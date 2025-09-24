Így dolgozik a mai munkavállaló: a hibrid modell

Az új modell sem a klasszikus hosszú távú bérleti konstrukciókhoz, sem a coworking felálláshoz nem illeszkedik teljesen. Ez a hibrid modell a rugalmasságot helyezi előtérbe, válaszul a munkavégzés körülményeinek változásaira és a gazdasági környezet hozta kihívásokra.
A cégek egyre kevésbé keresik a több évre szóló irodabérleti szerződéseket. Ehelyett rövidebb, rugalmasabb megoldásokat választanak, amelyek jobban illeszkednek a jelenlegi működési modelljeikhez. Ennek két fő oka van: az említett hibrid munkavégzés elterjedése és a globális makrogazdasági bizonytalanságok – mondta el az ICON.
A flexibilis irodai megoldások nem csupán válaszok a jelen kihívásaira, hanem lehetőségek a jövőre való felkészülésre.
– mondta Csorján Balázs, az ICON Real Estate Management Senior Business Development menedzsere.
Az ICON-nál azt látjuk, hogy a rugalmasság iránti igény már nem csak a startupok sajátja, hanem a nagyvállalatoknál is stratégiai szempont lett.
Ezt megerősíti az NRC független piackutató intézet által végzett átfogó B2B felmérés, amelyet az ICON által kezelt irodaépületek bérlőinek döntéshozói körében készítettek: a válaszok alapján az irodák mindössze harmadában van jelen a dolgozók több mint háromnegyede egy átlagos munkanapon, ami jól mutatja a hibrid munkavégzés magas arányát.
Ugyanakkor a cégek háromnegyede nem tervezi növelni a home office napok számát a következő egy-két évben, ami azt mutatja, hogy az irodai környezet továbbra is fontos szerepet tölt be, csak más formában.
A gazdasági helyzet szintén a rugalmasság irányába tereli a cégeket. Az energiaárak ingadozása, a háborúval járó bizonytalanságok és a nemzetközi kereskedelem kiszámíthatatlansága miatt a vállalatok nem mernek hosszú távra tervezni. Emiatt előtérbe kerülnek a rövid távú, beruházásmentes bérleti konstrukciók, hiszen ezekhez nem szükséges komolyabb kiadás a bérlő részéről, és könnyebben alakíthatóak a változó igényekhez.
A bérlők ma már nem négy falat keresnek, hanem szolgáltatást, élményt és alkalmazkodóképességet. A flexibilis irodák ebben tudnak többet nyújtani, és mi az ICON-nál ebben látjuk az irodapiac következő evolúciós lépcsőjét
– mondta Csorján.
Ez a trend az ingatlantulajdonosok számára is új lehetőségeket teremt. A hagyományos, hosszú távú bérleti piac morzsolódik, miközben a flexibilis irodapiac dinamikusan növekszik. Jelenleg a teljes hazai irodapiac 2-5 százalékát teszi ki, de az előrejelzések szerint ez az arány 10-20 százalékra nőhet az elkövetkező öt évben.
Az üzemeltetők számára ez egy újfajta szolgáltatási modell bevezetését jelenti. Több munka, más működés – de ez a jövő, amelyhez alkalmazkodni kell. Magyarországon, különösen Budapesten, még nincs kialakult modell. Egyre népszerűbb az a megközelítés, amelyben a hosszú távú bérletet egy flexibilis irodarész egészíti ki, amely akár egy-egy irodaház 10-20 százalékát is kiteheti. Így minden házban megjelenhet egy kisebb, rugalmas operáció, amely a változó bérlői igényekhez igazodik.
A többségében magyar tulajdonú ICON a property management és a facility management szolgáltatásokat egyesíti azzal, hogy prémium irodaházak és bevásárlóközpontok, logisztikai parkok teljeskörű ingatlankezelését végzi megbízói részére, mára összesen 655 000 m2 irodát, kereskedelmi és logisztikai ingatlant (property management), illetve üzemeltet mintegy 1 068 000 m2 területet (facility management).
Az ICON által kezelt portfolióból kiemelkedik a MOM Park bevásárlóközpont és irodaházak, a belvárosi Roosevelt Irodaház, valamint a Budapest Dock Szabadkikötő, a Nokia Skypark, valamint a Corvin Technology & Science Park (Corvin 5-6) irodaház.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
