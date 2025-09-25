Karácsony Gergely: jóváhagyta Rákosrendező megújításának a tervpályázatát a Fővárosi Közgyűlés

A Fővárosi Közgyűlés is jóváhagyta a nemzetközi építészeti tervpályázatot Rákosrendező megújítására - mondta el Karácsony Gergely főpolgármester a testület szerdai zárt ülésén született döntés után csütörtökön egy Facebook-posztban.

A főpolgármester elmondta, szerda este hagyták jóvá a tervpályázatot, miután szerinte jogos igény volt, hogy

a város legfontosabb beruházásának indításáról a közgyűlés döntsön.

A város legértékesebb fejlesztési területe a kevesek magánérdeke helyett a város jövőjét szolgálja. Budapest aranytartalékát nem hagyjuk elherdálni, hanem visszaadjuk a budapestieknek

- fogalmazott.

A főpolgármester azt írta: Budapest mondja meg, hogy mi épül Rákosrendezőn, és egy átlátható tervpályázat keretében a világ legnevesebb tervezői tervezhetik meg.

Hogy ki építhet, azt a piac határozza majd meg, szintén átlátható pályázat után

- tette hozzá.

Rákosrendező március elején került hivatalosan is a Budapesti Közművek Zrt. tulajdonába, miután a főváros érvényesítette elővásárlás jogát, így meghiúsítva a kormány szándékát, hogy egy dubaji befektető vegye meg a területet fejlesztési célra.

