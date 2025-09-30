Így turbózott fel mindent az Otthon Start szeptemberben

Rekordmagas hitelkihelyezést és 20 ezres tranzakciószám-növekedést vár idén az MBH Bank az Otthon Start Program első hónap tapasztalatai, és saját kutatásai alapján. Már az idei első félévben is látszottak a lakásépítési fellendülés jelei, de a bank várakozása szerint a program berobbanása további jelentős lökést adhat ennek a területnek is. Amíg ez a kínálat megérkezik, főleg használt ingatlanok vásárlásához veszik igénybe a forrást a vásárlók, az átlagos hitelösszeg pedig eddig 33 millió forint körül alakult.

A magyarországi lakásépítések száma az elmúlt években alacsony szinten mozgott, a pandémia utáni években a lakásépítések száma nem tudott érdemben növekedni, többnyire stagnálás vagy csökkenés jellemezte piacot

- mondta Szabó Melinda, az MBH Bank ágazati elemzési vezetője.

A magyar lakáspiac megújulási rátája a legfrissebb, 2024-2023-es adatok alapján a régióban a legutolsó - mondta el Horti Flóra, az MBH Elemzési Centrum szenior ágazati elemzője.

Ebben hozhatnak változást az idei intézkedések, amelyek jelentős hatást gyakorolhatnak a lakásállomány megújulására. A 300 milliárd forintos kerettel idén tavasszal indult Lakhatási Tőkeprogram, majd a szeptember eleje óta felpörgő Otthon Start komoly növekedési impulzust adtak az ingatlanpiac kínálati oldalának is.

A lakáspiac áraival kapcsolatban Nagy Gyula, az MBH Jelzálogbank vezérigazgatója kiemelte, hogy bár Magyarországon az elmúlt tíz évben jelentősen gyorsabb volt az árnövekedés, mint az Európai Unió, illetve a régió többi országában, a kiugró dinamikát az infláción kívül az is magyarázza, hogy a 2008-as pénzügyi válságot követően a magyar lakáspiac sokáig nem tért magához, és a nominális árak csak 2016-tól érték utol a válság előtti értékeket.

Az Otthon Start azonban véleménye szerint teljesen új helyzetet teremt a piacon: friss elemzése szerint, számításba véve a munkalehetőségeket, a lakásár-jövedelem-arányt, az elérhető támogatásokat, a hitelezési feltételeket és az inflációt, most a korábbi jelentős áremelkedés ellenére is könnyebb az első lakásvásárlóknak saját ingatlanhoz jutni, mint az elmúlt 15 évben bármikor.

A program miatt várhatóan jelentősen emelkedni fognak a hitelhelyezések, és így az eddigi, 2024-es csúcsot túlszárnyalva, minden bizonnyal új rekord is születhet

– tette hozzá.

A szeptember elején megnyíló hitelprogram első heteiben az MBH folyamatos, intenzív érdeklődést látott az ország minden részén. Az igénylők túlnyomó többsége használt lakás vásárlásához veszi igénybe a kölcsönt, többen élnek a 10 százalékos önerő lehetőségével, és sokan más hitellel kombinálva igénylik az Otthon Start kölcsönt.

