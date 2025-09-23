Otthon Start: egy-két hét alatt elkelnek a belvárosi lakások Budapesten, újra megjelent a licit

Az Otthon Start miatt most még a korábban beragadt ingatlanokra is megjelentek az érdeklődők Budapest belvárosában - közölte a Balla Ingatlan, beszámolva néhány közvetlen ingatlanközvetítői tapasztalatukról.

Felgyorsultak az eladások, miközben folyamatosan kúsznak felfelé az árak a budapesti belső kerületek ingatlanpiacán. Pedig sokan úgy kezdenek ingatlankeresésbe Otthon Start-os érdeklődőként, hogy nincsenek tisztában azzal, megfelelnek-e egyáltalán az új, állami kamattámogatású hitel feltételeinek.

Augusztusban a szokásosnál is nagyobb lendületet vett az ingatlanpiac a budapesti belső kerületekben, ami egyértelműen az Otthon Start program szeptemberi indulásának volt köszönhető - jelezte Garaba Gergely, a Balla Ingatlan VI., VII., VIII. és IX. kerületi irodájának szakmai vezetője. Szerinte már ekkor is az érdeklődők fele az új, kamattámogatott hitellel keresett lakást, és akár előszerződést is kötöttek ingatlanokra.

Ezt megelőzően a nyár eleje és közepe egy “kicsit uborkaszezon” volt az ingatlanpiacon - fogalmazott a szakértő. A korábbi kiegyensúlyozott kereslet és kínálat ezekben a hónapokban lelassult, mérsékelt ütemben emelkedtek az árak is. A nyár végén viszont - ahogy megjelentek az első hírek az Otthon Start hitel indulásáról - azonnal kilőttek.

Az ingatlanközvetítők megfigyelései szerint

a tulajdonosok a budapesti belső kerületekben is számottevően emelik a hirdetési árakat, hogy “kimaxolhassák” a program hatását

- fogalmazott Garaba Gergely, aki szerint most azt is nehéz megmondani, hogy pontosan hol járnak éppen az eladó ingatlanok négyzetméterárai, mert hetek óta folyamatos az áremelkedés a piacon.

Most azt lehet szerinte mondani, hogy míg a túlárazottság alapvetően jellemző az ingatlanpiacra - amihez az ingatlanközvetítő szakmának igazodnia kell -, egyre inkább úgy tűnik, hogy

szinte minden ingatlanra akad érdeklődő, még azokra is, melyek korábban túlárazottak voltak és hosszú időre beragadtak a piacon.

Szintén új fejlemény, hogy az eddig szinte kötelező jellegű alku is eltűnni látszik: az állami támogatású hitelnek köszönhetően újra megjelent a hirdetési áron való vásárlás, sőt már licit is előfordul a belső kerületek ingatlanpiacán. Ezzel párhuzamosan az eddigi, átlagosan 2-3 hónapos értékesítési idő is erősen lecsökkent, most akár 1-2 héten belül is eladásra kerülhet bármely ingatlan - jegyezte meg a szakértő.

Mint mondta, továbbra is az 1,5-2 szobás ingatlanok a legkeresettebbek a belvárosban, de a hitel miatt olyan ingatlanokra is tapasztalható érdeklődés, melyekre ez eddig nem nagyon volt jellemző.

Az érdeklődők nagyobb része tehát Otthon Starttal szeretne lakáshoz jutni:

jelenleg a hitelre vásárlók közül tízből nyolcan igénybe szeretnék azt venni.

A többieknek maradnak a régi, piaci alapú hitelek, miközben a készpénzes vevők aránya a korábbihoz képest erősen lecsökkent, hiszen az előző hónapokban jellemző 50-70 százalékos arány helyett az érdeklődőknek már 80-90 százaléka hitelre vásárolna.

Az is egyértelműen megmutatkozott, hogy akinek lehetősége van az új hitellel vásárolni, az meg is teszi ezt, nem pedig bérel, habár ennek ellenére a bérleti piacon is stabil a kereslet. Ugyanakkor a Balla Ingatlan szakértője szerint az is egyértelműnek tűnik, hogy a bérleti díjak nemhogy nem emelkednek már tovább, hanem - ha minimális mértékben is - csökkennek.

Összességében tehát azt lehet látni, hogy az új hitel teljesen felborította az ingatlanpiacot a budapesti belvárosban is. Az árak folyamatosan emelkednek, és a Balla Ingatlan irodájának szakmai vezetője szerint ez várható a továbbiakban is. Ennek ellenére most sokkal gyorsabban elkelnek az ingatlanok, mint néhány hónappal korábban. Mint mondta, az iroda hitelszakértői “

alig győzik a rengeteg új ügyfelet

de az energetikusaik is folyamatosan dolgoznak.

Végül arra is felhívta a figyelmet, hogy a jelentkezők fele úgy érkezik ingatlant keresni, hogy még nem járt bankban vagy hiteltanácsadónál, és azt sem tudják, hogy megfelelnek-e az új hitel feltételeinek. Ebből szokott lenni súrlódás, mivel a tulajdonosok nem örülnek az “üresjáratos” bemutatásoknak. Remélhetőleg ez azért fokozatosan változni fog, miközben Garaba Gergely szerint az elkövetkező hónapokban is kitart a piac lendülete. A kérdés csak az, hogy pontosan meddig.

