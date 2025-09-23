Harmadával rövidült a lakások értékesítési ideje, nem csak az Otthon Start miatt

A 2025 júliusában bejelentett és szeptember 1-jétől elérhető Otthon Start Program hatása már az indulás előtti hónapokban látható volt. A vevők egy része az árak emelkedésétől tartva még a program indulása előtt igyekezett vásárolni, így 2025 júniusától az értékesítési idők látványosan rövidültek.
„Augusztusban a téglaingatlanok értékesítése már közel 50 nappal gyorsabb volt, mint 1 évvel korábban, a panelek esetében pedig 27 napos csökkenés mérhető” – mondta Szegő Péter, a Duna House vezető elemzője.
Panelek
A panelpiacon a vidéki és budapesti trendek egyaránt gyorsulást mutatnak, de eltérő mértékben. Vidéken a keleti régióban az értékesítési idő egy év alatt 93 napról 72 napra, nyugaton pedig 94 napról 84 napra csökkent, vagyis jellemzően 2–3 hét rövidülés történt.
Budapesten ennél jóval látványosabb a gyorsulás:
Pesten 78 napról 58 napra esett vissza az értékesítési idő, Budán pedig 95 napról mindössze 51 napra,
ami több mint 40 napos csökkenést jelent. Ez azt mutatja, hogy a fővárosi panelek, különösen a budai oldalon, kiemelten keresetté váltak.
Téglalakások
A használt téglalakásoknál szintén jelentős a rövidülés, de itt a vidéki és fővárosi szegmens egyaránt dinamikusan erősödött. Vidéken keleten 138 napról 94 napra, nyugaton 142 napról 108 napra csökkent az értékesítési idő, vagyis a korábbi 4–5 hónapos értékesítési időszak mostanra 3 hónap körülire rövidült.
Budapesten a belváros mutatja a legnagyobb ugrást: 126 napról 81 napra esett vissza a forgási sebesség, miközben a budai oldal 122 napról 85 napra, a pesti oldal pedig 117 napról 79 napra gyorsult. Ez jól jelzi, hogy a fővárosi téglalakások minden szegmensben dinamikusan kelnek el, a belvárosban pedig kifejezetten erőteljes a keresletélénkülés.
Több tényező hat együttesen
A 12 hónapos összehasonlítás egyértelmű keresletélénkülést mutat, amelyben fontos szerepet játszott az Otthon Start Program is, ugyanakkor a piaci dinamika mögött több trend áll együttesen.
- A rezsiköltségek miatt a vevők egyre inkább a felújított, jó energiahatékonyságú lakásokat részesítik előnyben, amelyek gyorsabban cserélnek gazdát.
- A belvárosi ingatlanpiacon újra erősödik a rövid távú bérbeadás iránti érdeklődés, a panelek iránti folyamatos kereslet pedig azt mutatja, hogy az első lakásukat vásárló fiatalok stabilan jelen vannak a piacon.
- Emellett a területi különbségek is mérséklődtek: míg 2024-ben még nagyobb szakadék volt a régiók és városrészek között, 2025-re kiegyenlítettebbé vált a kereslet.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
