Vigyázat, szűkül Budapesten az otthon startos lakáskínálat

Kis mértékben csökkent az Otthon Start programban megvásárolható lakóingatlanok aránya a kínálatban a bejelentés óta – írja a zenga.hu. Az ingatlanhirdetési portál adatai szerint a szűkülés az elmúlt három hónapban Budapesten volt az egyik leglátványosabb, ahol az eladó lakások és házak 42 százalékára lehet jelenleg felvenni a kedvezményes hitelt. Ezzel együtt a lakásárak szinte mindenhol tovább emelkedtek.

Az elmúlt három hónapban leginkább a fővárosban csökkent az otthon startos lakóingatlanok aránya, ami nem változtat azon a trenden, hogy eddig is itt volt elérhető a legkevesebb, a program feltételeinek megfelelő lakóingatlan (a 3 százalékos kedvezményes hitelt azokra a lakásokra lehet felvenni, amelyek értéke legfeljebb 100 millió forint, ez házak esetében 150 millió, négyzetméterára pedig maximum 1,5 millió forint).

Most a budapesti eladó lakások és házak 42 százalékára lehet felvenni a kedvezményes hitelt, szemben a júliusi 47 százalékkal

- mondta Futó Péter, a zenga.hu elemzési vezetője.

Budapest mellett Zala és Veszprém megyében is mintegy 3 százalékponttal csökkent az Otthon Startra alkalmas ingatlanok aránya a bejelentés óta, előbbiben ez 77 százalékos, utóbbiban 61 százalékos megfelelőséget jelent.

Úgy látjuk, hogy vannak helyek az országban, ahol most jóval nagyobb a drága ingatlanok aránya a kínálatban, mint nyár közepén volt, de a legolcsóbb vármegyeszékhelyeken (például Szolnok vagy Salgótarján) az ingatlankínálat nagyjából 96-97 százaléka továbbra is megfelel a programnak

- tette hozzá Futó.

A főváros legdrágább kerületeiben viszont (például a II. vagy az V. kerület) csupán 5 százalék körül van a programnak megfelelő ingatlanarány.

Vannak azonban olyan települések is, ahol az előző hónapok nem hoztak változást, vagy épp még nőtt is az Otthon Start program feltételeinek megfelelő lakások aránya: ilyen Miskolc, Szombathely és Szekszárd, illetve Csepel és a XI. kerület is. Utóbbi két kerületben 1 százalékponttal több lakás felel most meg a programnak, mint két hónappal ezelőtt, amit magyarázhat egyrészt, hogy az eladók itt igyekeznek jobban hozzáigazítani az árakat a program feltételeihez - legalábbis a XI. kerületben, ahol a kínált lakások állapotában nem lát romlást a zenga.hu.

Csepelen pedig inkább a kínálat állapotának változása lehet a mögöttes ok, miután ott enyhén emelkedett a felújítandó, ezáltal olcsóbb lakások aránya.

Az Otthon Start program bejelentése óta a

hirdetők átlagosan 2,2 százalékkal emeltek az árakon, míg a fővárosban 5,1, Veszprém vármegyében pedig 6,2 százalékkal, de néhány olyan térsége is van az országnak, ahol minimálisan még mérséklődtek is az árak.

A változásokban a kínálat minőség szerinti összetételének itt is szerepe lehet.

Hatalmas különbségek az otthon startos és a nem otthon startos ingatlanok átlagára között

Ahol magas a négyzetméterár-különbség a program feltételeinek megfelelő és nem megfelelő lakóingatlanok között, ott a kínálatban kiugróan drága, jellemzően új építésű lakásokat is könnyen lehet találni.

Ilyenek például a balatoni megyék, és igaz ez a fővárosra is, ahol szintén sok a kiugróan drága lakás, így Budapesten a programon kívül eső lakóingatlanok átlagosan 1,76 millió forintba kerülnek négyzetméterenként, míg a program feltételeibe beleeső ingatlanokat átlagosan 1,06 millió forintért hirdetik

- mondta Futó Péter.

A nem otthon startos kínálatban csak Budapesten, valamint Veszprém és Somogy vármegyékben magasabb az átlagos négyzetméterár 1,5 millió forintnál, ami arra utal, hogy az olcsóbb vármegyékben inkább a házak nagy alapterülete miatt esnek ki az ingatlanok a programból.

Nógrádban viszont még a nem otthon startos lakóingatlanok átlagos négyzetméterára is mindössze 400 ezer forint, vagyis egy ilyen háznak legalább 375 négyzetméteresnek kell lennie ahhoz, hogy elérje a 150 millió forintos értékhatárt.

