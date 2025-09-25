Moxy Hotel és Residence Inn by Marriott nyílik jövőre a Váci utcában

A Forestay Group és pénzügyi partnere, a Recorde Asset Management megállapodást írt alá egy budapesti dual-brand szállodafejlesztésről a Marriott International-lel Budapesten. A Moxy Hotel és a Residence Inn by Marriott egy fedél alatt lesznek és 2026 őszén nyithatnak majd.

Ez a Forestay Group második magyarországi Moxy fejlesztése. A Váci utca 81. szám alatti ingatlan egy 217 szobás Moxy hotelt és egy 72 lakosztályt kínáló Residence Inn márkájú szállodát foglal magában.

A Váci utca Budapest egyik legnyüzsgőbb, legdinamikusabb helyszíne, ezért óriási potenciált látunk abban, hogy a Marriott márkával új funkciót adjunk a Váci Utca Center irodaháznak

– mondta Botos Bálint, a Forestay Group ügyvezető partnere.

A dual-brand koncepció lehetővé teszi számunkra, hogy egy projekten belül több szegmenst is megcélozzunk a vendéglátóipari piacon.

A Forestay Group egy magántulajdonban lévő ingatlanfejlesztő vállalat, amely Közép- és Kelet-Európában szálloda- és lakóépület-projektekre specializálódott, a dual-brand projekt fő partnere, fejlesztője és jövőbeli üzemeltetője. A Recorde Asset Management a Concorde csoport ingatlanalap-kezelő üzletága.

