A nap térképe: hány évesen költöznek el a fiatalok a szüleiktől, és hol áll Magyarország?

2024-ben az európai fiatalok átlagosan 26,2 éves korban hagyták el a szülői otthont, ami enyhe csökkenést jelent a 2023-as 26,3 éves átlaghoz képest. Ez az érték 2002 óta kis mértékben ingadozott, a legalacsonyabb 2019-ben (26,1 év), a legmagasabb pedig 2006-ban (26,8 év) volt.
A legkésőbb, 30 éves kor felett Horvátországban (31,3 év), Szlovákiában (30,9), Görögországban (30,7), Olaszországban (30,1) és Spanyolországban (30,0) költöznek el otthonról a fiatalok. Ezzel szemben a legkorábbi elköltözést Finnországban (21,4 év), Dániában (21,7) és Svédországban (21,9) regisztrálták.
Magyarországon az uniós átlagnál kissé magasabb, 27,1 év ez az életkor.
A lakhatási költségek a fiatalokat fokozottabban érintik, mint másokat. 2024-ben az EU-ban a 15-29 éves fiatalok 9,7%-a élt olyan háztartásban, amely rendelkezésre álló jövedelmének legalább 40%-át lakhatásra fordította (lakhatási költségtúlterheltségi ráta), míg a teljes lakosságnál ez az arány 8,2% volt.
Az EU-tagállamok között jelentős különbségek mutatkoznak ebben a mutatóban. Görögországban (30,3%) és Dániában (28,9%) a legmagasabb a lakhatási költségek túlterheltségi rátája, messze meghaladva Hollandia (15,3%), Németország (14,8%) és Svédország (13,5%) értékeit. A legalacsonyabb rátákat Horvátországban (2,1%), Cipruson (2,8%) és Szlovéniában (3,0%) mérték.
Magyarország a középmezőnyben, a lista kevésbé kedvező végéhez közelebb helyezkedik el.
Az EU 16 országában a fiatalok lakhatási költségtúlterheltsége magasabb, mint a teljes lakosságé. A legnagyobb különbség a két csoport között Dániában (14,3 százalékpont), majd Hollandiában (8,4 százalékpont) mutatkozott.
Azokban az országokban, ahol a fiatalok korábban költöznek el otthonról, mint például Dániában, Hollandiában, Németországban, Svédországban és Finnországban, a fiatalok lakhatási költségtúlterheltsége magasabb.
Azokban az országokban viszont, ahol a fiatalok később hagyják el a szülői házat, mint Cipruson, Horvátországban és Olaszországban, általában alacsonyabb a lakhatási költségekkel való túlterheltség is. Görögországban azonban, annak ellenére, hogy a fiatalok később költöznek el otthonról, ez a mutató továbbra is magas számukra.
