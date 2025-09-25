Itt a példa: beindult az elfogadhatatlan albérletár-emelkedés, drasztikus lépést tettek

Portfolio Future of Construction 2025 Új fejezet az építőiparban! Szakma, networking, hatékonyság és minden, ami átírja az eddigi szabályokat!

Az új szabályozás csütörtöktől lép életbe, és egyaránt érinti a lakó- és kereskedelmi ingatlanokat – közölte a szaúdi állami hírügynökség (SPA).

Az üres ingatlanok bérleti díját az utolsó érvényes áron rögzítik, míg az új ingatlanoknál a bérleti díjat a tulajdonosok és bérlők közötti megállapodás határozza meg.

A befagyasztás hátterében a szaúdi kormányzat növekvő aggodalma áll a megemelkedett ingatlanárak megfizethetőségre és a megélhetési költségekre gyakorolt hatása miatt. A Knight Frank ingatlan-tanácsadó cég adatai szerint Rijádban az ingatlanárak csaknem megduplázódtak 2019 óta a megnövekedett kereslet és a kínálat hiánya miatt.

A bérleti piac egyre fontosabbá válik Rijádban, mivel a városba áramló külföldi munkavállalók és más területekről érkező szaúdiak még nem biztosak abban, hogy véglegesen letelepednének a fővárosban.

A kínálati hiány kezelésére a királyság nemrég fellépett a kihasználatlan telkek tulajdonosaival szemben.

Az új szabályok szerint a Rijádban 5000 négyzetméternél nagyobb beépítetlen területet felhalmozó tulajdonosok éves adókulcsa akár 10%-ra is emelkedhet a kiemelt területeken, hacsak nem kezdenek fejlesztésekbe.

Szaúd-Arábia emellett új, akár 5%-os éves adót vezet be az üres vagy használaton kívüli épületekre is.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ