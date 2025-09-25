Három évre bezárják Budapest ikonikus fürdőjét

A Gellért fürdő szeptember 30-án bezár, és csak 2028-ban nyit meg újra a tervezett 20 milliárd forintos felújítást követően.

A Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. csütörtöki sajtótájékoztatóján megerősítette, hogy a Gellért fürdő szeptember végén bezár, és négy évig nem fogadhat vendégeket - számolt be a Telex.

A létesítmény azonnali bezárását a párhuzamosan zajló szállodai felújítás indokolja, amely zavarja a fürdő mindennapi működését.

A fürdő tényleges felújítása azonban csak 2026 őszén kezdődhet el, mivel a 20 milliárdos beruházáshoz szükséges hitelfelvételről előbb a fővárosi közgyűlésnek kell döntenie, és a kormány engedélyét is meg kell szerezni. A beruházás a tervek szerint nyolc év alatt térül meg.

Az újranyitást követően a fürdő reggel 7 és este 8 között tart majd nyitva, nyáron 1097 fő, télen 650 fő befogadóképességgel. A Gellért fürdő felújítása a főváros átfogó fürdőfejlesztési programjának része, amely Budapest négy történelmi fürdőjét érinti.

A társaság közlése szerint a Gellért bezárása miatt

a legtöbb vendég várhatóan a Rudas fürdőt választja majd.

Emiatt október 1-jétől módosul a Rudas nyitvatartása: minden nap 11 órától üzemzárásig koedukált rendszerben működik, míg hétköznapokon 6 és 11 óra között megmarad a nemek szerinti külön fürdőzés lehetősége a törökfürdőben.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images