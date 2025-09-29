Csúcsminisztériumi épületet vert dobra a kormány

A vevő az épületet nem vehetné azonnal birtokba: az adásvétellel egy időben olyan szerződést kell aláírnia, amely szerint a minisztérium még a választások után is hónapokig ingyen használhatja az ingatlant - írja a G7.

A Belügyminisztérium épülete szeptember 18-án a kikiáltási 50,7 milliárd forintos áron kelt el, a vevő, az egyben egyetlen licitáló, egyelőre ismeretlen.

A most eladásra kínált épület a József nádor tér északi részén, a Szende Pál utca és a Dorottya utca sarkán helyezkedik el, három közterület határvonalán. A XX. század elején épült, eredetileg a Magyar Általános Hitelbank székházaként funkcionált, majd évtizedekig a Pénzügyminisztérium használta.

A teret a közelmúltban újították meg sokmilliárdos beruházással, melynek során egy 525 férőhelyes mélygarázst is kialakítottak - írta a G7.

Az épület nemcsak önálló műemléki védettséget élvez, de az UNESCO világörökségi látkép része is, elhelyezkedése révén régészeti érintettségű területen fekszik, valamint a Budapest műemléki jelentőségű terület része.

Az épület a mélypincével és a pincével együtt tízszintes, alapterülete több, mint 27 ezer négyzetmétert.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio