recorde Alapkezelő célja, hogy a közép-európai régió m Tovább … Tovább Kutas Gábor az igazgatóság elnöke, vezérigazgató, a Concorde Csoportba tartozó Recorde Alapkezelő egyik meghatározó tulajdonosa. A Recorde Alapkezelő célja, hogy a közép-európai régió m

Az új park a Panattoni Hungary ötödik magyarországi logisztikai fejlesztése, illeszkedik a cég hosszú távú célkitűzéseihez a közép-európai régióban.

A Panattoni Hungary számos spekulatív, illetve build-to-suit, azaz BTS-fejlesztés előkészítésén dolgozik.

A Panattoni 60 irodával rendelkezik Észak-Amerikában, Indiában és Európában. Világméretű portfóliója 60 millió négyzetmétert meghaladó beépített területet foglal magában több mint 2500 ügyfele számára. 2021-től saját leányvállalattal van jelen Magyarországon, 2023-ban adta át első hazai logisztikai fejlesztését, a Panattoni City Dock Törökbálintot.

A Recorde Alapkezelő Zrt. egy független, magyar ingatlanalapkezelő társaság, amely tapasztalattal rendelkezik ipari ingatlanfejlesztési és befektetési projektek finanszírozásában. A vállalat egy Magyarországon eddig kevésbé elterjedt működési modellt honosít meg azzal a céllal, hogy a közép-európai régió meghatározó ingatlanbefektetési-alapkezelő platformjává váljon.

Minden fejlesztés önálló alapban valósul meg, biztosítva a teljes transzparenciát és a kockázatok elkülönítését, miközben a Recorde a Concorde Csoport szakmai és pénzügyi hátterére támaszkodva teremti meg a hosszú távú, fenntartható értékteremtés feltételeit.

Címlapkép forrása: Panattoni Magyarország