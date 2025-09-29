  • Megjelenítés
Csúcsminisztériumi épületet vert dobra a kormány
Ingatlan

Csúcsminisztériumi épületet vert dobra a kormány

Portfolio
Közel 38 milliárd forintos kikiáltási áron bocsátja árverésre a nemzeti vagyonkezelő azt a műemléki épületet, amelyet jelenleg a Nemzetgazdasági Minisztérium használ - szúrta ki a G7 az MNV hirdetményét. A korábban Belügyminisztérium használta épületet szeptember 18-án adták el.

A vevő az épületet nem vehetné azonnal birtokba: az adásvétellel egy időben olyan szerződést kell aláírnia, amely szerint a minisztérium még a választások után is hónapokig ingyen használhatja az ingatlant - írja a G7.

A Belügyminisztérium épülete szeptember 18-án a kikiáltási 50,7 milliárd forintos áron kelt el, a vevő, az egyben egyetlen licitáló, egyelőre ismeretlen.

A most eladásra kínált épület a József nádor tér északi részén, a Szende Pál utca és a Dorottya utca sarkán helyezkedik el, három közterület határvonalán. A XX. század elején épült, eredetileg a Magyar Általános Hitelbank székházaként funkcionált, majd évtizedekig a Pénzügyminisztérium használta.

A teret a közelmúltban újították meg sokmilliárdos beruházással, melynek során egy 525 férőhelyes mélygarázst is kialakítottak - írta a G7.

Az épület nemcsak önálló műemléki védettséget élvez, de az UNESCO világörökségi látkép része is, elhelyezkedése révén régészeti érintettségű területen fekszik, valamint a Budapest műemléki jelentőségű terület része.

Az épület a mélypincével és a pincével együtt tízszintes, alapterülete több, mint 27 ezer négyzetmétert.

Kapcsolódó cikkünk

Elkelt a Belügyminisztérium épülete, 51 milliárd forint a vételár

Itt a mesterterv: ilyen lesz a mini-Dubaj helyett megvalósuló beruházás

A külföldiek mentik a hazai turizmust, gyenge a magyarok utazási kedve

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Olcsó kacatból high-tech ipar

USA Innovates, China Replicates, Europe Regulates - szól a régi mantra. Sokan még ma is igaznak tartják, hogy Kína csak lopja a technológiát, másolja a... The post Olcsó kacatból high-tech ipar a

Ricardo

A Vaslady ébredése

Batman, Spiderman, Iron Lady. Mintha Thatcher valami szuperhős lenne a Marvel univerzumból, akinek az a szuperereje, hogy soha "nem hátrál meg". Meg azt mondja: "ha a mértéktelen [állami] költek

Kasza Elliott-tal

Clorox Company - elemzés

Kereskedési célpontokat keresgéltem, most éppen a magas ROIC, az elfogadható osztalékhozam és a chart alapon jó beszállási lehetőségek voltak a legfontosabb szempontjaim. Így találtam rá a C

PR cikk

Konferencia ajánló

KAPOSVÁR - Finanszírozás a gyakorlatban

KAPOSVÁR - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. szeptember 30.

PÉCS - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. szeptember 30.

Portfolio Private Health Forum 2025

2025. szeptember 30.

ZALAEGERSZEG - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 1.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
vidéki házak tokaj
Ingatlan
Drasztikus döntést hozott a minisztérium a kőszállítás ügyében
Pénzcentrum
Nagyon fontos hírt kapott sok magyar napelem-tulaj: kiderült, ezért volt irtó kockázatos belevágniuk
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility