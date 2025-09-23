Otthon Start: egy-két hét alatt elkelnek a belvárosi lakások Budapesten, újra megjelent a licit

Felgyorsultak az eladások, miközben folyamatosan kúsznak felfelé az árak a budapesti belső kerületek ingatlanpiacán. Pedig sokan úgy kezdenek ingatlankeresésbe Otthon Start-os érdeklődőként, hogy nincsenek tisztában azzal, megfelelnek-e egyáltalán az új, állami kamattámogatású hitel feltételeinek.
Augusztusban a szokásosnál is nagyobb lendületet vett az ingatlanpiac a budapesti belső kerületekben, ami egyértelműen az Otthon Start program szeptemberi indulásának volt köszönhető - jelezte Garaba Gergely, a Balla Ingatlan VI., VII., VIII. és IX. kerületi irodájának szakmai vezetője. Szerinte már ekkor is az érdeklődők fele az új, kamattámogatott hitellel keresett lakást, és akár előszerződést is kötöttek ingatlanokra.
Ezt megelőzően a nyár eleje és közepe egy “kicsit uborkaszezon” volt az ingatlanpiacon - fogalmazott a szakértő. A korábbi kiegyensúlyozott kereslet és kínálat ezekben a hónapokban lelassult, mérsékelt ütemben emelkedtek az árak is. A nyár végén viszont - ahogy megjelentek az első hírek az Otthon Start hitel indulásáról - azonnal kilőttek.
Az ingatlanközvetítők megfigyelései szerint
a tulajdonosok a budapesti belső kerületekben is számottevően emelik a hirdetési árakat, hogy “kimaxolhassák” a program hatását
- fogalmazott Garaba Gergely, aki szerint most azt is nehéz megmondani, hogy pontosan hol járnak éppen az eladó ingatlanok négyzetméterárai, mert hetek óta folyamatos az áremelkedés a piacon.
Most azt lehet szerinte mondani, hogy míg a túlárazottság alapvetően jellemző az ingatlanpiacra - amihez az ingatlanközvetítő szakmának igazodnia kell -, egyre inkább úgy tűnik, hogy
szinte minden ingatlanra akad érdeklődő, még azokra is, melyek korábban túlárazottak voltak és hosszú időre beragadtak a piacon.
Szintén új fejlemény, hogy az eddig szinte kötelező jellegű alku is eltűnni látszik: az állami támogatású hitelnek köszönhetően újra megjelent a hirdetési áron való vásárlás, sőt már licit is előfordul a belső kerületek ingatlanpiacán. Ezzel párhuzamosan az eddigi, átlagosan 2-3 hónapos értékesítési idő is erősen lecsökkent, most akár 1-2 héten belül is eladásra kerülhet bármely ingatlan - jegyezte meg a szakértő.
Mint mondta, továbbra is az 1,5-2 szobás ingatlanok a legkeresettebbek a belvárosban, de a hitel miatt olyan ingatlanokra is tapasztalható érdeklődés, melyekre ez eddig nem nagyon volt jellemző.
Az érdeklődők nagyobb része tehát Otthon Starttal szeretne lakáshoz jutni:
jelenleg a hitelre vásárlók közül tízből nyolcan igénybe szeretnék azt venni.
A többieknek maradnak a régi, piaci alapú hitelek, miközben a készpénzes vevők aránya a korábbihoz képest erősen lecsökkent, hiszen az előző hónapokban jellemző 50-70 százalékos arány helyett az érdeklődőknek már 80-90 százaléka hitelre vásárolna.
Az is egyértelműen megmutatkozott, hogy akinek lehetősége van az új hitellel vásárolni, az meg is teszi ezt, nem pedig bérel, habár ennek ellenére a bérleti piacon is stabil a kereslet. Ugyanakkor a Balla Ingatlan szakértője szerint az is egyértelműnek tűnik, hogy a bérleti díjak nemhogy nem emelkednek már tovább, hanem - ha minimális mértékben is - csökkennek.
Összességében tehát azt lehet látni, hogy az új hitel teljesen felborította az ingatlanpiacot a budapesti belvárosban is. Az árak folyamatosan emelkednek, és a Balla Ingatlan irodájának szakmai vezetője szerint ez várható a továbbiakban is. Ennek ellenére most sokkal gyorsabban elkelnek az ingatlanok, mint néhány hónappal korábban. Mint mondta, az iroda hitelszakértői “
alig győzik a rengeteg új ügyfelet
de az energetikusaik is folyamatosan dolgoznak.
Végül arra is felhívta a figyelmet, hogy a jelentkezők fele úgy érkezik ingatlant keresni, hogy még nem járt bankban vagy hiteltanácsadónál, és azt sem tudják, hogy megfelelnek-e az új hitel feltételeinek. Ebből szokott lenni súrlódás, mivel a tulajdonosok nem örülnek az “üresjáratos” bemutatásoknak. Remélhetőleg ez azért fokozatosan változni fog, miközben Garaba Gergely szerint az elkövetkező hónapokban is kitart a piac lendülete. A kérdés csak az, hogy pontosan meddig.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
New Yorkba érkezett Volodimir Zelenszkij: máris leült Trump jobbkezével
Ma személyesen fog Trumppal is tárgyalni.
Hírbe hozták a KBC-t az ABN Amro Bankkal, a pénzintézet cáfol
Csak egy belga biztosítót vennének meg.
Teljesen bekebelezheti hírhedt versenytársát a világ legöregebb bankja
Ezzel a tőzsdéről is kivezethetik a felvásárolt társaságot.
Megszólalt a Fehér Ház: Trump visszautasította az olajágat, ebből nem lesz egyhamar béke
Az amerikai elnök kész bármilyen eszközt bevetni.
Harctéri jelentések: Moszkva szerint újabb települést foglaltak el, megszólalt az ukrán főparancsnok
Ukrajna ellenoffenzívája állítólag rendületlen.
Súlyos incidens okozott több órás fennakadást: titokzatos drónok miatt kellett lezárni Európa két repterét
Több tucat járatot kellett átirányítani.
Az 1 milliós fizetés már nem álom Magyarországon - Hatalmasak a bérkülönbségek
Hol lehet a legtöbbet keresni?
Veszélyben a NATO, Ukrajna várhat: itt az ideje válaszolni Oroszországnak
Vincze Hajnalka elemzése.
Jóváhagyta az Európai Parlament a karbonvám (CBAM) módosításokat
A CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism, karbonvám) kötelezettségek teljesítésének átmeneti időszaka 2025 végén lezárul. Az Európai Bizottság az eddigi tapasztalatok alapján szükségesnek
Személyi kölcsön vagy szabad felhasználású jelzáloghitel? Összehasonlítottuk őket
Nagyobb váratlan kiadás? Új tervek, megvalósítandó álmok? A finanszírozás kapcsán gyakran merül fel a kérdés: elég egy személyi kölcsön, vagy érdemes ingatlanfedezetet bevonni és szabad
Az AI nyertesei és vesztesei: Magyarország hátulról az ötödik
A mesterséges intelligencia rohamos terjedése alapjaiban formálja át a gazdasági növekedésről szóló várakozásokat. Cikkünkben bemutatjuk, hogy az AI milyen csatornákon keresztül járulhat ho
Végre egy komoly grafikon
Máris hiányoznak a habkönnyű témák. Nyáron a klímagyilkos Buksiról, a pisztáciáról, a metánt pöfögő marhákról szóltak a hírleveleink - kis cuki témákról, amik nem kavarják... The po
Közép-Európát az összevisszasága teszi alkalmazkodóképessé
Közép-Európa túlélését pont az a töredezettség, autonómiavágy és sokértelműség biztosítja, amit szeretünk benne és amit sokszor fejlődése korlátának tekintünk. Közép-Európa sajá
A társasági adó egy érdekes állatfaj
Az elmúlt héten élénk párbeszéd és találgatás indult az esetleges TAO-emelésről, ezért megkérdeztük Regős Gábort, a Gránit Alapkezelő vezető közgazdászát - lentebb a válaszai. The po
És a tengeralattjárókat ki fogja szabályozni?
E heti adásunkban mi úszunk, a tengeralattjárók viszont elsüllyednek. Szabó Dávid meg szakért. Valamelyest. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók..
Zöld szállodák: így formálja át a technológia a jövő utazásait
Képzeljünk el egy hotelt, ahol a zuhany pontosan jelzi, mennyi vizet használunk, az esővíz rögtön a medencébe kerül, a reggelinél pedig pontosan annyit főznek, amennyit val
Tőzsdei túlélőtúra: Hogyan kerüld el a leggyakoribb kezdő hibákat?
A tőzsdei vagyonépítés során kulcsfontosságú az alapos kutatás és a kockázatok megértése, valamint a hosszú távú célok kitűzése és kitartó befektetési stratégia követése.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod
Semmi sem állítja meg a forint dicsőséges menetelését?
Lehet még erősebb a hazai fizetőeszköz?
Szinte naponta hagyják abba a tejtermelést a kis tehenészetek
2800-3000 gazdaság maradt a tízezres nagyságrendből.
Megjött az év egyik legjobban várt döntése – Mit várhatnak ettől a befektetők?
Jöhet a kamatcsökkentési ciklus?