Felújítják Budapest történelmi fürdőjét, erre számíthatunk

A több mint százéves épületek és műemlékek megőrzésére a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. fürdőfejlesztési programot dolgozott ki, amelyben kiemelt szerepet kap a védettség alatt álló négy történelmi fürdő, a Gellért, a Lukács, a Rudas, és a Széchenyi.
A komplex felújítási program legmarkánsabb eleme az 1918-ban megnyitott Gellért fürdő, melynek rekonstrukciója a fürdő teljes bezárásával jár, október elsején megkezdődik a felújítás előkészítése, a fürdő kiürítése.
A cég elmondása szerint a főváros építészeti örökségének részét jelentő fürdőket fenntartani
nagyságrenddel több erőforrást igényel, de a felújítás költségét nem közölte.
A hazai és külföldi látogatók jelentős része várhatóan a közelben található Rudas fürdőt választja majd, és bizonyára lesznek, akik a Széchenyi vagy Lukács fürdőt keresik fel.
A nagyobb volumenű forgalomemelkedés várhatóan a Rudas fürdőt érinti majd ebben az időszakban, ennek kezelése érdekében a Rudas fürdő egységesen minden nap délelőtt 11 órától üzemzárásig koedukált rendszerben működik majd. Hétköznapokon délelőtt, a reggeli 6 órai nyitástól délelőtt 11 óráig továbbra is megmarad a törökfürdőben a férfi, illetve a női külön fürdőzés hagyománya (hétfő, szerda, csütörtök és péntek férfiak, kedd nők számára).
A várható növekvő terhelésre felkészülve a Rudas fürdő kiemelt figyelmet kap a következő időszakban karbantartási és felújítási munkákat tekintve is. Itt éppen megújul a szaunavilág, mely szeptember végére készül el, ezt követi a törökfürdő kupolájának rendbetétele, mely több ütemben zajlik. A jelenleg legnagyobb gondot okozó légtechnika felújítása is megkezdődhet hamarosan. A fürdő festése folyamatos – a Rudasban minden éjjel dolgozik egy kolléga, részenként halad végig, és amint körbeért a fürdőben, kezdi is újra elölről.
