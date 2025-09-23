Lakásfejlesztés és külföldi terjeszkedés lehet a megoldás a hazai ingatlanpiaci kihívásokra

Míg a hazai ingatlanbefektetési piaci tranzakciók szempontjából érezhető a hangulatjavulás, trendfordulót még nem látnak a szakértők - derült ki a Portfolio Ingatlan Befektetési Fórum délutáni panelbeszélgetésén. Távozóban van a külföldi tőke az ingatlanpiacról és az eladott ingatlanok árát nem várható, hogy Magyarországon fogják újra befektetni - fogalmazták meg a résztvevők. Ezzel párhuzamosan a hazai befektetők közül is sokan külföldre tekintenek, ami tovább szűkíti a piacot. Mindeközben új lehetőségként jelent meg az ingatlanpiaci résztvevők számára a lakásfejlesztés, amiben több nagy alap és fejlesztő is aktív.

Dr. Németh Miklós, az OTP Bank Speciális Finanszírozási Igazgatóságának ügyvezető igazgatója szerint évek óta építik a portfóliót, a mindenkori piaci trendeknek megfelelően. Így előbb iroda, majd logisztika, később lakóingatlan és szálloda is bekerült ebbe a körbe. Több régebbi irodát átalakít a csoport lakóingatlanná, így diverzifikálva tovább a portfóliót.

Pázmány Balázs FRICS, az Erste Alapkezelő Zrt. igazgatóságának elnöke elmondta, hogy az Erste ingatlanalapnál a biztonságos, az állampapír feletti hosszú távú hozam a cél. Az eddig országonkénti ingatlanalapok mellett terveik szerint nemzetközi ingatlanalapot is létrehoznak, bécsi központtal, elsősorban Szlovákia, Csehország, Lengyelország, Románia piacait véve célba, vegyesen iroda, kiskereskedelem és logisztika eszközosztályokkal.

Szimler Szabolcs, az Indotek csoport nemzetközi ingatlantranzakciókért felelős igazgatója figyelmeztetett, hogy a legfontosabb probléma a befektetési piacon, hogy folyamatosan kiáramlik a külföldi tőke a piacról, és nem várható, hogy ezeket az összegeket újra hazánkban kívánják majd újra befektetni. "Ha valaki növekedni akar, akkor csak külföldön tud" - tette hozzá.

Vécsey Bence, a Faedra csoport Partner, Investment and Capital igazgatója elmondta, hogy cégük nem a rövid távú ciklusokból próbál előnyt vagy hozamot produkálni, hanem hosszabb távon fejleszt. Célpontja itthon elsősorban például a city logistics, ami az irodabefektetésekhez képest jobban kalkulálható kategória, már csak a bérleti idők hossza miatt is.

Zelles-Görgey Balázs, a Colliers Head of Capital Markets igazgatója hozzátette, hogy tranzakciók szempontjából bár érezhető a hangulat javulása, de erős trendfordulót nem merne felvázolni. "Sajnos alacsony az investor pool," amit ahhoz hasonlított, hogy bár ki tud állni játszani a focicsapat, de üres a cserepad. A lakáspiaci fejlesztéseket, befektetéseket látja a következő két év slágertermékének, természetesen kérdés, meddig tart a boom.

A moderátor, Botos Bálint, a Forestay Alapkezelő vezérigazgatója prezentációjában mutatta meg, milyen hozam-kockázat eltérések láthatóak a kevésbé, illetve erőteljesebben diverzifikált ingatlanbefektetési portfóliókban, ahol a különböző eszközosztályok más-más kockázatokat képesek kivédeni.

A panelbeszélgetés résztvevői balról-jobbra: Zölei András, a UniCredit Bank ingatlanfinanszírozásért felelős főosztályvezetője, Madler Attila, a CPI Hungary Asset Management igazgatója, Gajdos Dániel, a Panattoni Hungary Structured Finance and Operations vezetője, Balogh Péter, az MBH Bank Nagyvállalati és Speciális Hitelezésért felelős ügyvezető igazgatója és a moderátor: Deák Tamás, az Erste Bank ingatlanfinanszírozási vezetője. Forrás: Berecz Valter/Portfolio

Élénkül az ingatlanfinanszírozási piac

Az ingatlanfinanszírozási piac élénkülését is tapasztalják a szakértők a következő panel tanulsága szerint. A szakemberek szerint a jó projektek iránt éles a verseny, és a bankszektor eszközosztálytól függetlenül nyitott arra, hogy hitelezze az ingatlanpiacot. A piaci területek közül a lakásprojektek finanszírozása került most fókuszba az Otthon Start Program adta lendületnek köszönhetően. A közelgő választások egyelőre nem befolyásolják érdemben a hitelezési döntéseket: mint elhangzott, a piac már hozzászokott a kiszámíthatatlansághoz, és az MNB stabil monetáris politikája is segít áthidalni ezt az időszakot.

Balogh Péter, az MBH Bank Nagyvállalati és Speciális Hitelezésért felelős ügyvezető igazgatója a lakásfejlesztések élénkülésével kapcsolatban elmondta, mindkét oldal, azaz a lakásvásárlók és a fejlesztők részéről is nagy az érdeklődés az Otthon Start program iránt, a lakossági oldalon már "dübörög az értékesítés" a bank részéről. A bank preferenciája jelenleg a lakásfejlesztések finanszírozása, ami a növekedés ellenére még mindig nem teszi ki a portfóliója jelentős részét.

Gajdos Dániel, a Panattoni Hungary Structured Finance and Operations vezetője hozzátette, a cég főleg banki projektfinanszírozást vesz igénybe a fejlesztéseihez, ami könnyebb, mint a tőkebevonás. Szerinte hiányzik a külföldi tőke itthonról, és tapasztalata szerint hiába van rajta a listáján egy külföldi cégnek Magyarország, "a tárgyalások lelassulnak, amikor a hozamelvárásokról esik szó."

Madler Attila, a CPI Hungary Asset Management igazgatója felhívta a figyelmet arra, hogy banki finanszírozást szerezni számukra egy új partnertől sokszor nehézkes és lassú, mégis igyekszik a cég banki finanszírozást is igénybe venni, hogy egyensúlyt teremtsen a korábbi, főleg kötvénykibocsátással történő tőkebevonással, ahogy egyre drágul ez a finanszírozási forma.

Zölei András, a UniCredit Bank ingatlanfinanszírozásért felelős főosztályvezetője elmondta, hogy megfigyelése szerint a vállalati ingatlanfinanszírozás jelenleg a legkeresettebb eszközosztály, az Otthon Start hatására ezen a piacon nemcsak a hagyományos cégek, de olyan építőipari vállalatok is megjelentek, akik most akár először próbálják ki magukat ilyen típusú fejlesztésben. "Aki ebben gondolkozik, az pörgeti a projektet" - tette hozzá.

Címlapkép forrása: Portfolio

