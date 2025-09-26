Vigyázat, szűkül Budapesten az otthon startos lakáskínálat

Az elmúlt három hónapban leginkább a fővárosban csökkent az otthon startos lakóingatlanok aránya, ami nem változtat azon a trenden, hogy eddig is itt volt elérhető a legkevesebb, a program feltételeinek megfelelő lakóingatlan (a 3 százalékos kedvezményes hitelt azokra a lakásokra lehet felvenni, amelyek értéke legfeljebb 100 millió forint, ez házak esetében 150 millió, négyzetméterára pedig maximum 1,5 millió forint).
Most a budapesti eladó lakások és házak 42 százalékára lehet felvenni a kedvezményes hitelt, szemben a júliusi 47 százalékkal
- mondta Futó Péter, a zenga.hu elemzési vezetője.
Budapest mellett Zala és Veszprém megyében is mintegy 3 százalékponttal csökkent az Otthon Startra alkalmas ingatlanok aránya a bejelentés óta, előbbiben ez 77 százalékos, utóbbiban 61 százalékos megfelelőséget jelent.
Úgy látjuk, hogy vannak helyek az országban, ahol most jóval nagyobb a drága ingatlanok aránya a kínálatban, mint nyár közepén volt, de a legolcsóbb vármegyeszékhelyeken (például Szolnok vagy Salgótarján) az ingatlankínálat nagyjából 96-97 százaléka továbbra is megfelel a programnak
- tette hozzá Futó.
A főváros legdrágább kerületeiben viszont (például a II. vagy az V. kerület) csupán 5 százalék körül van a programnak megfelelő ingatlanarány.
Vannak azonban olyan települések is, ahol az előző hónapok nem hoztak változást, vagy épp még nőtt is az Otthon Start program feltételeinek megfelelő lakások aránya: ilyen Miskolc, Szombathely és Szekszárd, illetve Csepel és a XI. kerület is. Utóbbi két kerületben 1 százalékponttal több lakás felel most meg a programnak, mint két hónappal ezelőtt, amit magyarázhat egyrészt, hogy az eladók itt igyekeznek jobban hozzáigazítani az árakat a program feltételeihez - legalábbis a XI. kerületben, ahol a kínált lakások állapotában nem lát romlást a zenga.hu.
Csepelen pedig inkább a kínálat állapotának változása lehet a mögöttes ok, miután ott enyhén emelkedett a felújítandó, ezáltal olcsóbb lakások aránya.
Az Otthon Start program bejelentése óta a
hirdetők átlagosan 2,2 százalékkal emeltek az árakon, míg a fővárosban 5,1, Veszprém vármegyében pedig 6,2 százalékkal, de néhány olyan térsége is van az országnak, ahol minimálisan még mérséklődtek is az árak.
A változásokban a kínálat minőség szerinti összetételének itt is szerepe lehet.
Hatalmas különbségek az otthon startos és a nem otthon startos ingatlanok átlagára között
Ahol magas a négyzetméterár-különbség a program feltételeinek megfelelő és nem megfelelő lakóingatlanok között, ott a kínálatban kiugróan drága, jellemzően új építésű lakásokat is könnyen lehet találni.
Ilyenek például a balatoni megyék, és igaz ez a fővárosra is, ahol szintén sok a kiugróan drága lakás, így Budapesten a programon kívül eső lakóingatlanok átlagosan 1,76 millió forintba kerülnek négyzetméterenként, míg a program feltételeibe beleeső ingatlanokat átlagosan 1,06 millió forintért hirdetik
- mondta Futó Péter.
A nem otthon startos kínálatban csak Budapesten, valamint Veszprém és Somogy vármegyékben magasabb az átlagos négyzetméterár 1,5 millió forintnál, ami arra utal, hogy az olcsóbb vármegyékben inkább a házak nagy alapterülete miatt esnek ki az ingatlanok a programból.
Nógrádban viszont még a nem otthon startos lakóingatlanok átlagos négyzetméterára is mindössze 400 ezer forint, vagyis egy ilyen háznak legalább 375 négyzetméteresnek kell lennie ahhoz, hogy elérje a 150 millió forintos értékhatárt.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Irán fenyeget: ha ez történik, akkor felmondják a megállapodást
Jönnek a szankciók?
Két hét múlva minden szem erre figyel: a legforróbb témákkal érkezik az év energetikai csúcsrendezvénye!
Érdemes sietni, mert gyorsan fogynak a helyek!
Emeli a tétet az MBH Bank az Otthon Startnál
A prémium- és privátbanki ügyfelek még nagyobb kedvezményeket kapnak.
Rutte: Donald Trump megtalálta Oroszország ütőerét, ez nagyon fáj Moszkvának
Úgy látja a NATO főtitkára, ez a jó irány.
Kaposvárra látogat a Portfolio és a Kavosz országjáró rendezvénysorozata: fókuszban a vállalatfinanszírozás
Ne maradjon le, még lehet jelentkezni, szeptember 30. Hotel Kapos
Megkezdődtek a kifizetések a becsődölt utazási iroda károsultjainak
Megkezdte a kártérítések kifizetését.
A legtöbb vállalkozás nem ismeri ezt a kedvezményt, pedig dupla haszonnal kecsegtet
Csökkenő beruházási és energiaköltségek – energiahatékonyság kedvezményes adózással.
Kiszivárgott: rendkívüli intézkedések jönnek Amerikában
Megmentik a szénerőműveket.
A kertészkedés egészséges, és nem csak a friss zöldségek miatt
Friss kutatások szerint már heti két és fél óra kertészkedés is elegendő lehet ahhoz, hogy csökkentsük a túlsúly, a magas vérnyomás, a cukorbetegség és más egészs
Magyar ingatlanpiac: hórukk országban mérsékelt verseny
A héten Zsolt pihenőt kapott, Balázs és Ádám pedig Tibor Dávid Masterplast CEO-val beszélgetett a magyar ingatlanpiac évtizedes kérdéseiről. Dögunalmas szakmai adásunkban szó lesz a... The p
Külföldre költözés matematikája
Hamarosan itt a választás, ilyenkor sokan szokták megfogadni, hogy valamilyen eredmény esetén emigrálnak. Ezeket általában nem kell komolyan venni, valószínűleg üres lenne az ország, ha tényl
A baby boomer generáció gazdasági jelentősége
Kulcsszereplők a jövő gazdasági növekedésében.
Megnyílt a biogáz-kassza: 40 milliárd támogatás kerül szétosztásra
A most megjelent felhívás a biogáz- és biometán-projektek teljes értékláncát támogatja: az alapanyag-logisztikát és tárolást, az előkészítést, a fermentorokat és gázkezelést, valamint
Agrárgazdaság átadása: a generációváltás és a vagyontervezés kulcsa az agráriumban
Az agrárgazdaság átadása az elmúlt években az agrárium egyik legaktuálisabb kérdésévé vált. A rendszerváltás idején önálló gazdálkodóvá vált generáció mára elérte vagy hamarosan
Mindent a TBSZ-ről: Ha érdekel a megtakarításaid jövője, hallgasd meg élő webinarunkat!
Mindent a TBSZ-ről – webinár 60 percben, ebédszünet alatt! Ha még nem hallottál róla, vagy már találkoztál a fogalommal, de nem vagy biztos a részletekben,... The post Mindent a TBSZ-ről:
Otthon Start: Kivételes, 2,75%-os kamattal állt elő az MBH Bank, de csak bizonyos köröknek
A lakáshitelpiac egyik legkedvezőbb ajánlata várja az MBH Bank Flotta Kiemelt Partner Program tagjait. Az Otthon Start lakáshitel 3%-os kamata helyett fix, évi 2,75%-os kamat mellett vehetik igénybe
Tőzsdei túlélőtúra: Hogyan kerüld el a leggyakoribb kezdő hibákat?
A tőzsdei vagyonépítés során kulcsfontosságú az alapos kutatás és a kockázatok megértése, valamint a hosszú távú célok kitűzése és kitartó befektetési stratégia követése.
Tőzsdézz a világ legnagyobb piacain: Kezdő útmutató
Bemutatjuk, merre érdemes elindulni, ha vonzanak a nemzetközi piacok, de még nem tudod, hogyan vágj bele a tőzsdézésbe.
A magyar mezőgazdaság életben maradása múlik ezen: víz nélkül nem fog menni
Túl sok függ az időjárás szeszélyeitől.
Ismét téma a nyugdíjemelés: kik kaphatnának sokkal többet havonta?
Mi az a minimálnyugdíj, és hogy lehetne hatékonyan alkalmazni?
Semmi sem állítja meg a forint dicsőséges menetelését?
Lehet még erősebb a hazai fizetőeszköz?