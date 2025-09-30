  • Megjelenítés
Szép csendben érkezik a kormány új lakhatási programja, fillérekért költözhetnek be a rászorulók
Szép csendben érkezik a kormány új lakhatási programja, fillérekért költözhetnek be a rászorulók

Társadalmi egyeztetésre bocsátott egy rendeletet a kormány az új szociális programjáról, amelynek célja, hogy jobb lakhatási lehetőséget teremtsen a leghátrányosabb helyzetű településeken élőknek. Ehhez civil szervezet segítségét is igénybe veszi, amely üresen álló lakásokat vagy házakat ajánlhat fel, ezeket pedig rászorulóknak adják bérbe kedvezményes feltételekkel, miközben szociális munkával is támogatják őket.

Civil szervezetek régóra sürgetnek hasonló szerepvállalást, leginkább a leszakadó térségekben. A mostani kormányrendelet a társadalmi felzárkózásért felelős minisztert jelöli ki, hogy lásson el közfeladatot az integrációt és társadalmi mobilitást segítő lakhatási területen, és hogy megteremtse a civil szervezetek feladatellátásba történő bevonásának kereteit.

A program során a civil szervezet önkéntesen és ingyenesen felajánl egy ingatlant, amit integrációt és társadalmi mobilitást segítő lakhatási konstrukció keretében fog hasznosítani az állam. A program során felmerülő lakásügynökségi feladatok ellátásába a miniszter közreműködőként az MR Közösségi Lakásalap Közhasznú Nonprofit Kft.-t (MRKL) bevonhatja.

Az MRKL-t a Magyar Máltai Szeretetszolgálat és a Magyar Református Szeretetszolgálat alapította. A szervezet saját elmondása szerint

kiemelt figyelemmel kíséri a lakhatási válságba került családok sorsát, segítséget a birtokában lévő ingatlanok hasznosításával, egyedi és személyre szabott megoldásokkal nyújt, fenntarthatósági szempontokat is figyelembe véve.

A szervezettel a miniszter közszolgáltatási szerződést köt majd a feladatellátás részleteiről, legalább egyéves, legfeljebb hároméves időtartamra.

Az MRKL olyan feladatokat fog ellátni, mint például az ingatlanok üzemeltetése, bérbeadása és hasznosítása, a bérlőkkel végett szociális munka, ennek részleteit is a közszolgáltatási szerződés fogja rögzíteni.

