Szép csendben érkezik a kormány új lakhatási programja, fillérekért költözhetnek be a rászorulók

Civil szervezetek régóra sürgetnek hasonló szerepvállalást, leginkább a leszakadó térségekben. A mostani kormányrendelet a társadalmi felzárkózásért felelős minisztert jelöli ki, hogy lásson el közfeladatot az integrációt és társadalmi mobilitást segítő lakhatási területen, és hogy megteremtse a civil szervezetek feladatellátásba történő bevonásának kereteit.

A program során a civil szervezet önkéntesen és ingyenesen felajánl egy ingatlant, amit integrációt és társadalmi mobilitást segítő lakhatási konstrukció keretében fog hasznosítani az állam. A program során felmerülő lakásügynökségi feladatok ellátásába a miniszter közreműködőként az MR Közösségi Lakásalap Közhasznú Nonprofit Kft.-t (MRKL) bevonhatja.

Az MRKL-t a Magyar Máltai Szeretetszolgálat és a Magyar Református Szeretetszolgálat alapította. A szervezet saját elmondása szerint

kiemelt figyelemmel kíséri a lakhatási válságba került családok sorsát, segítséget a birtokában lévő ingatlanok hasznosításával, egyedi és személyre szabott megoldásokkal nyújt, fenntarthatósági szempontokat is figyelembe véve.

A szervezettel a miniszter közszolgáltatási szerződést köt majd a feladatellátás részleteiről, legalább egyéves, legfeljebb hároméves időtartamra.

Az MRKL olyan feladatokat fog ellátni, mint például az ingatlanok üzemeltetése, bérbeadása és hasznosítása, a bérlőkkel végett szociális munka, ennek részleteit is a közszolgáltatási szerződés fogja rögzíteni.

