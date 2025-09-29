Egyetlen hotel kapott ilyen minősítést Magyarországon

A világ legfenntarthatóbb szállodái közé került a dual-branded az ibis & TRIBE Budapest Stadium Hotel- írja a WING. A szálloda első magyarként elérte a zöld épületminősítési rendszer legmagasabb szintjét, a BREEAM In-Use „Outstanding” kategóriát. Ez a legmagasabb fokozat ezen a területen, amelyet egy már meglévő épület kaphat.

Ezzel a Stadium Hotel a világ mindössze négy ilyen típusú, legmagasabb szintű fenntarthatósági tanúsítvánnyal rendelkező szállodájának egyikévé vált.

A WING két TRIBE-hotelt is nyitott az elmúlt két évben: a Népligetnél található 332 szobával rendelkező, három és négycsillagos ibis & TRIBE Budapest Stadium Hotelt, valamint a reptérhez kapcsolódó 167 szobás, négycsillagos TRIBE Budapest Airport Hotelt. A TRIBE az Accor szállodamárkája.

A szállodák minősítését energiahatékonysági megoldásaik, hatékony hulladék-és vízgazdálkodásuk és megközelíthetőségük alapozza meg. Mindez az európai uniós direktíváknak és a nemzetközi vállalatok támasztotta elvárásoknak is megfelel.

A WING több mint 25 éve meghatározó szereplője Magyarország és a közép-európai régió ingatlanpiacának. A cég szállodaportfóliója három hotelt foglal magában: a székesfehérvári Best Western Plus Lakeside Hotelt, valamint Budapesten az ibis & TRIBE Stadium és az megegyező márkájú Budapest Airport Hotelt. Ezeken kívül előkészítés alatt áll a Hotel Indigo Budapest Andrássy fejlesztése.

A WING stratégiájának része meglévő épületek újrahasznosítása is, mindez az épületek megújítását és fenntarthatósági célokat is szolgálja.

Címlapkép forrása: Shutterstock