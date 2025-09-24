Lepusztult gyárépületek helyén lakások épülhetnek Óbudán

A Waterfront City tervezett második ütemében új lakások épülhetnek, köztük több az Otthon Start program feltételeinek is megfelelne majd. A Biggeorge fejlesztheti továbbá a közlekedési infrastruktúrát és gyalogoshidat építene az Óbudai szigetre, közölte a cég egy Facebook-posztban.
A Waterfront City II. beruházás a Szentendrei út - Bogdáni út - Harisnyagyár műemléki épülete és a BMW szalon közötti területen épülne. A nagyközönség számára is nyitott, a Szentendrei út zajától védett belső parkban az épületek között mintegy 30 méter távolság lenne a tervek szerint.
A beruházás részleteit egyeztető tárgyalásokon az önkormányzatok „kemény követelésekkel álltak elő” - írja a Biggeorge, amelyek eredményeként ilyen méretű projekteknél példa nélküli mértékű kötelezettségvállalást kellett tennie a vállalatnak.
Vitézy Dávid, a Fővárosi Közgyűlés tagja LinkedIn-posztjában elmondta, a mai Közgyűlés elé
most egy olyan módosító javaslatot tudtunk Karácsony Gergellyel közösen benyújtani, amelyben a kivitelező minden, korábban általunk megfogalmazott elvárást elfogadott.
Az egyeztetések után az ingatlanfejlesztő összesen 4 milliárd forint értékű fejlesztést vállalna, például 350 millió forintot ő fizetne a Budai fonódó villamos északi ágának tervezési költségeiből, és új gyalogoshidat építene a Hajógyári-szigetre.
A projekt újonnan épülő lakásainak 10 százalékában a főváros kedvezményes bérleti díjon lakásokat bérelhetne a fővárosban dolgozó köztisztviselőknek. A kapcsolódó közterületi fejlesztések között pedig megújulna a Filatorigát HÉV-megálló környezete, új gyalogátkelők, járdák és kerékpárutakat épülnének.
A vállalások abban az esetben teljesülnek, ha a Fővárosi Önkormányzat és az Óbudai Önkormányzat képviselői támogatják a terület lakódomináns övezetbe való sorolását a jelenlegi kereskedelmi övezetből.
A cég azt is közölte, hogy a Harisnyagyár műemléképületét nem tervezi elbontani, az nem része a beruházásnak, reményei szerint a környék megújulásával az épület felújítása gazdaságossá válik a jelenlegi tulajdonos számára.
Kép forrása: Portfolio
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
