Így turbózott fel mindent az Otthon Start szeptemberben

A magyarországi lakásépítések száma az elmúlt években alacsony szinten mozgott, a pandémia utáni években a lakásépítések száma nem tudott érdemben növekedni, többnyire stagnálás vagy csökkenés jellemezte piacot
- mondta Szabó Melinda, az MBH Bank ágazati elemzési vezetője.
A magyar lakáspiac megújulási rátája a legfrissebb, 2024-2023-es adatok alapján a régióban a legutolsó - mondta el Horti Flóra, az MBH Elemzési Centrum szenior ágazati elemzője.
Ebben hozhatnak változást az idei intézkedések, amelyek jelentős hatást gyakorolhatnak a lakásállomány megújulására. A 300 milliárd forintos kerettel idén tavasszal indult Lakhatási Tőkeprogram, majd a szeptember eleje óta felpörgő Otthon Start komoly növekedési impulzust adtak az ingatlanpiac kínálati oldalának is.
A lakáspiac áraival kapcsolatban Nagy Gyula, az MBH Jelzálogbank vezérigazgatója kiemelte, hogy bár Magyarországon az elmúlt tíz évben jelentősen gyorsabb volt az árnövekedés, mint az Európai Unió, illetve a régió többi országában, a kiugró dinamikát az infláción kívül az is magyarázza, hogy a 2008-as pénzügyi válságot követően a magyar lakáspiac sokáig nem tért magához, és a nominális árak csak 2016-tól érték utol a válság előtti értékeket.
Az Otthon Start azonban véleménye szerint teljesen új helyzetet teremt a piacon: friss elemzése szerint, számításba véve a munkalehetőségeket, a lakásár-jövedelem-arányt, az elérhető támogatásokat, a hitelezési feltételeket és az inflációt, most a korábbi jelentős áremelkedés ellenére is könnyebb az első lakásvásárlóknak saját ingatlanhoz jutni, mint az elmúlt 15 évben bármikor.
A program miatt várhatóan jelentősen emelkedni fognak a hitelhelyezések, és így az eddigi, 2024-es csúcsot túlszárnyalva, minden bizonnyal új rekord is születhet
– tette hozzá.
A szeptember elején megnyíló hitelprogram első heteiben az MBH folyamatos, intenzív érdeklődést látott az ország minden részén. Az igénylők túlnyomó többsége használt lakás vásárlásához veszi igénybe a kölcsönt, többen élnek a 10 százalékos önerő lehetőségével, és sokan más hitellel kombinálva igénylik az Otthon Start kölcsönt.
