  • Megjelenítés
FONTOS Itt az utolsó állampapír-pénzeső, százmilliárdok ömlenek a magyar lakossági befektetőkhöz
Egyetlen hotel kapott ilyen minősítést Magyarországon
Ingatlan

Egyetlen hotel kapott ilyen minősítést Magyarországon

Portfolio
A világ legfenntarthatóbb szállodái közé került a dual-branded az ibis & TRIBE Budapest Stadium Hotel- írja a WING. A szálloda első magyarként elérte a zöld épületminősítési rendszer legmagasabb szintjét, a BREEAM In-Use „Outstanding” kategóriát. Ez a legmagasabb fokozat ezen a területen, amelyet egy már meglévő épület kaphat.
Portfolio Future of Construction 2025
Új fejezet az építőiparban! Szakma, networking, hatékonyság és minden, ami átírja az eddigi szabályokat!
Információ és jelentkezés

Ezzel a Stadium Hotel a világ mindössze négy ilyen típusú, legmagasabb szintű fenntarthatósági tanúsítvánnyal rendelkező szállodájának egyikévé vált.

A WING két TRIBE-hotelt is nyitott az elmúlt két évben: a Népligetnél található 332 szobával rendelkező, három és négycsillagos ibis & TRIBE Budapest Stadium Hotelt, valamint a reptérhez kapcsolódó 167 szobás, négycsillagos TRIBE Budapest Airport Hotelt. A TRIBE az Accor szállodamárkája.

A szállodák minősítését energiahatékonysági megoldásaik, hatékony hulladék-és vízgazdálkodásuk és megközelíthetőségük alapozza meg. Mindez az európai uniós direktíváknak és a nemzetközi vállalatok támasztotta elvárásoknak is megfelel.

A WING több mint 25 éve meghatározó szereplője Magyarország és a közép-európai régió ingatlanpiacának. A cég szállodaportfóliója három hotelt foglal magában: a székesfehérvári Best Western Plus Lakeside Hotelt, valamint Budapesten az ibis & TRIBE Stadium és az megegyező márkájú Budapest Airport Hotelt. Ezeken kívül előkészítés alatt áll a Hotel Indigo Budapest Andrássy fejlesztése.

A WING stratégiájának része meglévő épületek újrahasznosítása is, mindez az épületek megújítását és fenntarthatósági célokat is szolgálja.

Kapcsolódó cikkünk

Moxy Hotel és Residence Inn by Marriott nyílik jövőre a Váci utcában

Többszázas spanyol ingatlancsomaggal bővített az Indotek Group

Három évre bezárják Budapest ikonikus fürdőjét

Az Otthon Start az új dubai csoki? - Az ingatlanosok szerint nem sokáig fog élni

Címlapkép forrása: Shutterstock

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Olcsó kacatból high-tech ipar

USA Innovates, China Replicates, Europe Regulates - szól a régi mantra. Sokan még ma is igaznak tartják, hogy Kína csak lopja a technológiát, másolja a... The post Olcsó kacatból high-tech ipar a

Ricardo

A Vaslady ébredése

Batman, Spiderman, Iron Lady. Mintha Thatcher valami szuperhős lenne a Marvel univerzumból, akinek az a szuperereje, hogy soha "nem hátrál meg". Meg azt mondja: "ha a mértéktelen [állami] költek

Kasza Elliott-tal

Clorox Company - elemzés

Kereskedési célpontokat keresgéltem, most éppen a magas ROIC, az elfogadható osztalékhozam és a chart alapon jó beszállási lehetőségek voltak a legfontosabb szempontjaim. Így találtam rá a C

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

KAPOSVÁR - Finanszírozás a gyakorlatban

KAPOSVÁR - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. szeptember 30.

PÉCS - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. szeptember 30.

Portfolio Private Health Forum 2025

2025. szeptember 30.

ZALAEGERSZEG - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 1.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
energia-ingatlan-balaton-vásárlóerő-tulajdon-energiatakarékos-ingatlan.com-energetikai-korszerűsítés-eladó-lakás-lakóingatlan
Ingatlan
Csúcsminisztériumi épületet vert dobra a kormány
Pénzcentrum
Nagyon fontos hírt kapott sok magyar napelem-tulaj: kiderült, ezért volt irtó kockázatos belevágniuk
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility