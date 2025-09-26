Itt a mesterterv: ilyen lesz a mini-Dubaj helyett megvalósuló beruházás

Mint a tervpályázat írja, Budapest önkormányzata a tulajdonszerzéssel nemcsak a Rákosrendező összesen 86 hektáros ingatlanjaihoz jutott hozzá, hanem lehetőséget is szerzett arra, hogy
olyan városrészt hozzon létre, amely bővelkedik zöldfelületekben, emberléptékű közterületek hálózatára épül, környezettudatos, támogatott lakhatást és valamennyi szükséges közintézményt helyben biztosít,
illetve a legkorszerűbb építészeti, szerkezeti és épületgépészeti-energetikai megoldásokon alapul.
A részvételi jelentkezés benyújtásának határideje: 2025. november 4., kedd dél, a pályaművek benyújtásának határideje tervezetten 2026. január 27. Díjazzák is a legjobb terveket, a keret összesen 141 millió forint, egy díj legnagyobb összege 18 millió forint.
A bírálóbizottság elnöke a főpolgármester, Karácsony Gergely, társelnöke Vitézy Dávid, a Fővárosi Közgyűlés Klímavédelmi, Közlekedési és Városfejlesztési Bizottságának elnöke, tagjai többek között Lánszki Regő, országos főépítész és Erő Zoltán, Budapest főépítésze.
A pályázat kiírója, a Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. célja, hogy a tervpályázat révén kiválassza azt a tervezőcsapatot, amely
- felkészült egy összetett, nagy léptékű projekt előkészítésével járó feladatok ellátására;
- a helyszín adottságaira a kreativitás forrásaként tekint
- képes a vizionárius gondolatokat mérnöki precizitással valóra váltani;
- sokrétű szakértelmet képes mozgósítani;
- rendelkezik egy példaértékű városrész megtervezéséhez szükséges tudással és ambícióval;
- egyesíti az innovatív szemléletet és a hagyományok tiszteletét;
- jártassága átfogja az urbanisztikai, építészeti-tájépítészeti-műszaki tervezés valamennyi részterületét és léptékét.
A mesterterv a terület
jövőbeli szerkezetét, beépítési intenzitását, alapvető építészeti karakterét, elhelyezhető funkcióit, zöldfelületi rendszerét, közlekedési rendszerét, közműhálózatát és közintézményi infrastruktúráját meghatározó városfejlesztési koncepcióterv.
A tervdokumentáció valamennyi ágazatra kiterjed, rögzíti a további szakági tervezési- és előkészítési feladatok – így a területen belül kiépítendő belső közművek, közterületek, közcélú zöldfelületek, elhelyezendő közintézmények – műszaki kereteit és az elvárásokat.
Emellett fejleszthető ütemekre bontja a beruházást, adott esetben tartalmazza a szükséges településfejlesztési -és rendezési tervek tervdokumentációját, vagy azok alapjául szolgáló tervezési és beépítési koncepciót, és megalapozza annak gazdasági-pénzügyi kereteit is.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
