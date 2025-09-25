  • Megjelenítés
Itt a példa: beindult az elfogadhatatlan albérletár-emelkedés, drasztikus lépést tettek
Itt a példa: beindult az elfogadhatatlan albérletár-emelkedés, drasztikus lépést tettek

Mohamed bin Szalmán szaúdi koronaherceg ötéves bérleti díj befagyasztást rendelt el Rijádban, miután nemrég ígéretet tett az „elfogadhatatlan” ingatlanár-emelkedés megállítására – írta meg a Bloomberg.
Az új szabályozás csütörtöktől lép életbe, és egyaránt érinti a lakó- és kereskedelmi ingatlanokat – közölte a szaúdi állami hírügynökség (SPA).

Az üres ingatlanok bérleti díját az utolsó érvényes áron rögzítik, míg az új ingatlanoknál a bérleti díjat a tulajdonosok és bérlők közötti megállapodás határozza meg.

A befagyasztás hátterében a szaúdi kormányzat növekvő aggodalma áll a megemelkedett ingatlanárak megfizethetőségre és a megélhetési költségekre gyakorolt hatása miatt. A Knight Frank ingatlan-tanácsadó cég adatai szerint Rijádban az ingatlanárak csaknem megduplázódtak 2019 óta a megnövekedett kereslet és a kínálat hiánya miatt.

A bérleti piac egyre fontosabbá válik Rijádban, mivel a városba áramló külföldi munkavállalók és más területekről érkező szaúdiak még nem biztosak abban, hogy véglegesen letelepednének a fővárosban.

A kínálati hiány kezelésére a királyság nemrég fellépett a kihasználatlan telkek tulajdonosaival szemben.

Az új szabályok szerint a Rijádban 5000 négyzetméternél nagyobb beépítetlen területet felhalmozó tulajdonosok éves adókulcsa akár 10%-ra is emelkedhet a kiemelt területeken, hacsak nem kezdenek fejlesztésekbe.

Szaúd-Arábia emellett új, akár 5%-os éves adót vezet be az üres vagy használaton kívüli épületekre is.

