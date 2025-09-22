Új logisztikai park épül Magyarországon, elektromos kamiontöltő is lesz benne

A megközelítőleg 10 milliárd forint értékű beruházás a Recorde Panattoni RPM Ingatlanalapban valósul meg, amelyet a Concorde Csoport ingatlanalapkezelő leányvállalata, a Recorde Alapkezelő Zrt. kezel.
A 27 000 négyzetméteres Panattoni Park Moson első bérlője, a Fiege Szállítmányozási és Logisztikai Kft. 18 ezer négyzetméterre szerződött. A Fiege 2026 elején birtokba veheti az ingatlant; a teljes beruházás átadása 2026. második negyedévében várható.
A mosonmagyaróvári fejlesztés jelentősége, hogy az osztrák, szlovák és magyar hármashatár közelében épül meg. A telek közvetlen kapcsolattal rendelkezik az M1-es autópályához.
Az új spekulatív fejlesztéssel a Panattoni egy új vármegyében is megveti a lábát, tovább bővítve a hazai portfóliót
– mondta Kemenes László, a Panattoni Hungary ügyvezető igazgatója.
A Panattoni a projekt megvalósítása során nagy hangsúlyt fektet a környezettudatos építési megoldásokra és a fenntarthatósági szempontok érvényesítésére. Az új ipari létesítmény célja, hogy elérje a BREEAM „Excellent” fenntarthatósági minősítést.
A létesítmény európai uniós támogatással jön létre, és hosszú távon hozzájárulhat az elektromobilitás infrastruktúrájának fejlődéséhez, valamint a logisztikai ágazat karbonlábnyomának csökkentéséhez.
Ez a projekt szervesen illeszkedik a Recorde befektetési stratégiájához
- mondta Kutas Gábor, a Recorde Alapkezelő alapító-vezérigazgatója.
Az új park a Panattoni Hungary ötödik magyarországi logisztikai fejlesztése, illeszkedik a cég hosszú távú célkitűzéseihez a közép-európai régióban.
A Panattoni Hungary számos spekulatív, illetve build-to-suit, azaz BTS-fejlesztés előkészítésén dolgozik.
A Panattoni 60 irodával rendelkezik Észak-Amerikában, Indiában és Európában. Világméretű portfóliója 60 millió négyzetmétert meghaladó beépített területet foglal magában több mint 2500 ügyfele számára. 2021-től saját leányvállalattal van jelen Magyarországon, 2023-ban adta át első hazai logisztikai fejlesztését, a Panattoni City Dock Törökbálintot.
A Recorde Alapkezelő Zrt. egy független, magyar ingatlanalapkezelő társaság, amely tapasztalattal rendelkezik ipari ingatlanfejlesztési és befektetési projektek finanszírozásában. A vállalat egy Magyarországon eddig kevésbé elterjedt működési modellt honosít meg azzal a céllal, hogy a közép-európai régió meghatározó ingatlanbefektetési-alapkezelő platformjává váljon.
Minden fejlesztés önálló alapban valósul meg, biztosítva a teljes transzparenciát és a kockázatok elkülönítését, miközben a Recorde a Concorde Csoport szakmai és pénzügyi hátterére támaszkodva teremti meg a hosszú távú, fenntartható értékteremtés feltételeit.
Címlapkép forrása: Panattoni Magyarország
