Kivár a kormány a tervezett lakásfelújítási támogatási programmal

Szeptember elejére tervezte a kormány egy új lakásfelújítási támogatási program bejelentését, de egyelőre kivár - mondta el Gulyás Gergely, Miniszterelnökséget vezető miniszter a mai kormányinfón.

A kormány egyelőre kivár a lakásfelújítási program meghirdetésével, és várhatóan később hirdeti meg azt, amikor már pontosabban látható az építőipari kapacitás helyzete, mert még nem világos, hogyan hatna az építőipari kapacitásokra, ha egyszerre indítanák el az új Otthon Start programmal.

Különböző javaslatok voltak és vannak a kormány előtt, de döntés még nem született.

- tette hozzá Gulyás.

Többen attól tartanak, hogy ez túlzott áremelkedést idézhet elő.

Gulyás szerint ez a veszély nem áll fenn, vagy csak nagyon mérsékelten, mivel különböző garanciák, például a négyzetméterár- és abszolút árkorlátok ezt megakadályozhatják. Ugyanakkor, ha ezzel egy időben megindulna egy nagyszabású lakásfelújítási program is, akkor kapacitáshiány léphetne fel.

Ez azért fontos, mert a felújítási programban nem lesz felső árhatár.

- mondta a miniszter.

Így az építőipari kivitelezők a magasabb profit reményében inkább a felújításokat választhatnák az új lakások építése helyett, ami

eltolódást okozhatna a piacon, és tovább növelhetné a költségeket.

