Lepusztult gyárépületek helyén lakások épülhetnek Óbudán

Folytathatja Óbudai duna-parti lakóingatlan-fejlesztési projektjét a Biggeorge Property, ha a Fővárosi Önkormányzat és az Óbudai Önkormányzat képviselői támogatják a terület lakódomináns övezetbe való sorolását a Fővárosi Közgyűlés szerdai ülésén.

A Waterfront City tervezett második ütemében új lakások épülhetnek, köztük több az Otthon Start program feltételeinek is megfelelne majd. A Biggeorge fejlesztheti továbbá a közlekedési infrastruktúrát és gyalogoshidat építene az Óbudai szigetre, közölte a cég egy Facebook-posztban.

A Waterfront City II. beruházás a Szentendrei út - Bogdáni út - Harisnyagyár műemléki épülete és a BMW szalon közötti területen épülne. A nagyközönség számára is nyitott, a Szentendrei út zajától védett belső parkban az épületek között mintegy 30 méter távolság lenne a tervek szerint.

A beruházás részleteit egyeztető tárgyalásokon az önkormányzatok „kemény követelésekkel álltak elő” - írja a Biggeorge, amelyek eredményeként ilyen méretű projekteknél példa nélküli mértékű kötelezettségvállalást kellett tennie a vállalatnak.

Vitézy Dávid, a Fővárosi Közgyűlés tagja LinkedIn-posztjában elmondta, a mai Közgyűlés elé

most egy olyan módosító javaslatot tudtunk Karácsony Gergellyel közösen benyújtani, amelyben a kivitelező minden, korábban általunk megfogalmazott elvárást elfogadott.

Vitézy Dávid Budapest Főváros, Közlekedési és Városfejlesztési Bizottság elnöke Vitézy Dávid a tömegközlekedés és a városi mobilitás szakértője. Pályafutását közlekedési aktivistáként kezdte, a budapesti tömegközlekedés javítása mellett. 2010-ben a Budapesti Közlekedési Központ a Tovább … Tovább Vitézy Dávid a tömegközlekedés és a városi mobilitás szakértője. Pályafutását közlekedési aktivistáként kezdte, a budapesti tömegközlekedés javítása mellett. 2010-ben a Budapesti Közlekedési Központ a

Az egyeztetések után az ingatlanfejlesztő összesen 4 milliárd forint értékű fejlesztést vállalna, például 350 millió forintot ő fizetne a Budai fonódó villamos északi ágának tervezési költségeiből, és új gyalogoshidat építene a Hajógyári-szigetre.

A projekt újonnan épülő lakásainak 10 százalékában a főváros kedvezményes bérleti díjon lakásokat bérelhetne a fővárosban dolgozó köztisztviselőknek. A kapcsolódó közterületi fejlesztések között pedig megújulna a Filatorigát HÉV-megálló környezete, új gyalogátkelők, járdák és kerékpárutakat épülnének.

A vállalások abban az esetben teljesülnek, ha a Fővárosi Önkormányzat és az Óbudai Önkormányzat képviselői támogatják a terület lakódomináns övezetbe való sorolását a jelenlegi kereskedelmi övezetből.

A cég azt is közölte, hogy a Harisnyagyár műemléképületét nem tervezi elbontani, az nem része a beruházásnak, reményei szerint a környék megújulásával az épület felújítása gazdaságossá válik a jelenlegi tulajdonos számára.

Kép forrása: Portfolio

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ