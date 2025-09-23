Otthon Start: most érkeztek meg az eladók a lakáspiacra, sok éves rekord dőlhet meg

Az Otthon Start Program a korábbi hetekben hónapokban dinamikusan élénkítette a keresletet, szeptemberre viszont az eladókat is aktivizálta az ingatlan.com legfrissebb elemzése szerint. Az adatok alapján egyre több eladó dönt úgy, hogy meglovagolja a keresleti hullámot, aminek eredményeként országosan jelentősen megugrott a frissen meghirdetett eladó lakások és házak száma.
Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője szerint: "Az Otthon Start Program hatása most már nemcsak a keresleti oldalon, hanem a kínálatban is kézzelfogható. Az eladók fantáziáját is beindította a támogatás, hiszen sokan most érzik elérkezettnek az időt a továbbköltözésre. Ez a piaci dinamika különösen erős Budapesten és a nagyvárosokban, ahol a tulajdonosi friss hirdetések számának növekedése messze meghaladja az ingatlanközvetítőkét."
Az ingatlantulajdonosok Budapesten például 71 százalékkal több lakóingatlan hirdetést adtak fel, mint egy évvel ezelőtt.
A vármegyeszékhelyeken és megyei jogú városokban is több mint 60 százalékos volt a növekedés. Mindeközben az ingatlanközvetítői aktivitás 5-17 százalékkal élénkült ezeken a településeken.
Éves és havi szinten is kiugró a növekedés
A legfrissebb adatok alapján idén szeptember első három hetében 26 451 eladó lakóingatlan-hirdetés került fel az ingatlan.com oldalára, ami 20 százalékkal haladja meg a tavalyi év azonos időszakában látott szintet. A havi összevetésben a dinamika még látványosabb: 2025 augusztusában 20,1 ezer hirdetés került fel, szeptemberben viszont már 26,4 ezer, ami 31 százalékos emelkedésnek felel meg. „Idén júliusról augusztusra még csak 3 százalékkal nőtt a feladott lakóingatlan hirdetések száma, augusztusról szeptemberre viszont a friss kínálat bővülése már tízszeres növekedési tempót jelent az egy hónappal korábbi dinamikához képest” – értékelte a folyamatokat Balogh László.
A részletes adatokból látszik, hogy főként az eladó társasházi lakások friss kínálata bővült, a kertes házak választéka enyhébb tempóban emelkedik.
A meghirdetett lakóingatlanhirdetések 76 százaléka megfelel a 3 százalékos hitel feltételeinek,
de az egyes településtípusok esetében nagyok a különbségek. A fővárosi friss kínálat 52 százaléka vehet részt az Otthon Start Programban, miközben a többi településen ez az arány nagyságrendileg 90 százalékos. Budapesten belül viszont nagy különbség mutatkozik a hirdetői kínálatban: a tulajdonosok által szeptemberben feladott hirdetések több mint 60 százaléka felel meg a 3%-os hitel árkorlátainak, a közvetítőknél ugyanez az arány kevesebb mint 50 százalékos.
Nagy szükség van az eladók jelenlétére, újabb rekord dőlhet meg
A friss kínálat bővülésére már nagyon vártak a vevők, hiszen az ingatlan.com megjelent elemzéseiből kiderült: a kereslet élénkülése miatt az Otthon Start Program feltételeinek megfelelő lakások a meghirdetés után gyorsan gazdára találnak, ami az árak növekedési tempójában is megmutatkozik.
„A tendenciákból kiolvasható, hogy sok eladó az Otthon Start Program indulásáig várt a piacra lépéssel, amire a vásárlóknak is nagyon nagy szüksége volt. A kereslet megduplázódott a program bejelentése előtti szinthez képest, és folyamatosan felszívja a kínálatot. Az eladói oldal élénkülésével viszont több lakásból és házból válogathatnak a vevők, aminek köszönhetően emelkedő pályán maradhatnak az adásvételek is. Ha a jelenlegi piaci dinamika kitart a következő néhány hétben, akkor
idén akár 160 ezernél is több adásvételre is sor kerülhet. Erre viszont az elmúlt 10 évben csak kétszer volt példa.”
– fogalmazott az ingatlan.com szakértője.
