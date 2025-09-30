Biatorbágyon bővít a Wellpack a CTP csarnokában

A Wellpack Hungária logisztikai szolgáltató 5200 négyzetméterre bővítette bérleményét a CTPark Budapest Westben. A vállalat 2018 óta a bérlő az M0 és M1 autópályák találkozásánál fekvő parkban.

A Wellpack Hungária fő tevékenysége a raklapok javítása és vizsgálata, de a cég komplex logisztikai szolgáltatásokat nyújt, a raktározástól kezdve egészen a globális teljesítésig (3PL/4PL).

A biatorbágyi telephelyen végzett munka szorosan kapcsolódik a körforgásos gazdaság elveihez, a reduce-reuse-repair-recycle, azaz csökkentsd, használd újra, javítsd és hasznosítsd újra - gyakorlatát alkalmazzák.

Magyarország legnagyobb CTParkjában a Wellpack már meglévő, de teljeskörűen felújított épületekben bérel területet. Ezek BREEAM „Very Good” minősítéssel rendelkeznek.

A CTP bruttó bérbeadható terület alapján Európa legnagyobb, tőzsdén jegyzett logisztikai és ipari ingatlantulajdonosa, -fejlesztője és -kezelője. A cég június 30-i, legutóbbi adatok szerint 10 országban 13,5 millió m2 GLA tulajdonosa volt.

Címlapkép forrása: wwwbatatamas.hu