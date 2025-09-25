  • Megjelenítés
Hatvanmillió eurós logisztikai tranzakciót zárt a Panattoni Lengyelországban
Portfolio
A cseh központú Arete Investment Group mintegy 60 millió euró értékű tranzakció keretében megvásárolta az ipariingatlan-fejlesztő Panattoni dél-lengyelországi Rzeszów North komplexumát.
A 90 000 négyzetméteres ingatlan teljes egészében bérbeadott, fő bérlője a lengyel e-kereskedelmi óriás, az LPP.

Az ilyen típusú intézményi befektetői ügyletek jól mutatják a lengyel logisztikai piac likviditását, mind a közép- és kelet-európai régió növekvő szerepét a globális befektetési stratégiákban

- írta LinkedIn-posztjában a Panattoni.

A Panattoni a világ egyik legnagyobb, magánkézben lévő ipari ingatlanfejlesztője, amely a 2005. évi piacra lépése óta vezető szerepet tölt be Európában is. A vállalat 60 irodával rendelkezik Észak-Amerikában, Indiában és Európában. Világméretű portfóliója 60 millió négyzetmétert meghaladó megvalósult területet foglal magában.

